Succesvolle afronding trainingen bij FORMA door 29 cursisten

Op donderdag 30 november hebben 29 enthousiaste deelnemers hun trainingen ‘Klantvriendelijkheid en Klantgerichtheid’ en ‘Sociale Vaardigheden’ goed afgerond. Van deze groep hebben 16 mensen geleerd over klantvriendelijkheid en 13 mensen over sociale vaardigheden.

In augustus 2022 is het OLB een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Fundashon FORMA. De cursussen worden gegeven in het Papiaments en zijn voor mensen die al in de toeristische sector werken, maar ook voor mensen uit andere sectoren die hun vaardigheden willen verbeteren.

Gedeputeerd van Toerisme en Economie Clark Abraham geeft aan: ‘het doel is om toerisme te hebben dat goed is voor onze inwoners. Onze lokale gemeenschap is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het toerisme, het behoud van onze identiteit en cultuur en voor duurzaam toerisme.’

De trainers Gianetta Ignecia en Milizaira Felipa zijn heel trots op de deelnemers. “Je ziet de mensen tijdens de training steeds zelfverzekerder worden. Ze vonden het leuk om te zien hoe goed het werkt als ze wat ze geleerd hebben echt gaan gebruiken. We hopen dat ze veel aan de training hebben, in hun werk en ook gewoon in het leven,” zeggen Ignecia en Felipa.

De deelnemers kregen hun certificaten tijdens een ceremonie. Hun trainers gaven de certificaten en ze kregen ook een speciaal certificaat van Gedeputeerde Nina den Heyer. “Dit is een mooie samenwerking tussen TCB, BONHATA, OLB en FORMA, waarbij de trainingen bekostigd zijn door het OLB. We helpen hiermee de mensen van Bonaire om betere banen te vinden en meer te verdienen. Het is geweldig om 29 mensen blij te maken met hun certificaat!” zegt Den Heyer.

Het succes van deze trainingen laat zien dat dit soort hulp echt werkt voor persoonlijke en professionele groei.