Notisia di polis di djárason 3 di yanüari te ku djabièrnè 5 di yanüari 2024 / Politieberichten van woensdag 3 januari tot en met vrijdag 5 januari 2024

Notisia di polis di djárason 3 di yanüari te ku djabièrnè 5 di yanüari 2024

Detenshon pa maltrato i intento di asesinato

Riba djaweps 4 di yanüari, alrededor di 12.45 or di mèrdia a detené un hòmber di inisial R.O.M. di 56 aña di edat na Kaya Industria pa maltrato severo i intento di asesinato. Despues di un aksidente, e sospechoso a dal un hòmber ku un trùk di ‘septic tank’ i despues kore bai. Ta investigando e kaso.

Ladronisia

Riba djaweps 4 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un tas di bich ku kontenido koló blanku ku strepi ros di e marka Victoria’s Secret. E ladronisia a tuma lugá na Bulevar E.E.G. na altura di Kite Beach. A bai ku e tas entre 1 or di mèrdia i 1.15 or di mèrdia. Den e tas di bich tabatin entre otro un pòtmòni koló blou ku sèn kèsh, un ‘Iphone’ 15 koló ros ku un ‘hoesje’ koló ros/kòrá, un yabi di kamber, un dùikbrel koló ros, un brel di solo di hende muhé di marka Rayban i un buki di lesa. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa menasa i maltrato

Riba djárason 3 di yanüari, alrededor di 11.30 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu na un negoshi na Kaya Industria. Na yegada di patruya a resultá ku un kliente a dal un trahadó. E kliente na e momentu ei tabata presente ainda i a detené pa menasa i maltrato. Ta trata di un hòmber di inisial J.D.C. di 48 aña di edat. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 3 januari tot en met vrijdag 5 januari 2024

Aanhouding mishandeling en poging tot doodslag

Op donderdag 4 januari, rond 12:45 uur, werd een 56-jarige man met initialen R.O.M. aan de Kaya Industria aangehouden voor zware mishandeling en poging tot doodslag. De verdachte had een man met een septic tank vrachtwagen aangereden na een aanrijding en is vervolgens weggereden. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal

Op donderdag 4 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een wit met roze gestreepte strandtas met inhoud van het merk Victoria’s Secret. De diefstal vond plaats aan de E.E.G. Boulevard bij de Kite Beach. De tas werd tussen 13:00 uur en 13:15 uur weggenomen. In de strandtas zaten onder andere een blauwe portemonnee met contant geld, een roze metallic IPhone 15 met een rozerode hoesje, een kamersleutel, een roze duikmasker, een dames zonnebril van het merk Rayban en een leesboek. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding bedreiging en mishandeling

Op woensdag 3 januari, rond 11:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij bij een bedrijf aan de Kaya Industria. Bij aankomst van de patrouille bleek dat een medewerker door een klant zou zijn aangevallen. De klant was nog steeds aanwezig en werd aangehouden voor bedreiging en mishandeling. Het betreft een 48-jarige man met initialen J.D.C. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

