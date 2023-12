Komishon enkuesta HNO a haña bon koperashon

Willemstad – Hopi informashon adishonal i tambe áklarashon riba lokual ya ta dokumentá. Esei ta resultado di e promé tanda di kombersashonnan konfidensial ku e Komishon enkuesta HNO tabatin. Mustrando asin’ei ku ta importante ku Parlamento di Kòrsou, ta hasi un investigashon riba konstrukshon di e hospital nobo na Otrobanda.

E Komishon enkuesta HNO a haña bon koperashon di esnan ku a hiba kombersashonnan konfidensial kune. P’esei e miembronan di e komishon ta satisfecho ku e promé tanda di enkuentronan aki. Pa aworaki ta limitá e informashon tokante e proseso. Si bo ta sinti ku bo tin informashon relevante tokante e tópiko pa e Komishon enkuesta HNO, manda un e-mail na kehno@parlamento.cw.

Komishon enkuesta HNO ta traha transparente. E meta ta pa haña tur echo riba mesa tokante konstrukshon di e hospital nobo ku a traha na Otrobanda. Na kuminsamentu di luna tabatin dos enkuentro públiko i awor e kombersashonnan konfidenshal a tuma luga. E Komishon enkuesta HNO ta riba e kaminda stipulá. Pa enbolbí públiko den e trayekto tin un enkuesta digital. E Komishon enkuesta HNO tin plania pa entregá e rapòrt finał den e promé parti di 2024.



Enquêtecommissie HNO tevreden over medewerking

Willemstad – Heel veel extra informatie en toelichting op bestaande documenten. Dat is het resultaat van de eerste serie besloten bijeenkomsten die de enquêtecommissie HNO heeft gehouden. Hiermee wordt aangetoond waarom het noodzakelijk was om, vanuit het parlement van Curaçao, een onderzoek in te stellen naar de bouw van het ziekenhuis in Otrobanda.

De enquêtecommissie HNO is tevreden over de medewerking van degene waar de besloten gesprekken mee zijn gevoerd. De leden van de commissie zijn daarom zeer tevreden met deze eerste serie bijeenkomsten. Meer heeft de enquêtecommissie op dit moment niet mede te delen. Wie relevante informatie heeft voor de commissie over het onderwerp, kan zich melden via e-mailadres kehno@parlamento.cw.

De enquêtecommissie HNO werkt transparant. De missie is om alle feiten rondom de bouw van het ziekenhuis op tafel te krijgen. Aan het begin van december waren er twee publieke bijeenkomsten en nu heeft de eerste serie besloten gesprekken plaatsgevonden. Hiermee is de enquêtecommissie HNO op koers. De bevolking kan ook nog hun mening geven over de enquêtecommissie HNO via de digitale vragenlijst. De enquêtecommissie HNO is van plan om het eindrapport in het eerste kwartaal van volgend jaar te presenteren.

