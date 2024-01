Reflekshon: E promé reunion di Parlamento 2024……Un ñapa?!

E promé reunion di Parlamento di aña 2024 ta tras di lomba. Tres tópiko ku a hala mi atenshon:

Oposishon a yuda pa forma quorum i Parlamento por a trata kredensialnan di un miembro nobo di Parlamento di koalishon. Parlamento a inisiá aña tratando un reunion pidí 3 di Mart 2022, esta 2 aña promé ku karakter di urgensia i Pa koroná obra, algun miembro di Parlamento a inisiá un diskushon fuera di órden di reunion pa aplasá tratamentu di presupuesto di pais, pa e no kai pareu ku siman di Festival di Tumba.

Oposishon a yuda pa forma quorum i Parlamento por a trata kredensialnan di un miembro nobo di Parlamento di koalishon.

Den un pais ku ta respetá demokrasia, no ta nada straño ku oposishon ta yuda forma quorum pa trata kredensial di un miembro di Parlamento di MFK. Esaki ta remarkabel mirando e echo ku esaki ta kontrali MFK ku for di 2016 a hasi un kustumber pa ninga di forma quorum, esta stroba demokrasia i stroba entrada na Parlamento di tur miembro ku no ta miembro di MFK.

Nan a keda konsistente den esaki.

E ironia tabata ku durante e reunion aki hustamente MFK tabatin mester di yudansa di oposishon pa forma quorum pa permití, sr Lourens, tuma su posishon komo miembro di Parlamento. Koalishon tabata konta ku 10 miembro so presente.

Lo tabata remarkabel si oposishon a ninga di presentá…..

Positivo ta ku oposishon (PAR, MAN,TPK i KEM), kontrali na MFK, demokrasia ta mas ku un palabra bashí ku ta usa ora ta kumbiní so.

Den e aanwijzing di 3 di mart 2021[1], Gobièrnu di Reino i Raad van State di Reino ta konkluí ku e komportashon di miembronan di oposishon (MFK, KDNT i MP) tabata unu anti demokrátiko, ku ta stroba e funshonamentu konstitushonal di Parlamento i ta stroba e funshonamentu demokrátiko di gobernashon di pais.

Mas aleu e la mina e balornan di un estado di derecho i ta violá derechinan humano fundamental di e miembro di parlamento skohé.

Positivo i Históriko tabata por lo ménos ku lider di Frakshon di MFK, sr Doran, a deklará públikamente ku e aktitut di MFK di a ninga un miembro di parlamento skohé pa asumí su posishon tabata un eror humano. Ta di spera ku e posishon aki lo no kambia, momentu ku e no ta kumbiní MFK mas. Pues tabata un dia históriko!

Parlamento a inisiá aña tratando un reunion pidí 3 di Mart 2022, esta 2 aña promé ku karakter di urgensia. Pa kolmo e reunion a wòrdu yamá djabièrnè 4 di yanüari 2024 atardi “den pitu, pa djaluna mainta.

Manera vários Parlamentario a remarká, despues di 2 aña, e relevansia di e reunion a kita kompletu. Preisnan di Gasolin ku dos aña pasá tabata ANG 2.37 pa liter, entretantu a baha bou di ANG 1.97. Riba e pregunta dikon te awor numa ta yama e reunion, Presidente suplente di parlamento a splika ku ta Griffie a yam’é i e tambe a tuma nota djabièrnè atardi, meskos ku tur sobra miembro di parlamento.

For di òktober 2023, parlamento no a trata niun reunion públiko pidí. Esaki ta nifiká ku ta kontra di Reglamentu di Òrdu ku ta stipulá ku reunion mester keda yama denter di 14 dia. E forma ku ta yamando reunion di parlamento (sigur esnan ku karakter di urgensia) simplemente NO ta funshonando efektivamente. Parlamento ta hasi su mes ridíkulo dilanti di komunidat, dor di yama reunion ku karakter di urgensia despues di 2 aña i ta falta ku reglanan. Nos a komprondé ku ministernan ta ninga di bini reunion pa vários motibu.

