OM dagvaart twee verdachten wegens projecteren strafbare uitingen Erasmusbrug

Het OM dagvaart twee mannen die worden verdacht van het projecteren van strafbare uitingen op de Erasmusbrug. Dat gebeurde afgelopen jaarwisseling. Kort na de projectie startte de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie Rotterdam een strafrechtelijk onderzoek.

Op de Erasmusbrug werden tijdens oud en nieuw teksten geprojecteerd als ‘White lives matter’ en “we must secure the existence of our people and a future for white children” Hoewel de uiting “White Lives Matter” niet expliciet negatief is over een groep, meent het Openbaar Ministerie dat de uiting in onderlinge samenhang bezien met de overige uitingen en de achtergrond van de leus wel beledigend is over een groep mensen, namelijk mensen met een donkere huidskleur. De tweede leus is afkomstig van de in de Verenigde Staten veroordeelde rechts-extremist David Lane.

Het OM beschuldigt de verdachten van groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie, verspreiden van discriminatoire uitingen en het in voorraad hebben van discriminatoire stickers. De twee mannen worden ook verdacht van het projecteren van strafbare uitingen in Eindhoven. Daarnaast wordt één van de twee mannen verdacht van groepsbelediging en verspreiden van discriminatoire uitlatingen in Alkmaar.

Het is nog niet bekend wanneer de verdachten voor de rechter moeten verschijnen.

