Fles naar agent gegooid: OM eist 3 jaar cel

Een doffe, harde klap en daarna bloed over de wang en het uniform. Een politieman werd tijdens Oud & Nieuw in zijn gezicht geraakt door een fles. “Eén laffe daad,” aldus de agent. “Het jaar was nog geen uur begonnen en het was voor mij al einde dienst.” De man die de fles gegooid zou hebben stond vandaag voor de rechter.

Op 1 januari 2023 werd de politie opgeroepen om op te treden in de Koppelstokstraat in Den Haag. Die straat staat al jaren bekend als een plek waar de politie moet optreden, onder meer vanwege vreugdevuren die worden gestookt onder het voorwendsel van een feestje. “Maar waar de mobiele eenheid moet worden ingezet, is het vaak niet meer gezellig,” aldus de officier van justitie.

Ter plaatse werd er met stenen gegooid en werd ook een fiets naar de politie geworpen. Terwijl een ME’er bezig was iemand te verwijderen voelde hij plots een harde klap op zijn wang. Op de grond zag hij een champagnefles wegrollen. Door de klap was zijn jukbeen gebroken en zijn wang gescheurd. “Ik weet nog dat ik duizelig werd en de ernst van de klap probeerde in te schatten,” vertelde de agent vandaag in de rechtbank. “Dat ging echter niet, want links van mij stond een groep mensen die druk gaf op de linie en rechts van mij waren hoge vlammen.”

“Omdat ik een uniform aan heb?”

De agent trok zich terug uit de linie en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. “Nadat ik met de ambulance was vervoerd, kon ik mijn vriendin bellen dat ik gewond was geraakt. Zo’n telefoontje wil niemand. Voor ons was de vreugde van de jaarwisseling voorbij.”

Wekenlang kon de agent niet werken, niet sporten, zelfs niet slapen. Elke beweging van zijn gezicht deed pijn. Daarna volgden nog vele behandelingen en ook in 2024 staan al weer afspraken met artsen gepland. “En waarom?” vroeg hij zich hardop af. “Omdat ik mijn werk doe en een uniform aan heb? Ik weet het antwoord wel, dat is namelijk ja.”

Geen teddybeer

Volgens de officier van justitie is op basis van onder meer camerabeelden, foto’s en appjes die verdachte heeft verstuurd zonder meer duidelijk dat het verdachte (een 65-jarige man uit Den Haag) is geweest die de fles gooide. Toch blijft die ontkennen en dat neemt ze hem zeer kwalijk. “Hij steekt hier een volstrekt ongeloofwaardig verhaal af,” was haar conclusie. “En iedereen weet dat je iemand zwaar kunt verwonden door het gooien van een fles. Het is geen teddybeer.”

Voor de getroffen agent is sinds de afgelopen jaarwisseling het plezier in zijn werk verdwenen. “In het ziekenhuis heb ik die avond meerdere verwonde collega’s gezien. Elk jaar is het hetzelfde. Ik ben daar klaar mee. Zo klaar mee, dat het zelfs heeft bijgedragen aan mijn besluit om te stoppen bij de politie. Het is een fantastisch beroep en ik heb dit tien jaar met plezier gedaan. Maar op een paar centimeter na was ik blind geweest of misschien wel erger. Dat is het voor mij niet waard.”

Feestje bederven

Op de zitting gaf de officier van justitie aan dat de rechtbank als richtlijn voor zware mishandeling een gevangenisstraf van 6 of 7 maanden hanteert. Maar dat voor het Openbaar Ministerie die richtlijn echt wel hoger ligt, zeker wanneer geweld wordt gepleegd tegen agenten en ook nog eens tijdens de jaarwisseling. Dat zijn twee strafverzwarende factoren.

“Deze agent was aan het werk om onze veiligheid te waarborgen, terwijl hij ook thuis had kunnen zijn bij zijn vrienden en familie. Hij deed die avond gewoon zijn werk. En kijk in welke situatie hij nu zit. En waarom? Het lijkt er sterk op dat verdachte gewoon vond dat de politie zijn ‘feestje’ kwam bederven.”

Het Openbaar Ministerie eiste 36 maanden gevangenisstraf. Op 9 januari zal de rechtbank uitspraak doen.