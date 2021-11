Sifra di turismo pa luna di òktober Optimismo ta perserverá / Toerisme cijfers voor de maand oktober Optimisme zet door / Tourism numbers for the month of October Optimism continues

Sifra di turismo pa luna di òktober

Optimismo ta perserverá

Willemstad, 24 di novèmber 2021 – E asosashonnan CHATA i CASHA ta publiká tur luna e prestashon di hotèlnan, organisashonnan chikí den turismo, car rental i skolnan di buseo konhuntamente. Ku esaki ambos organisashon ta duna un bista balansá di e prestashon i rekuperashon di turismo i sektor di hospitalidat na Kòrsou.

Prestashon miembronan di CASHA

Luna di òktober tabata pa hopi miembro di CASHA un bon luna ya ku e okupashon promedio tabata 65.4%. Kompará ku luna di sèptèmber, esaki ta un oumento leve di 8.3%. Tres akomodashon a asta surpasá 90%. Mas aleu por konsiderá un bunita repartishon di 99% na Jan Thiel, 91% na Banda Bou i 90% na Pietermaai.

Reservashonnan pa luna di novèmber ta kana bon. Pa hopi hende novèmber ta bai ta e mihó luna te ahinda. E perspektiva ta asta mihó ku promé ku COVID. Dezèmber tambe ta bayendo bon, apesar ku ahinda tin un tendensia pa reservá último ora. Yanüari i febrüari ya ta pinta di ta bon i por mira ku mayoria reservashon ta keda hasí 2-4 siman promé ku e fecha di yegada.

Kompanianan di hür outo ta drai bon, apesar ku tin un skarsedat di outo debí ku den temporada di COVID hopi kompania mester a bende nan outonan pa baha gastu. Kompanianan di ekskurshon i tour tambe ta yen i skolnan di buseo tambe ta benefisiá di e okupashon haltu di e akomodashonnan.

Biahamentu no ta sin riesgo mas

Ahinda biaheronan ta kansela hopi, pero en todo kaso menos ku na inisio di aña. Motibunan mas importante pa esaki ta: tèst positivo i no por regla tèst na tempu. E último ta konta mas pa biaheronan for di Merka i pa motibu di oumento di kasonan positivo, e tèst obligatorio awor ta vigente pa algun pais Oropeo tambe.

Hopi bishitante te pidi pa un asina yamá garantia kaminda e gastunan di reservashon ta keda kompletamente kubrí na momentu ku no por biaha mas. Normalmente esaki ta rekerí un seguro adishonal, sinembargo biaheronan ta haña esaki muchu karu i ta suponé ku e akomodashon ta flèksibel den esaki. Esun ta akomodá e biahero den esaki i no ta hasi difisil, mientras e otro ta di opinion ku un biahero mester kumpli ku tur medida manera debe ser. Biahamentu ya no ta sin prekupashon i riesgo. Realidat ta ku niun hende no por premirá futuro i nos no sa kon mundu lo bai ta aki un par di tempu.

Algun akomodashon ta duna e bishitante, ku pa medio di COVID mester a kanselá su biahe, e posibilidat pa reservá te fin di 2021. Ahinda biaheronan ta hasi uso di e oportunidat aki ku ta motibu tambe dikon apartamentonan ta yen. Sinembargo, esaki no ta generá ganashi. Akomodashonnan ta ripará ku bishitantenan ta kla pa disfrutá di un fakansi. Nan ta saka mas sèn na tour i ekskurshon, kome afo i hopi mas ta posibel. Kosnan ku e toke de keda di 12’or di anochi no tabata pèrmití.

Tokante CASHA

CASHA, e asosashon na bienestar di empresarionan chikí den sektor di turismo ta aktivo atrobe for di 2020 i ta konta ku 80 miembro bou di kua akomodashon, kompanianan di hür outo, skolnan di buseo, taksi i kompanianan di ekskurshon i tour. CASHA ta aktivo den varios grupo di trabou ku e sigiente metanan: 1. Level playing Field: Krea un kompetensia igual i balansá pa tur hürdó, skolnan di buseo, kompanianan di hür outo i atrakshon na Kòrsou. 2. Marka di kalidat di CASHA: implementashon di reglanan pa garantisá kalidat. CASHA ta involukrá su miembronan mas tantu posibel den su aktividatnan.

Prestashon miembronan di CHATA

Pa loke ta trata hotèlnan mas grandi tambe por mira un oumento den e luna di òktober, kompará ku e luna promé i tambe kompará ku 2019.

Den luna di òktober di 2021 Kòrsou tabatin un okupashon di hotèl di 70.2%. Kompará ku aña pasá (47.0%) esaki ta un oumento di 49.2%. Si nos wak e okupashon di hotèl na 2019, esaki ta un oumento leve di 5.4%. E tarifa diario promedio den òktober 2021 tabata $185.66. Kompará ku e mesun luna na aña 2020, esaki ta un oumento di 48.3% i kompará ku 2019 esaki ta un oumento di 31%.

Pa loke ta trata e entrada pa kamber disponibel, aki tambe tin un oumento grandi di 121.3% kompará ku e aña promé. Di $58.86 na 2020 pa $130.27 e aña aki. Kompará ku 2019 (promé ku COVID) tambe por mira un oumento di 38%. Ku esaki e kresementu kompará ku 2019 ta mustra di ta perseverá strukturalmente for di jüli.

