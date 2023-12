Celstraffen tot zeven jaar geëist voor gijzeling, afpersing en mishandeling

Urenlang heeft een 28-jarige man uit Amsterdam doodsangsten uitgestaan toen hij op 3 september vorig jaar door een groep mannen zou zijn gegijzeld, mishandeld en beroofd. De mannen dreigden zijn vingers af te knippen als er geen losgeld van 50 duizend euro zou worden betaald. Tegen de groep van negen mannen, die deel uitmaken van de rapformatie Zone6 uit Holendrecht, eiste het OM vandaag celstraffen van vier tot zeven jaar.

De man zou langdurig zijn rondgereden in een busje. Bij de politie verklaarde hij te zijn geslagen en te zijn bedreigd met een vuurwapen. Tijdens de rit zouden de verdachten vrienden van hem hebben gebeld en 50 duizend euro losgeld hebben geëist. Als zij niet zouden betalen, dan zouden de verdachten de vingers van het slachtoffer er één voor één afknippen. De rit eindigde in Zuidoost waar de verdachten de man in een woning wilden onderbrengen.

Omwonenden waarschuwen politie

Het 28-jarig slachtoffer probeerde aan zijn belagers te ontkomen toen zij hem wilden onderbrengen in een woning in Zuidoost. Bij zijn ontsnappingspoging werd hij door een aantal verdachten met een stuk hout geslagen. Omwonenden die de mishandeling zagen, waarschuwden de politie waardoor de verdachten er vandoor gingen.

In zijn aangifte noemt het slachtoffer de personen die hem hadden gegijzeld en belaagd. Hij kent eigenlijk vooral hun bijnamen. Het lukte de politie de namen van negen verdachten in deze zaak te achterhalen en hun telefoonnummers.

Bebloed gezicht

Aan de hand van camerabeelden, de telefoonnummers, ANPR gegevens van voertuigen, de GPS gegevens van een gehuurde bus en de enkelbandgegevens van een 26-jarige verdachte heeft de politie in kaart kunnen brengen waar de verdachten in het weekend van 3 september 2022 zijn geweest. De 26-jarige verdachte had een enkelband om, omdat hij op 11 maart 2020 was geschorst in een andere zaak. Uit het onderzoek van de politie is het volgens het OM duidelijk dat de negen verdachten allemaal grotendeels bij de gijzeling van de 28-jarige Amsterdammer aanwezig zijn geweest.

Na 3 september 2022 verschijnen er op social media allerlei berichten die verband houden met de gijzeling. Op het Instagram account kanaal “Zone6vsboats” worden berichten over het incident en foto’s van het bebloede gezicht van het slachtoffer geplaatst en is er een bericht waarin verwezen wordt naar het losgeldbedrag van 50.000 euro. Ook worden er meerdere bedreigingen geuit naar het slachtoffer, vooral na de aanhouding van de negen verdachten. Het OM heeft een sterk vermoeden dat één of meerdere verdachten betrokken waren bij het plaatsen van berichten op social media over de gijzeling.

Strafeis

Volgens het slachtoffer was de rol van de 26-jarige verdachte het grootst. Hij zou de frontman van de rapformatie zijn en de regie hebben gevoerd over de gijzeling. Het slachtoffer zou over hem geroddeld hebben en daar was hij boos over. Tegen hem heeft het OM zeven jaar geëist. Tegen de medeverdachten eiste het OM gevangenisstraffen van vier tot zes jaar. Niet ieders aandeel bij de gijzeling, afpersing, mishandeling en bedreigingen was even groot.

Op 18 december gaat het proces verder. De rechtbank doet op 8 maart 2024 uitspraak.

