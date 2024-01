Aña 2024, ban komberti e ola positivo den speransa, pero realistiko. Distinguí echo fo’i redu.

Kòrsou mester traha un plan pa krese den futuro (2040), sabiduria bal mas ku sèn so.

Ban supera: Gobernashon ad-hoc, persepshon, “fake news”, “dividi i reina”.

Lider polítiko di Partido Trabou pa Kòrsou, Sr. Rennox Calmes: Mester hasi uzo di e ola positivo aktual, komberti’e den speransa, pa porfin Kòrsou traha riba un plan pa krese den futuro. 2040 nos mester wak patras i bisa nos a logra. Pa Trabou pa Kòrsou mes, 2024 ta aña di separa bagas pa sigui konstrui.

Kòrsou no por siguí ku gobernashon ad-hoc di kada 4 aña. Sabiduria ta importante na momento ku ta traha e plan, paso nos ta hasi uzo di nos eksperensia i konosementu pa evitá ku nos ta ripiti e mésun erornan. For di kuminsamentu di traha e plan, durante implementashon, te kabamentu, no por deskrimina, pero mester imbolkra tur hende. Hubentut ta e yabi sentral den e plan aki. Tur hende mester poné un man pa karga e plan. E kampaña prinsipal riba país Kòrsou mester ta e plan aki so. E plan mester ta visibel i aksesibel pa tur hende. Pa TPK ta importante pa Kòrsou forma un konhunto ku lo hiba e nòmber “Desaroyo i Futuro” (D&F), ku lo mester duna konseho na gobièrnu riba desaroyonan aktual i di futuro i tambe geopolitika relashoná ku e plan. “D&F” mester konsistí di hendenan di “nv” nan di gobièrnu, sektor privá, emprendedo, ambtenar i hoben.

“D&F” su informashon ta importante pa:

Dirigí enseñansa riba nesesidat di país Kòrsou Antisipa i garantisá kreamentu di pilá ekonómiko nobo kontinuamente Garantisá kupo di trabòu Antisipa kua ta e trabòu nan ku ta kore peliger di stòp di eksisti i kua ta trabounan di futuro Antisipa den kua sektor mester prepará hende pa kambiá di un trabòu pa otro trabòu. Informa desaroyo di geopolitika, su konsekuensia i kon atendé ku n’e na bienestar di país

Den e plan mester tin kontenido konkreto riba e “ HENDE” yu di Kòrsou ku nos ke forma pa futuro. Un hende kontentu ku un mentalidat analitiko, dirigí riba solushon, patriotiko, balor propio ku por atendé ku kambio i traha den harmonia. Den e plan mester tin konkreto kon nos ta bai logra e “HENDE” aki pa medio di enseñansa i formashon sosial. Mester tin konkreto ku enseñansa ta prioridat i ku no ta tornu na formashon di pueblo i mester hasi adaptashon na e sistema di enseñansa. Mester tin konkreto ku skohementu entre deporte, arte, kultura, músika i naturalesa ta obligashon después di skol i ku gobièrnu ta kubri tur gastu. Mester tin konkreto den e plan ku mester bini un akademia di dosente konhuntamente ku universidat di Kòrsou pa garantisá ku tur dosente tin e nivel mínimo di HBO.

