CBCS publiceert Jaarverslag 2022

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft

het jaar 2022 afgesloten met een winst van NAf 1,3 miljoen. Dit blijkt uit het Jaarverslag van

2022, zoals vandaag gepubliceerd.

De bescheiden winst is voornamelijk te danken aan een goudtransactie, waarbij een deel van de

ongerealiseerde kapitaalwinst werd gerealiseerd via een transactie van verkoop en onmiddellijke

terugkoop van een beperkte hoeveelheid goud, terwijl de fysieke hoeveelheid goud constant werd

gehouden.

De gerealiseerde winst op de uitgevoerde goudtransactie compenseert het gerealiseerde

kapitaalverlies op beleggingen en het niet-gerealiseerde verlies uit marktwaardeveranderingen van

beleggingen, die het gevolg zijn van de stijging van de rentevoeten op de internationale markt.

Daarentegen hadden de rentestijgingen een positief effect op de ‘Nettorentebaten’, inclusief het

herbalanceringsproces waarbij een deel van de relatief laag renderende beleggingen werd

vervangen door hoger renderende beleggingen. Hierdoor compenseerde de stijging van de

‘Nettorentebaten’ de toename van de rentelasten in verband met de veiling van

depositocertificaten (CD’s) onder de lokale commerciële banken. De rente steeg als gevolg van

hogere rentetarieven en een toename van de gemiddelde uitstaande nominale waarde van de cd’s.

De stijging van het ‘Netto-beleggings- en wisselkoersresultaat’ werd deels door een

kostentoename tenietgedaan. Deze toename is onder andere het gevolg van (i) verdere

implementatie van het reorganisatieplan 2020 waardoor verschillende vacatures voor

hooggeplaatst personeel moesten worden ingevuld, (ii) een stijging van de reiskosten als gevolg

van het opheffen van COVID-19 beperkingen die van toepassing waren in Curaçao, Sint Maarten

en andere landen, (iii) de implementatie van nieuwe softwareapplicaties, (iv) een stijging van de

softwarelicentiekosten, (v) cybersecurity, en (vi) een stijging van de niet-terugvorderbare

toezichtskosten en de voorziening voor, of afschrijving van, dubieuze debiteuren.

Uit de ontwikkelingen in de beleggingsresultaten van de CBCS blijkt duidelijk de mate waarin het

nettoresultaat van de CBCS afhankelijk is van de ontwikkelingen in de internationale rentetarieven.

Voortdurende herbeoordeling en, waar nodig en mogelijk, verdere verbetering van het

beleggingsbeleid (met inbegrip van de risicobereidheid) en de toepassing van de

herbalanceringsstrategie maken deel uit van de inspanningen die de weg moeten vrijmaken voor

verdere verbetering van de beleggingsopbrengsten. Deze inspanningen gaan ook gepaard met de

voorgestelde wijzigingen in het Centrale Bankstatuut om de CBCS meer flexibiliteit te geven met

de instrumenten waarin zij kan beleggen.

Voorts zal de CBCS ernaar streven met de respectieve financiële sectoren overeenstemming te

bereiken over de toezichtkosten, waardoor zij (bijna) alle gemaakte toezichtkosten aan de

financiële instellingen kan doorberekenen. Dit zal de druk verlichten met betrekking tot haar

afhankelijkheid van de ontwikkeling van de rentetarieven om voldoende inkomsten te genereren

om de operationele kosten (waaronder de toezichtkosten) te dekken.

In haar streven om haar kosten te beheersen en waar mogelijk te verlagen, zal de CBCS doorgaan

met de verdere verbetering van haar efficiëntie door de mogelijkheden die technologische

ontwikkelingen bieden optimaal te benutten en haar kostenbewaking verder aan te scherpen.

Governance

Curaçao en Sint Maarten hebben in 2022 een Landsverordening normering topinkomens

(Curaçao: O.G. 2022 no. 133/Sint Maarten: AB 2022 no. 64) ingevoerd. Op grond hiervan moeten

aan de overheid gelieerde entiteiten de bezoldiging van hun topfunctionarissen openbaar maken.

De CBCS heeft de totale bezoldiging voor haar Raad van Bestuur en Management Team

opgenomen in het jaarverslag.

Duurzame strategische initiatieven

In maart 2022 lanceerde de CBCS officieel haar ‘Strategisch Plan CBCS 2025’, dat zich richt op

een nog doortastender, gedigitaliseerd en duurzaam CBCS in 2025. De strategische doelen in dit

plan geven richting aan de inspanningen om deze visie te realiseren, met tegelijkertijd aandacht

voor het vervullen van onze missie om de stabiliteit en integriteit van het monetaire en financiële

systeem, evenals de veiligheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer te bevorderen en te

bewaken. Dit om duurzame economische ontwikkeling in Curaçao en Sint Maarten mogelijk te

maken.

In 2022 introduceerde de CBCS een nieuwe risicogebaseerde methodologie voor haar toezicht.

Gezien het grote aantal onder toezicht staande instellingen zal deze nieuwe aanpak over meerdere

jaren worden geïmplementeerd. Eind 2022 werden de diepgaande analyse van de

bedrijfsactiviteiten en de risicoprofilering van de hoog significante onder toezicht staande

instellingen afgerond. Op basis daarvan zijn gedetailleerde toezichtplannen opgesteld voor het

lopende toezicht op deze entiteiten in 2023.

In voorbereiding op de evaluatie door de Financial Action Task Force in 2024 heeft Curaçao haar

nationale risicobeoordeling voltooid, inclusief een beoordeling van de risico’s van de verschillende

segmenten van de financiële sector met betrekking tot witwasrisico’s.

In januari 2022 heeft de CBCS haar interbancaire betalingssysteem gemoderniseerd door een

nieuwe Instant Payment Service (IPS) te lanceren, die real-time betalingen tussen twee banken

mogelijk maakt waarbij de begunstigde het geld binnen enkele seconden ontvangt. Dit is een

belangrijke stap voorwaarts voor onze binnenlandse markten. Met deze innovatie zijn Curaçao en

Sint Maarten, samen met Bonaire en Aruba, enkele van de eerste eilanden in het Caribisch gebied

die een dergelijke infrastructuur hebben geïmplementeerd.

In het kader van haar strategische doelen heeft de CBCS aandacht besteed aan verschillende

programma’s die gericht zijn op de verdere ontwikkeling en het welzijn van haar personeel. Enkele

hoogtepunten van de programma’s zijn een managementontwikkelingsprogramma voor alle

afdelings- en divisiehoofden, een cultuurontwikkelingsprogramma en een programma voor

gezondheidsbevordering.

Tot slot werd er een communicatieworkshop georganiseerd voor de Raad van Bestuur, het

managementteam en de afdelingshoofden, om de communicatiefunctie van de CBCS te

versterken en de rol van communicatie centraler te stellen.

Op 2 juni 2023 heeft de Raad van Commissarissen, conform artikel 38, lid 2 van het Bankstatuut,

het jaarverslag goedgekeurd. In overeenstemming met artikel 32, lid 3B, hebben de

Vermogensgerechtigden op 22 december 2023 de jaarrekening en het financiële jaarverslag 2022

goedgekeurd.

De volledige tekst van het jaarverslag 2022 is te vinden op de website van de CBCS, op:

https://www.centralbank.cw/publications/annual-report/2022

Willemstad, 29 december 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

