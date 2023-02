PETISHON NOBO DI ASOTEKO NA KORTE DI HUSTISIA

ASOTEKO ta spera ku despues di elekshon por papia ku un koalishon nobo ku ta tuma e pena di e miembronan di ASOTEKO na serio. Y e pena di tur e mil y piku hendenan riba Lista di Espera. Pasobra loke e koalishon UPB/MPB a demostrá último lunanan tabata sumamente desapuntante.

Mientrastantu ASOTEKO no por sinta warda. Ta p’esei a entregá un apelashon na Korte di Hustisia. Ounke polítikonan di tur partido no a papia palabra kla, ASOTEKO por a dedusí ku lo bini kambionan drástiko den Maneho di Tereno. Pa evitá ku nos miembronan lo sufri di esaki, ASOTEKO a kambia su petishon.

E petishon nobo ta pa:

1) ordená Gobièrnu di Boneiru pa otorgá (konforme sekuensia riba Lista di Espera) un tereno pa traha kas riba dje na tur esnan ku ta riba Lista di Espera te ku 31 di dezèmber 2022 y ku a indiká ku ainda nan kier bin na remarke, anto esaki dentro di un aña despues ku Korte a dikta fayo;

2) ordená Gobièrnu di Boneiru pa ofisialmente publiká tur reglanan interno ya eksistente (inkluso un regla simpel y konsistente pa duna prioridat den kasonan di emergensia) y pa digitalisá e Lista di Espera di moda ku tur hende por kontrolá ku gobièrnu ta otorgá tereno korektamente konforme sekuensia riba Lista di Espera;

3) ordená Gobièrnu di Boneiru ku e Maneho di Tereno Nobo mester respetá e derechonan di tur esnan ku ta riba Lista di Espera te ku 31 di dezèmber 2022 (‘eerbiedigende werking’).

‘Eerbiedigende werking’ ta nifiká ku gobièrnu mester otorgá tereno konforme reglanan bieu, es desir e regla ku mester paga pa notario y pa midi tereno so.

Esaki ta e máksimo ku ASOTEKO por logra awor pa su miembronan y pa tur esnan ku ta riba Lista di Espera. Gobièrnu ta trahando pa kambia e Maneho di Tereno drástikamente. Niun hende por wak den futuro, pero tur kos ta mustra ku den futuro lo mester bai paga +/- $ 20,000.- pa haña tereno y kisas un $ 5,000.- n’ei ariba pa konekshon di awa, lus ku internèt.

Boneiru, 25 di febrüari 2023

Pa ASOTEKO

M. Bijkerk, abogado

GEWIJZIGDE EIS VAN ASOTEKO BIJ HOF VAN JUSTITIE

ASOTEKO hoopt dat er na de verkiezingen met een nieuwe coalitie eerlijk gepraat kan worden. Een nieuwe coalitie die de nood van de ASOTEKO-leden serieus neemt. En de nood van al die meer dan duizend mensen die op de Wachtlijst staan. Want wat de UPB/MPB coalitie de afgelopen maanden heeft laten zien, was meer dan treurig.

Intussen kan ASOTEKO niet stilzitten. Daarom is hoger beroep aangetekend bij het Hof van Justitie. Hoewel de politici hier niet duidelijk over zijn, heeft ASOTEKO kunnen opmaken dat alle partijen drastische wijzigingen willen aanbrengen in het Grondbeleid. Om te voorkomen dat de ASOTEKO-leden hier de dupe van worden, is de eis gewijzigd.

De gewijzigde eis is een verzoek aan het Hof om:

1) het OLB op te dragen om aan allen die op de Wachtlijst staan t/m 31 december 2022 en hebben aangegeven alsnog voor een terrein in aanmerking te willen komen, een terrein in erfpacht voor woningbouw uit te geven conform volgorde op de Wachtlijst en wel binnen één jaar na datum van vonniswijzing;

2) het OLB op te dragen om alle bestaande interne regels en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een erfpachtterrein, inclusief een eenduidige Voorrangsregeling voor noodgevallen, officieel te publiceren en voorts om de Wachtlijst te digitaliseren en wel aldus dat allen die op de Wachtlijst staan, zelf kunnen controleren of de Wachtlijst op eerlijke wijze en op volgorde wordt afgehandeld;

3) het OLB op te dragen dat het nieuwe Grondbeleid eerbiedigende werking moet hebben voor al diegenen die al op de Wachtlijst staan tot en met 31 december 2022.

‘Eerbiedigende werking’ betekent dat het OLB de percelen moet uitgeven conform de oude regels, met name de regel dat men uitsluitend de notaris- en meetkosten hoeft te betalen.

Dit is het maximale dat ASOTEKO nu nog kan bereiken voor haar leden en allen die op de Wachtlijst staan. Het OLB is bezig het Grondbeleid drastisch te veranderen. Niemand kan de toekomst voorzien, maar alles wijst erop dat men in de toekomst ongeveer +/- $ 20,000.- zal moeten betalen voor een perceel en misschien $ 5,000. – daar bovenop voor aansluiting van water, licht en internet.

Bonaire, 25 februari 2023

Namens ASOTEKO

M. Bijkerk, advocaat