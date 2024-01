Voorarrest verdachten moord dan wel doodslag Willem Vliegenstraat Maastricht verlengd

Twee verdachten zijn gisteren voor de raadkamer van de rechtbank Limburg verschenen op verdenking van betrokkenheid bij de moord dan wel doodslag op een 34-jarige vrouw. Zij werd op 23 december 2023 zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Willem Vliegenstraat in Maastricht. Later die dag overleed zij in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De raadkamer heeft bepaald dat het voorarrest van de beide verdachten met 30 dagen wordt verlengd.

Getuigen

Het onderzoek is nog in volle gang en de politie roept mensen op zich te melden als zij meer informatie hebben over deze zaak. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.

