Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Gobierno ta haci tur esfuerso pa evita mas tragedia

CMMA TA TRAHANDO RIBA PROYECTO DI INFORMACION Y CONSCIENTISACION RIBA E PELIGER PA DRENTA ARUBA VIA ILEGAL

Lo tin consecuencia pisa pa esnan cu ta pone bida di hende na riesgo

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba siman pasa diahuebs, a elabora riba e maneho y esfuersonan di Gobierno pa evita mas tragedia di personanan cu ta crusa lama bruto den boto pa bin Aruba poniendo asina nan bida na peliger, manera tawata e caso un biaha mas siman pasa cu 4 persona a perde nan bida.

Prome Minister a remarca cu Gobierno di Aruba tin palabracionnan cu autoridadnan Venezolano sinembago, botonan ta keda yega for di Venezuala. Un di e condicionnan pa habri frontera maritimo cu Venezuela comienso di e aña aki, tawata cu Venezuela lo haci mas na controlnan preventivo na su costa, especialmente na costa di Estado Falcon cu ta mas cerca y unda cu mas frecuentemente ta sali boto pa Aruba. Cu botonan toch saliendo for di costa Venezolano ta mustra cu di nan banda nan no ta haci suficiente. Gobierno un biaha mas a pidi autoridadnan Venezolano pa pone mas atencion na e aspecto preventivo di control di nan costa.

Di parti di Aruba, autoridadnan ta purba di aumenta control di costa. Aruba tin scarcedad di personal na e momentonan aki y ta dificil pa tin control di costa 24/7. Prome Minister a indica cu Gobierno lo acerca Hulanda un biaha mas pa yega na un solucion. Cu e radarnan, Prome Minister a indica, Kustwacht y nos propio Polis maritimo ta haciendo lo maximo pa controla.

Tambe, e organisacion di Aruba, CMMA (Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba) a cuminsa cu tayernan, trabounan di conscientisacion y prevencion. Entre otro, hunto cu Embahada di Reino na Caracas, CMMA ta trahando riba un proyecto na unda lo bay Venezuela pa duna informacion y conscientisacion riba con peligroso e ruta aki ta y e consecuencianan severo cu tin pa esnan cu ta haci e traficacion di hende via ilegal, entre otro, e capitan di e botonan aki ta core riesgo pa haya castigo di maximo 18 aña cera.

Banda di esaki, Gobierno ta traha riba conscientisacion cu organisacionnan internacional cu a wordo acredita na Aruba entre otro International Organization for Migration, IOM. Tambe, a traves di Relacionnan Exterior di Hulanda y Embahadanan, tin comunicacion cu autoridadnan Venezolano. Di e manera aki tambe, hunto ta trahando na conscientisacion den e pueblo di Venezuela y Aruba cu esaki ta un via hopi peligroso.

Prome Minister a indica cu na Aruba, kizas pa desesperacion of gana inmenso pa wak nan famia, tin persona cu ta invita famianan y conocinan pa nan subi un boto y na e manera ilegal y peligroso aki, drenta nos pais, cu promesanan cu nan lo ta miho aki, cu nan lo tin trabou entre otro. Na Aruba un scenario mucho bunita y positivo ta wordo pinta na e personanan aki y nan ta haya e idea cu Aruba pa nan lo ta paraiso ignorando e peliger cu nan ta expone nan bida na dje.

“Esaki ta un di e pio pesadiyanan cu un gobernante por pasa aden. Tanto autoridadnan concerni, embahadanan y Gobiernonan, ta di acuerdo cu esaki. Nos a pasa aden demasiado biaha caba. Nos ta keda pidi tur ciudadano di nos pais pa no invita nan sernan keri na e trayecto illegal y peligroso aki pa drenta nos pais. No pone nan bida na peliger. Lo tin consecuencia pisa pa esnan cu ta haci esaki. Hunto nos lo evita pa e tragedianan aki no pasa mas”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

