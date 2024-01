Curaçao Baseball Week 2024 ta kuminsá kargá ku aktividat

Beisbòl ta bria e siman aki ku nos profeshonalnan

WILLEMSTAD, 2 di yanüari 2024 – Hensley Meulens ofisialmente a lansa e siman di Curaçao Baseball Week (CBW) durante rueda di prensa ku a tuma lugá dia 2 di yanüari 2024 den Fòrti. Meulens huntu ku tim organisatorio, profeshonalnan den beisbòl, invitadonan spesial manera spònsernan i media, a sera konosí ku otro i yama bon biní na CBW su edishon di 2024. E aña aki CBW atrobe ta kargá ku aktividat dirigí riba peloteronan, coachnan i umpirenan pa di e forma aki beisbòl sigui desaroyá.

Grandinan den beisbòl tei presente

Tur hungadó i coachnan ta na Kòrsou. Nos estreanan di beisbòl pero tambe e leyenda den beisbòl, Dusty Baker a yega Kòrsou i ta presente durante CBW. Baker ta sumamente entusiasmá pa forma parti di CBW i di por bishitá Kòrsou. Meskos Xander Bogaerts tambe ta partisipá pa promé bia na CBW. CBW ta yama danki na Renaissance Wind Creek Curaçao Resort ku lo ta e hotèl ku ta brinda hospedahe. No pèrdè e chèns pa sera konosí ku e grandinan den beisbòl.

Klínikanan di 3 pa 5 di yanüari 2024

E momento supremo a yega den kua un gran kantidat di mucha lo partisipá na klínikanan di beisbòl. E klínikanan ta tuma lugá di dia 3 te ku dia 5 di yanüari 2024. Un kambio remarkabel e aña aki ta ku e klínikanan pa Pre-Minor ta tuma lugá na Didi Deeds Field. Sobrá klínikanan ta na e lokalidat kustumbrá ku ta Tio Daou Ballpark. Tambe e klínikanan pa coachnan i umpirenan ta tuma lugá dianan 4 i 5 di yanüari 2024 na Tio Daou Ballpark. Un gran oportunidat pa sigui amplia nos konosementu di beisbòl na Kòrsou. Durante tur klínika tin oportunidat pa kumpra karchi pa e eventonan di CBW i ‘merch’ esta t-shirt, pèchi, etc di CBW.

Mas aktividat

Banda di e klínikanan tambe ta organisá un Home Run Derby ku lo tuma lugá dia 5 di yanüari 2024. Bam Bam Tech Sports Zone (BBTSZ) na Sambil lo ta esenario pa e Home Run Derby. Entrada ta kosta solamente 10 florin pa persona i ta optenibel na BBTSZ. Pitsmoker lo ta presente pa un i tur por gosa di un dushi Texas style BBQ. Marka e fecha pa bo no pèrdè e Home Run Derby aki!

E torneo di gòlf pa sera e siman di CBW ku ta tuma lugá dia 6 di yanüari 2024 ta soldout. Tin algun karchi disponibel na balor di USD 100,- pa forma parti di Dinner Award Night pa sera e evento. E Dinner Award Night ta e momentu pa saka e ganadónan di e torneo di gòlf. Komo kortesia di Curaçao Tourist Board kuater persona ta biaha pa Miami dia 30 aprel 2024 pa dos anochi pa presensiá un wega di Miami Marlins kontra Colorado Rockies. Despues e ganadónan por disfrutá di un dinner huntu ku Hensley Meulens aya na Miami. Karchinan pa e Dinner Award Night ta optenibel na BBTSZ. Tambe e subasta anual ku un kantidat grandi di ‘collector’s item’ disponibel ta tuma lugá durante e evento aki. Riba e página sosial di CBW por tira un bista riba e artíkulonan di e subasta. Tur e aktividatnan adishonal tin komo meta pa rekoudá fondo pa kumpra material pa tur tim di beisbòl na Kòrsou. Pa mas informashon bishitá www.curacaobaseballweek.com òf CBW riba Facebook i/òf Instagram.

Danki na spònsernan

Tur aña di nobo CBW por konta ku spònsernan di semper ku ta kere den e proyekto. Alabes spònsernan nobo ku ta uni nan mes na e bon kousa. Un danki spesial di kurason na: MVP Foundation, Curaçao Tourist Board, Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, PRGV, MCB, Curaçao Airport Holding, Enterprise Rent-A-Car, Atlantic Spine Center, Coca Cola, MLBPAA, MLB, Sandals Royal Curaçao, Profound, Built Different, Brent de Graaf, De Palm, Lovers, Old Quarry Golf Course Curaçao, The Wine Factory, Kyoto, Heineken, The Pit Smoker, ⁠Osteria Rosso, Ròm Tambú, La Casa del Habano, 8 The ⁠Experience, Bottles, ⁠Trupial Inn Hotel & Casino, Kome Restaurant, Ultimate Automobiles (BMW), ⁠Blue Maxx, Fresh., ⁠Mustashi Barbershop, Venequip, Aqualectra i KTK (Kompania di Tou Kòrsou).

