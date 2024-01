BENOEMING SEBASTIAAN BARTEN TOT PARTNER VAN ADVOCATENKANTOOR SPIGT DUTCH CARIBBEAN

Spigt Dutch Caribbean is verheugd de benoeming van Sebastiaan Barten tot partner aan te kondigen, met ingang van 1 januari 2024.

Martijn Welten, Managing Partner, laat weten: “Sebastiaan is een ervaren procesadvocaat die gewend is te werken in een veeleisende, internationale omgeving. Zijn benoeming is onderdeel van onze ambitie om onze procespraktijk verder te versterken en uit te breiden. We hebben er alle vertrouwen in dat Sebastiaan met zijn inzet en kennis van topniveau van grote waarde zal zijn voor onze cliënten.”

Over zijn benoeming zegt Sebastiaan: “Spigt Dutch Caribbean heeft een uitzonderlijke staat van dienst en heeft een toegewijd en efficiënt team dat cliënten bijstaat met steeds complexere geschillen. Ik kijk ernaar uit om ook in mijn nieuwe rol als partner samen met onze cliënten, relaties en collega’s bij te dragen aan het succes van ons kantoor.”

Over Sebastiaan Barten:

Opleiding:

University of Hong Kong: Master of Laws (2011)

Erasmus Universiteit Rotterdam: Master Commercial Law (2010)

Werkervaring:

Spigt Dutch Caribbean, Willemstad (2021 – heden)

Linklaters, Amsterdam (2016 – 2021)

Van Steenderen Mainportlawyers, Rotterdam (2011 – 2015)

Over Spigt Dutch Caribbean:

Spigt Dutch Caribbean is het scherpste advocatenkantoor in de Dutch Caribbean, zowel voor transacties als procedures.

Curaçaose en internationale cliënten waarderen de doortastende werkwijze en vastberadenheid van de advocaten. Dat is de basis van het succes en de groei van het full-service kantoor.

