Manifesto ‘Futuro di Trabou na Kòrsou’ ta dirigí rumbo pa un realidat nobo di trabou

Willemstad, 19 di desèmber 2023 – E konferensia ku a tuma lugá na òktober último, titulá ‘Futuro di Trabou na Kòrsou – Teknologia, AI i Migrashon’, organisá pa Konseho Sosial-Ekonómiko (SER), a kulminá den un manifesto inovativo ku a ser presentá e siman aki. E konferensia ku a tuma lugá den ouditorio di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS), a ofresé mas ku solamente un plataforma pa diskushon. Presentashonnan profundo a ser hasí tokante tendensianan nobo riba merkado di trabou, ku un enfoke riba e transishon for di un ekonomia basá riba turismo só pa sektornan prometedor manera teknologia di komunikashon i informashon, energia sostenibel i loke ta ser yamá Orange Economy.

E manifesto, kual a sali for di e konferensia aki, ta representá un vishon komun i dedikashon di tur e partisipantenan pa krea un futuro, kaminda trabou no ta solamente un medio pa generá entrada, pero tambe ta un fuente pa duna bida un propósito, oportunidatnan i progreso sosial. E esfuersonan aki ta ser sostené pa metanan spesífiko, datonan i mekanismonan di rindi kuenta. E manifesto ta proponé un Futuro di Trabou enfoká riba e hende, ku ta enkarná ,,nos aspirashonnan komun i ta pone fundeshinan pa un mañan mas hustu i próspero.”

Ku kreashon di un struktura di implementashon den kua diferente aktor envolví lo partisipá, e vishon ta keda konvertí den un plan di akshon konkreto. Esaki ta suprayá e determinashon pa atendé ku e retonan i oportunidatnan di e merkado di trabou moderno i transformá nan den un fuente di orguyo i progreso nashonal.

Manifest “Toekomst van Werk in Curaçao” zet koers naar nieuwe werkrealiteit

Willemstad, 19 december 2023 – De in oktober dit jaar gehouden conferentie ‘Toekomst van Werk in Curaçao – Technologie, AI en Migratie’, georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, heeft geleid tot een innovatief manifest dat deze week is gepresenteerd. De conferentie, die plaatsvond in het auditorium van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), bood meer dan alleen een platform voor discussie. Er werden diepgaande analyses gepresenteerd over toekomstige arbeidsmarkttrends, met een focus op de transitie van een toerisme-gedreven economie naar veelbelovende sectoren zoals ICT, duurzame energie en de zogenaamde orange economie.

Het manifest, dat voortvloeit uit deze conferentie, vertegenwoordigt een gezamenlijke visie en toewijding van alle betrokkenen om een toekomst te creëren waarin werk niet alleen inkomsten genereert, maar ook een bron is van holistische vervulling, kansen en maatschappelijke vooruitgang. Dit streven wordt ondersteund door specifieke doelen, data en verantwoordingsmechanismen. Het manifest stelt een mensgerichte Toekomst van Werk voor, die onze gezamenlijke aspiraties belichaamt en de basis legt voor een rechtvaardiger en welvarender morgen.

Met de oprichting van een multi stakeholder implementatiestructuur wordt de visie omgezet in concrete actieplannen. Dit benadrukt de vastberadenheid van om de uitdagingen en kansen van de moderne arbeidsmarkt aan te pakken en te transformeren in een bron van nationale trots en vooruitgang.

Manifesto “Future of Work in Curaçao” sets course for new work reality

Willemstad, December 19, 2023 – The “Future of Work in Curaçao – Technology, AI and Migration” conference held in October this year, organized by the Social and Economic Council (SER) of Curaçao, resulted in an innovative manifesto that was presented this week. The conference, held in the auditorium of the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (CBCS), provided more than just a platform for discussion. In-depth analyses were presented on future labor market trends, with a focus on the transition from a tourism-driven economy to promising sectors such as ICT, renewable energy and the so-called orange economy.

The manifesto, resulting from this conference, represents a shared vision and commitment by all stakeholders to create a future where work not only generates income, but is a source of holistic fulfillment, opportunity and social progress. This commitment is supported by specific goals, data and accountability mechanisms. The manifesto proposes a people-centered Future of Work that embodies ,,our collective aspirations and lays the foundation for a more just and prosperous tomorrow”.

The creation of a multi-stakeholder implementation structure translates the vision into concrete action plans. This highlights the determination of to address the challenges and opportunities of the modern labor market and transform it into a source of national pride and progress.