Aplasá tratamentu di presupuesto pa Festival di Tumba.

Pa koroná obra, algun miembro di Parlamento a inisiá un diskushon pa aplasá tratamentu di presupuesto di pais, pa e no kai pareu ku siman di Festival di Tumba. E argumento ta, ku Festival di Tumba ta e festival di komposishon di mas importante di pais i ta nesesario pa parlamentarionan tei i tambe pa Pueblo sigui tratamentu di Presupuesto. Pues: maske presupuesto 2024 (e lei di mas importante di pais) ta wòrdu tratá lat kaba (despues ku ya aña 2024 a kuminsá) mester skùif su tratamentu, paso Festival di Tumba ta mas importante ku esaki.

Awor, no komprondé mi robes, pueblo mester tin atenshon pa e oportunidat pa por sigui e tratamentu di presupuesto di pais, pa asina nan sa unda e sèn lo keda gasta. Ta bèrdat tambe ku durante Festival di Tumba e atenshon pa esaki lo ta ménos.

Sinembargo, si Parlamento di Kòrsou por skùif nan trabou 1 siman pa nan bai Festival di Tumba, dikon e ámtenar sí tin ku bai traha mainta? Dikon e trahadó di Supermerkado, Shofur di Bùs òf kualke otro trahadó di pais Kòrsou si tin ku wak Tumba i bai traha mainta normal i e parlamentario nò?

E debate Públiko aki ta manda un señal kompletamente robes pa komunidat. Pa kolmo presupuesto mester a wòrdu trata den 2023 I te awe Parlamento no a ni risibí e nota di kambio. Un tutu kompletu, ku ta afektá seriedat di Parlamento.

Ban spera ku e promé reunion no ta un señal di kon Parlamento ta bai funshoná aña 2024.

Quincy Girigorie

Miembro di Parlamento i Lider Polítiko di PAR

Reflectie: De eerste vergadering van het parlement 2024……Een vooruitzicht?!

De eerste vergadering van het parlement van het jaar 2024 ligt achter ons. Drie onderwerpen die mijn aandacht hebben getrokken:

De oppositie heeft geholpen bij het vormen van een quorum, zodat het parlement de geloofsbrieven van een nieuw lid van de coalitie kon behandelen. Het parlement begon het jaar met een vergadering aangevraagd op 3 maart 2022, twee jaar eerder….met een urgent karakter. Laat ik het maar niet hebben over de discussie die enkele parlementsleden hebben gestart wat buiten de vergaderpunten viel omtrent het wel of niet uitstellen van de begrotingsbehandeling van het land, zodat deze niet samenviel met de week van het Tumba Festival.

De oppositie heeft geholpen bij het vormen van een quorum, zodat het parlement de geloofsbrieven van een nieuw lid van het MFK-parlement kon behandelen.

In een land dat haar democratie respecteert, is het niet vreemd dat de oppositie helpt bij het vormen van een quorum om de geloofsbrieven van een lid van het parlement te behandelen. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat het MFK sinds 2016 de gewoonte heeft om zich te onttrekken aan het vormen van een quorum, waardoor de democratie en de toegang tot het parlement voor alle niet-MFK-leden werd belemmerd.

Ze zijn consistent gebleven in deze praktijk……

De ironie was dat tijdens deze vergadering MFK juist de hulp van de oppositie nodig had om een quorum te vormen, zodat de heer Lourens zijn positie als parlementslid kon innemen. De coalitie kon slechts rekenen op 10 aanwezige leden. Het zou opmerkelijk zijn geweest als de positie niet was ingenomen.

Positief is dat de oppositie (PAR, MAN, TPK en KEM), in tegenstelling tot het MFK, de democratie wel serieus neemt.