Inskripshon ta posibel ainda

Mas ku 900 mucha ya kaba a inskribí pero tin mas lugá. Ata bo chèns pa bo registrá i partisipá na un evento ku sigur ta bai engrandesé bo konosementu i abilidatnan den beisbòl. Pa mas informashon tokante CBW, registrashon i e programa por bishitá www.curacaobaseballweek.com , yama òf kontaktá nos via Whatsapp + 5999 5254699 òf skèn e QR code pa registrá.

Curaçao Baseball Week 2024 kicks off with plenty of activities

Baseball will shine with the help of our professionals

WILLEMSTAD, January 2, 2024 – Hensley Meulens officially launched Curaçao Baseball Week (CBW) during a press conference held on January 2, 2024 at Fort Amsterdam. Meulens, along with the organizing team, baseball professionals, special guests such as sponsors and media, came together to get acquainted and warmly welcome everyone to the 2024 edition of CBW. This year, CBW is once again packed with activities aimed at players, coaches, and umpires to continue developing baseball in Curaçao.

Baseball stars arrived in Curaçao

All the baseball players and coaches arrived in Curaçao. Not only our internationally acclaimed baseball stars but also the legend in baseball, Dusty Baker, has arrived in Curaçao and is present during CBW. Baker is extremely excited to be part of CBW and to visit Curaçao. Similarly, Xander Bogaerts is participating for the first time in CBW. CBW gives thanks to Renaissance Wind Creek Curacao Resort, which will provide accommodation. Don’t miss the chance to meet these stars in baseball.

Baseball clinics from January 3rd to 5th, 2024

The exciting moment has arrived where a large number of children will participate in baseball clinics. The clinics will take place from January 3rd to January 5th, 2024. A remarkable change this year is that the Pre-Minor clinics will be held at Didi Deeds Field. The remaining clinics will occur at the usual venue, Tio Daou Ballpark. Additionally, the clinics for coaches and umpires will take place on January 4th and 5th, 2024, at Tio Daou Ballpark. It’s a great opportunity to expand our baseball knowledge in Curaçao. Throughout every clinic, there will be opportunities to purchase tickets for CBW events and CBW merchandise such as T-shirts, caps, etc.

More activities

In addition to the clinics, there will also be a Home Run Derby taking place on January 5th, 2024. The Bam Bam Tech Sports Zone (BBTSZ) at Sambil will be the venue for the Home Run Derby. Tickets available for only 10 guilders each person and available at BBTSZ. Pitsmoker will be there, so everyone can enjoy a delicious Texas-style BBQ. Save the date so you don’t miss this Home Run Derby!

The Celebrity Golf Tournament that will take place on January 6th, 2024, is sold out. There are some tickets available at a price of USD 100 each to attend the Dinner Award Night event. The Dinner Award Night is the moment to announce the winners of the golf tournament. As a complimentary gesture provided by the Curaçao Tourist Board, four people will travel to Miami on April 30, 2024, for a two-night stay to attend a Miami Marlins game against the Colorado Rockies. Afterward, the winners can enjoy dinner with Hensley Meulens in Miami. Tickets for the Dinner Award Night are available at BBTSZ. Additionally, the annual auction featuring a large number of collector’s items will take place during this event. On the CBW social media pages, you can get a glimpse of the auction items. All these additional activities aim to raise funds to purchase equipment for all baseball teams in Curaçao. For more information, visit www.curacaobaseballweek.com or CBW on Facebook and/or Instagram.

Gratitude to the sponsors

Every year, CBW can count on true-hearted sponsors who believe in this project. Additionally, new sponsors join in on this noble cause. A heartfelt thank you to: MVP Foundation, Curaçao Tourist Board, Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, PRGV, MCB, Curaçao Airport Holding, Enterprise Rent-A-Car, Atlantic Spine Center, Coca Cola, MLBPAA, MLB, Sandals Royal Curaçao, Profound, Built Different, Brent de Graaf, De Palm, Lovers, Old Quarry Golf Course Curaçao, The Wine Factory, Kyoto, Heineken, The Pit Smoker, ⁠Osteria Rosso, Ròm Tambú, La Casa del Habano, 8 The ⁠Experience, Bottles, ⁠Trupial Inn Hotel & Casino, Kome Restaurant, Ultimate Automobiles (BMW), ⁠Blue Maxx, Fresh., ⁠Mustashi Barbershop, Venequip, Aqualectra and KTK (Kompania di Tou Kòrsou).

Registration is still open

Over 900 kids have already registered, but there are still spots available. Don’t miss your chance to register and participate in an event that will surely enhance your knowledge and skills in baseball. For more information about CBW, registration, and the program, visit www.curacaobaseballweek.com , call or contact us via WhatsApp at +5999 5254699 or scan the QR code to register.

NEDERLANDS

Curaçao Baseball Week 2024 begint volop activiteiten

Honkbal zal schitteren met de hulp van onze professionals

WILLEMSTAD, 2 januari 2024 – Hensley Meulens heeft officieel de Curaçao Baseball Week (CBW) gelanceerd tijdens een persconferentie op 2 januari 2024 in Fort Amsterdam. Meulens, samen met het organisatieteam, honkbalprofessionals, speciale gasten zoals sponsors en media, kwamen samen om kennis te maken en iedereen hartelijk welkom te heten bij de editie van CBW 2024. Dit jaar zit CBW opnieuw boordevol activiteiten gericht op spelers, coaches en umpires om het honkbal op Curaçao verder te ontwikkelen.”