Banda di “D&F” i enseñansa ta importante pa nos traha riba fortalesa ekonomia riba e partinan ku ya nos sa kaba ku lo kresé nos ekonomia pa medio di subi produkshon, krea kupo di trabòu i krese eksportashon. Esakinan ta aporta na fondo di penshun. Eksportashon tin un ròl importante den trese sèn di afó den kaha di gobièrnu, pues pa pueblo. Tambe e ta yuda baha preis di produktonan ku ta wòrdu importá, debi ku nos por kuminsa drenta areglonan di kambio. Produktonan ta bira mas barata pa pueblo. Pa TPK un di e pilanan ekonómiko nobo ta industria di agrikultura moderno, krio di bestia i peska pa medio di koperativa ku ta krea un ekonomia sosial, ku ta bai kontribuí na hopi kupo di trabòu, kuminda na preis mas barata, mihó kalidat di kuminda i krese eksportashon. FAHO konstantemente ta mustra ku tin skarsedat di kuminda na mundu i tambe problema ku kalidat di kuminda. P’esei e area aki ta un oportunidat ekonómiko pa Kòrsou. Otro pilá ekonómiko ta e mundu teknologiko for di kual nos por produsi “hardware” i “software” i eksportá servisio hasiendo bon uzo di entre otro teknologia mes. Energía renobabel tambe ta un pila ekonómiko den desaroyo, laman, solo, bientu i komberti sushi den energía. Eksportashon di energia ta algu di futuro. Lokalmente nos mester baha e preis karu di koriente hasiendo uzo di energia renobabel. Ta importante pa atende protekshon pa produkshon lokal i tarifa pa produkto nan di afo, basta ku ta wordu produsi lokalmente tambe. Esaki ta proteha i garantisa kupo di trabòu i produkshon lokal kontinuo. Den e plan mester enfoká riba, fasilitá i kreá espasio pa e emprendedo. Mester tin konkreto kiko nos ke hasi ku refinería i e tereno nan rondó di dje, pero tambe nos sentro di suidat ku mester keda e kapital “Willemstad” ku mester wòrdu komberti den atrakshon 24/7. Un bon atrakshon turistiko ta pa medio di teknologia usando un holograma, e turista por topa tur nos peloteronan di beisbòl den punda kontando nos historia i den Otrabanda tur nos heroe nan lokal. Tambe krese a parti di dibershon anochi i tres’é negoshinan di marka nan konosí miéntras den e pisonan mas ariba i bou di tera turistanan por hür apartamento. Finalmente den e plan nos mester introdusí un norma di kantidat di dia ku ta mara entregamentu di pèrmit pa negoshi na dje.

Den e plan mester tin konkreto ku prosupuesto di país ta wòrdu formula dunando prioridat na e plan aki i ku kada fondo di entrada ta wòrdu uza pa su orígen. Por ehèmpel, impuesto di plachi number mester wòrdu uza pa drecha kaya. Impuesto di Hotel mester wòrdu uza pa turismo. Naturalmente insentivo pa tuma hende na trabòu mester ta parti di e plan. No mester keda wak kiko bo ta pèrdè, pero wak kiko bo ta risibi bèk ora duna insentivo. Trese kosnan ku semper a aporta na ekonomia, manera tres’é bèk e “aftrekpost” impuesto di mantenshon di kas i subi e “aftrekpost” di restitutie mirando ku kosto di bida a subi. Negoshá un salida hustu ku e pensionado ku pa hopi aña no a risibí indeksashon.

Den e plan mester inkorporá ku pobresa lo wòrdu atendé for di tur ángulo. For di e bista di enseñansa, ekonómiko, finansiero i esun mas importante, sosial. Kaminda ta introdusí i ehekutá un programa “Bida Elevá” kaminda ta práktikamente kuminsa atendé i prepara e hende pa sak’é for di pobresa kaminda e promé fase ta formashon i konsientisashon kombina ku fasilitashon. Después ta siguí e parti di aplika e formashon bou di guía kombina ku fasilitashon. Pa na final e hende para riba su mes pia nan di bèrdat. E resultado di esaki mester ta ku e personanan kobrado di “onderstand” mester yena e kuponan di trabòu ku e sektor di ekonomia, enseñansa i sosial ta preparando. E hendenan aki tur ta bai kontribuí na fondo di AOV i SVB i tambe ta bai kontribuí na tur otro impuesto. Bo porsentahe di desempleo ta baha konsiderabel. Meskos e lista di “onderstand”. Lo ta bon pa kambia e nòmber “onderstand” pa un nòmber ku ta reflehá speransa den e hende. Un nòmber manera

“Bida elevá”.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku lider di Trabòu Pa Korsou TPK, sr. Rennox Calmes na 528-4858.