In de aanwijzing van 3 maart 2021 concludeerden de Rijksregering en de Raad van State van het Koninkrijk dat het gedrag van oppositieleden (MFK, KDNT en MP) anti-democratisch was; het constitutionele functioneren van het parlement verstoorde en het democratische functioneren van de landsregering belemmerde. Bovendien werden de waarden van de rechtsstaat ondermijnd en werden de fundamentele mensenrechten van het gekozen parlementslid geschonden.

Positief en historisch was in ieder geval dat de fractieleider van MFK, de heer Doran, publiekelijk verklaarde dat de actie van MFK om een gekozen parlementslid te negeren een menselijke fout was. Hopelijk verandert deze positie wanneer het de MFK niet goed uitkomt.

Het parlement begon het jaar met een vergadering aangevraagd op 3 maart 2022, twee jaar eerder….met een urgent karakter.

Tot overmaat van ramp werd de vergadering op vrijdag 4 januari 2024 ‘s middags in de late uurtjes aangekondigd voor maandagochtend. Zoals verschillende parlementariërs opmerkten, was de relevantie van de vergadering na 2 jaar volledig verdwenen. De benzineprijzen, die twee jaar geleden nog ANG 2,37 per liter waren, zijn inmiddels gedaald tot onder ANG 1,97. Op de vraag waarom nu pas de vergadering wordt bijeengeroepen, legde de waarnemend parlementsvoorzitter uit dat de Griffie haar had gebeld en dat zij op vrijdagmiddag ook het bericht had ontvangen, net als elk ander parlementslid.

De laatste keer dat het Parlement een Openbare Vergadering had opgeroepen was oktober 2023. Dit is in strijd met het Reglement van Orde, dat bepaalt dat vergaderingen binnen 14 dagen moeten worden bijeengeroepen. De manier waarop het parlement vergaderingen bijeenroept (vooral die met een urgent karakter) functioneert gewoon niet effectief. Dit is al eerder ter sprake geweest.

Het parlement maakt zich belachelijk voor de gemeenschap door na 2 jaar een vergadering met een urgent karakter bijeen te roepen en zich zodoende niet aan de regels te houden. Wat wij horen als er vragen worden gesteld is dat de ministers om verschillende redenen vergaderingen negeren en uitnodigingen hiervoor afwijzen.

Uitstel van de behandeling van de begroting voor het Tumba Festival.

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, begonnen sommige parlementsleden een discussie om de behandeling van de begroting van het land uit te stellen, zodat deze niet zou samenvallen met de week van het Tumba Festival. Het argument is dat het Tumba Festival het belangrijkste compositie festival van het land is en dat het noodzakelijk is dat parlementsleden aanwezig zijn en dat het volk de begrotingsbehandeling kan volgen. Dus, hoewel de begroting van 2024 (de belangrijkste wet van het land) al laat behandeld wordt (nadat het jaar 2024 al is begonnen), moet de behandeling worden uitgesteld omdat het Tumba Festival belangrijker is.

Begrijp me niet verkeerd, de gemeenschap moet aandacht hebben voor de mogelijkheid om de begrotingsbehandeling van het land te kunnen volgen, zodat ze weten waar het geld naartoe gaat. Het is ook waar dat tijdens het Tumba Festival de aandacht hiervoor minder zal zijn. Desondanks, als het parlement van Curaçao hun werk 1 week kan uitstellen om naar het Tumba Festival te gaan, waarom moeten de ambtenaren dan nog steeds gaan werken? Waarom moeten de supermarktmedewerkers, buschauffeurs of andere werknemers van Curaçao wel naar het Tumba Festival gaan en ook nog normaal gaan werken, maar de parlementsleden niet?

Prioriteiten…

Dit openbare debat stuurt een volledig verkeerd signaal naar de gemeenschap. Bovendien is de begroting niet behandeld in 2023 en tot op heden heeft het parlement geen kennis genomen van een nota van wijziging. Een complete blamage, die de ernst van het parlement aantast. Laten we hopen dat de eerste vergadering geen indicatie is van hoe het parlement in 2024 zal functioneren.

Quincy Girigorie

Parlementslid en Politiek Leider van PAR

