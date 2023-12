1197 kilo cocaïne aangetroffen in container met bananen

De Douane heeft gisteren een flinke hoeveelheid drugs aangetroffen in een container met bananen in de Rotterdamse haven. In totaal gaat het om 1197 kilo cocaïne met een geschatte straatwaarde van bijna 90 miljoen euro.

De vondst werd gedaan tijdens een reguliere controle. De container met bananen was afkomstig uit Ecuador. De bananen zouden worden opgeslagen in Nederland en hadden als eindbestemming Oekraïne. Zowel het bedrijf in Nederland als Oekraïne hebben waarschijnlijk niets met de smokkel te maken.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) vernietigd.

Beeld: Openbaar Ministerie