Baseballsterren zijn aangekomen op Curaçao

Alle honkballers en coaches zijn aangekomen op Curaçao. Niet alleen onze internationaal befaamde honkbalsterren, maar ook de legende in honkbal, Dusty Baker, is aangekomen op Curaçao en is aanwezig tijdens CBW. Baker is buitengewoon enthousiast om deel uit te maken van CBW en om Curaçao te bezoeken. Tevens neemt Xander Bogaerts voor de eerste keer deel aan CBW. CBW bedankt Renaissance Wind Creek Curacao Resort voor het verzorgen van de accommodatie. Mis de kans niet om deze honkbalsterren te ontmoeten.

Honkbalclinics van 3 tot 5 januari 2024

Het spannende moment is aangebroken waar een groot aantal kinderen zal deelnemen aan de honkbalclinics. De clinics zullen plaatsvinden van 3 tot 5 januari 2024. Een opmerkelijke verandering dit jaar is dat de Pre-Minor clinics zullen worden gehouden op Didi Deeds Field. De overige clinics zullen plaatsvinden op de gebruikelijke locatie, Tio Daou Ballpark. Daarnaast zullen de clinics voor coaches en umpires plaatsvinden op 4 en 5 januari 2024, in Tio Daou Ballpark. Het is een geweldige kans om onze kennis van honkbal op Curaçao uit te breiden. Tijdens elke clinic zijn er mogelijkheden om tickets te kopen voor CBW-evenementen en CBW-merchandise zoals T-shirts, petten, enzovoort.”

Meer activiteiten

Naast de clinics zal er ook een Home Run Derby plaatsvinden op 5 januari 2024. De Bam Bam Tech Sports Zone (BBTSZ) bij Sambil zal de locatie zijn voor de Home Run Derby. Tickets zijn verkrijgbaar voor slechts 10 gulden per persoon en beschikbaar bij BBTSZ. Pitsmoker zal aanwezig zijn, zodat iedereen kan genieten van een heerlijke BBQ in Texaanse stijl. Noteer de datum zodat je deze Home Run Derby niet mist!

Het Celebrity Golf Toernooi dat plaatsvindt op 6 januari 2024 is uitverkocht. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar voor USD 100 per stuk om het Dinner Award Night evenement bij te wonen. Tijdens de Dinner Award Night worden de winnaars van het golftoernooi bekendgemaakt. Als compliment van de Curaçao Tourist Board zullen vier personen op 30 april 2024 naar Miami reizen voor een verblijf van twee nachten om een wedstrijd van de Miami Marlins tegen de Colorado Rockies mee te maken. Vervolgens kunnen de winnaars genieten van een diner met Hensley Meulens in Miami. Tickets voor de Dinner Award Night zijn verkrijgbaar bij BBTSZ. Daarnaast zal tijdens dit evenement de jaarlijkse veiling plaatsvinden met een groot aantal veilingitems. Op de social media pagina’s van CBW kun je een voorproefje krijgen van de veilingitems. Al deze extra activiteiten hebben als doel geld in te zamelen voor de aanschaf van honkbalmaterialen voor alle honkbalteams op Curaçao. Voor meer informatie, bezoek www.curacaobaseballweek.com of CBW op Facebook en/of Instagram.

Dankbaarheid aan de sponsors

Elk jaar kan CBW rekenen op oprechte sponsors die geloven in dit project. Daarnaast sluiten ook nieuwe sponsors zich aan bij deze nobele zaak. Hartelijk dank aan: MVP Foundation, Curaçao Tourist Board, Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, PRGV, MCB, Curaçao Airport Holding, Enterprise Rent-A-Car, Atlantic Spine Center, Coca Cola, MLBPAA, MLB, Sandals Royal Curaçao, Profound, Built Different, Brent de Graaf, De Palm, Lovers, Old Quarry Golf Course Curaçao, The Wine Factory, Kyoto, Heineken, The Pit Smoker, ⁠Osteria Rosso, Ròm Tambú, La Casa del Habano, 8 The ⁠Experience, Bottles, ⁠Trupial Inn Hotel & Casino, Kome Restaurant, Ultimate Automobiles (BMW), ⁠Blue Maxx, Fresh., ⁠Mustashi Barbershop, Venequip, Aqualectra en KTK (Kompania di Tou Kòrsou).

Aanmelding is nog steeds mogelijk

Meer dan 900 kinderen hebben zich al geregistreerd, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Mis je kans niet om je aan te melden en deel te nemen aan een evenement dat zeker je kennis en vaardigheden in het honkbal zal vergroten. Voor meer informatie over CBW, registratie en het programma, bezoek www.curacaobaseballweek.com , bel, of neem contact met ons op via WhatsApp op +5999 5254699 of scan de QR-code om je te registreren.

