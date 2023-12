SER ta duna konseho tokante oumento di suèldu mínimo bou di preshon di tempu

Willemstad, 22 di desèmber 2023 – Awe, djabièrnè 22 di desèmber 2023, Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a emití su konseho tokante revishon di suèldu mínimo ku ta drenta na vigor dia 1 di yanüari 2024.

Dia 15 di desèmber último, SER a risibí un petishon pa duna konseho, ku a sigui despues di un desishon di Konseho di Ministernan di 13 di desèmber 2023. E proposishon ta inkluí un oumento di salario mínimo di NAf. 10,70 pa NAf. 11,28 entrante 1 di yanüari 2024, basá riba un kresementu di 5,4% den e índise di preis pa konsumo di famia.

SER ta rekonosé ku e tempu kòrtiku pa duna un konseho tabata tin su retonan pa ku envolvimentu di tur aktor, kual ta esensial pa yega na un opinion balansá ku ta tene debido kuenta ku tur interesnan . No opstante e preshon di tempu aki, e órgano di konseho i konsulta tripartit a basá su konseho riba investigashonnan profundo hasí den pasado tokante kambio di salario mínimo, análisis di datonan, i literatura sientífiko relevante.

SER-advies over minimumloonverhoging ondanks tijdsdruk

Willemstad, 22 december 2023 – De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag, vrijdag 22 december 2023, zijn advies uitgebracht over de herziening van het minimumuurloon die per 1 januari 2024 in werking moet treden.

Op 15 december 2023 ontving de SER het verzoek om advies, dat volgde op een besluit van de Raad van Ministers op 13 december 2023. Het voorstel behelst een verhoging van het minimumuurloon van NAf. 10,70 naar NAf. 11,28 per 1 januari 2024, gebaseerd op een stijging van 5,4% in het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

De SER erkent dat de korte termijn voor advisering uitdagingen met zich meebracht bij het raadplegen van belanghebbenden. Dit is van cruciaal belang voor een zorgvuldige belangenafweging. Ondanks deze tijdsdruk heeft het tripartiete adviesorgaan zijn advies gebaseerd op grondig onderzoek naar minimumloonaanpassingen, gedegen data-analyse, en relevante wetenschappelijke literatuur.

SER opinion on minimum wage increase despite time constraints

Willemstad, December 22, 2023 – The Social and Economic Council (SER) of Curaçao, today, Friday, December 22, 2023, issued its opinion on the revision of the minimum hourly wage to take effect January 1, 2024.

The SER received the request for its opinion on December 15, 2023, which followed a decision by the Council of Ministers on December 13, 2023. The proposal includes an increase in the minimum hourly wage from NAf. 10.70 to NAf. 11.28 effective the first of Januari 2024, based on a 5.4% increase in the family consumption price index.

The SER recognizes that the short deadline for consultation presented challenges in consulting stakeholders. This is critical for careful consideration of interests. Despite these time constraints, the tripartite advisory body based its advice on thorough research on minimum wage adjustments, thorough data analysis, and relevant scientific literature.

