Kamergebouw open tijdens kerstreces

21 december 2023

Het gebouw van de Tweede Kamer is op werkdagen tijdens het kerstreces (22 december 2023 tot en met 15 januari 2024) gewoon geopend voor publiek. Bezoek de tentoonstelling of doe de speurtocht voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

De tentoonstelling en de kerstboom in de centrale hal van de Tweede Kamer

In het kerstreces vinden er geen vergaderingen plaats. Op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag is de Tweede Kamer gesloten, daarbuiten gelden de normale openingstijden.

Bezoek de Kamer

Bezoekers kunnen de tentoonstelling over de Tweede Kamer komen bewonderen. Hier zijn de facetten van de Nederlandse democratie te zien. Ook de formatieperiode is in beeld gebracht. Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen een informatieve speurtocht doen. Daarnaast zijn bezoekers welkom om een ‘zetelselfie’ voor de ingang van de plenaire zaal op de tweede verdieping te maken.

Wat doet de Kamer in het reces?

Tijdens het reces zijn er geen debatten in de Kamer, tenzij de Kamer wordt teruggeroepen. Toch gaat ander Kamerwerk tijdens het reces gewoon door. Kamerleden stellen nog steeds schriftelijke vragen aan de regering. Ook stuurt de regering stukken naar de Kamer. Daarnaast is er voor Kamerleden ruimte om hun dossiers en literatuur bij te lezen. Verder is er tijd om op werkbezoek of stage te gaan, en om ervaring en kennis op te doen op een bepaald terrein. Zo kunnen Kamerleden bijvoorbeeld ervaren hoe het regeringsbeleid in de praktijk uitpakt voor organisaties en burgers. De kennis hieruit gebruiken zij in debatten en om nieuwe ideeën of wetsvoorstellen te ontwikkelen of uit te werken.

Aanmelden

Bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden, dit kan online op bezoekers.tweedekamer.nl of via de zuilen bij de entree. Een legitimatiebewijs is verplicht. Lees meer over een bezoek aan de Kamer.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket