Man uit Zoetermeer verdacht van kinderporno

Een 61-jarige man uit Zoetermeer is maandag 11 december 2023 aangehouden op verdenking van bezit en het verspreiden van kinderporno. De man wordt ervan verdacht dat hij sinds 2021 kinderpornografisch materiaal heeft gedeeld in versleutelde appgroepen en op internetfora.

De verdachte is in 2003 veroordeeld geweest voor zedendelicten.

Na de aanhouding is de woning en de auto van de verdachte doorzocht. Tijdens de doorzoeking zijn diverse goederen en gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek is in handen van het Team ter bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) Den Haag onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

De verdachte is donderdag 14 december voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat hij vast blijft zitten. De verdachte zit in beperkingen, en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