Den e siguiente imagen por haña un bista di e sifranan di STR pa e último dos añanan:

October 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 70.2% 47.0% +49.2% 66.60% +5.4% ADR $185.66 $125.19 +48.3% $141.69 +31.0% RevPAR $130.27 $58.86 +121.3% $94.40 +38%

*Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

CHATA ta koutelosamente optimista pa e temporada di high season binidero i ta spera ku e okupashon di hotèl pa e restu di aña ta komparabel ku esun di 2019. “Ku esaki nos ta spera un okupashon promedio di 70%, saliendo for di e punto di bista ku no tin ningun kambio drastiko i/o medidanan implementá a konsekuensia di COVID” – segun CHATA.

Dor di e pandemia i e ristrikshonnan ku esaki a trese den e último aña i mei, e biahero a bira mas dudoso pa reservá su fakansi muchu delantá. Di otro banda nos ta mira ku turistanan ku ta bishita nos isla ta keda mas largu i ta gasta mas. Esaki nos por mira bèk den e oumento den sifranan di tarifa promedio diario i e entrada pa kamber disponibel. “Esaki ta un trend positivo”, segun CHATA.

CHATA ta sigui e desaroyonan di sektor hopi di aserka i di un manera strukturá i kaminda mester ta konsehá i sostené gobièrnu pa adelanto, desoroyo i rekuperashon di e sektor.

Remarkabel ta ku den luna di òktober Kòrsou tabata na promé luga pa loke ta trata su okupashon di hotèl, kompará ku otro paisnan den Karibe.

Turistanan Merikano

Ambos asosashon ta kontentu ku e solushon resien pa turistanan Merikano bakuná, ku awor tambe por bishitá eventonan di riesgo haltu ku nan QR-code di CDC (RIVM Merikano). Ademas gobièrnu a anunsiá resientemente ku nan ta trahando duru riba un solushon pa otro paisnan ku no ta den Oropa su sistema di QR. Asina e turistanan aki tambe por bishitá nos isla mientras nan bakuna tambe ta keda rekonosé pa e.o. eventonan di riesgo haltu.

CHATA i CASHA ta keda enfatisá i enkurashá pa tur miembro sigui kumpli ku regla i medidanan eksistente. Asina e situashon ta keda bou di kontròl i e rekuperashon di nos sektor di turismo por sigui prevalesé.

Toerisme cijfers voor de maand oktober

Optimisme zet door

Willemstad, November 24, 2021 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gebalanceerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

Prestatie CASHA Leden

De maand oktober is voor veel CASHA leden een goede maand geweest, de gemiddelde bezetting bedroeg 65,4%. Ten opzichte van de maand september (57,1%) is dit een lichte stijging van 8.3%. Maar liefst 3 accommodaties scoorden zelfs boven de 90%. Het was mooi verdeeld over het eiland, met maar liefst een bezetting van 99% op Jan Thiel, 91% op Banda Abou en 90 % in Pietermaai.

De boekingen voor november lopen goed. November gaat voor velen de beste maand worden tot nu toe! De vooruitzichten zijn zelfs beter dan vóór COVID. December loopt ook lekker. Wel is er nog steeds een duidelijke tendens voor last minute boeken, zelfs op het allerlaatste moment. Januari en februari lijken nu al goede maanden te worden. De meeste boekingen worden 2-4 weken voor aankomst geregeld.

Ook de autoverhuurbedrijven komen auto’s tekort en draaien goede tijden. Er is een run op huurauto’s, want tijdens de COVID periode zijn er veel huurauto’s verkocht door de verhuurbedrijven om de kosten te drukken met het gevolg dat ze nu te kort komen.

De excursiebedrijven draaien ook op volle toeren en zijn meestal volgeboekt. En duikscholen pikken ook hun graantje mee van de hoge bezetting van de accommodaties.

Reizen is niet meer zonder risico

Er wordt nog steeds geannuleerd, maar het is veel minder als begin dit jaar. Belangrijkste redenen van annulering zijn: positieve test resultaten, het niet tijdig kunnen regelen van de testen, veelal geldt dit voor gasten uit Amerika. Vanwege het oplopen van de COVID casussen, is sinds kort de testverplichting voor een aantal Europese landen weer van kracht.

Veel gasten vragen om een zogenaamde garantie, waarbij de kosten van boeking volledig worden terugbetaald, wanneer er niet gereisd mag worden. Normaal gesproken zou hier een aanvullende reisverzekering voor geregeld moeten worden, maar gasten vinden deze verzekering te duur en verwachten van de accommodatiehouder, dat zij hier flexibel mee omgaan. De één komt de gast hierin tegemoet en doet hier niet moeilijk over, de ander is van mening dat wanneer mensen willen reizen, ze ook voor goede maatregelen moeten zorgen. Reizen is niet meer zorgeloos en zonder risico, niemand heeft een glazen bol en kan voorspellen hoe de wereld er over een poosje uitziet.

Sommige accommodatiehouders geven de mogelijkheid aan gasten, die hun vakantie door COVID destijds in het water zagen vallen, om te boeken tot eind 2021. Hier wordt nog steeds gebruik van gemaakt, alleen op deze manier heb je wel volle appartementen, maar geen omzet. Accommodatiehouders merken dat gasten toe zijn aan vakantie, zij geven meer geld uit aan tours en uitstapjes, uit eten gaan en er is veel mogelijk. De avondklok van 12 uur ‘s nachts, gaf hierbij geen enkele belemmering.

Over CASHA

CASHA, de belangenvereniging voor ondernemers werkzaam in de kleinschalige toeristische sector is sinds 2020 weer volop actief en telt 80 leden waaronder accommodatiehouders, autoverhuurbedrijven, duikscholen, taxi en excursie bedrijven en attracties. CASHA is actief binnen verschillende werkgroepen met o.a. de volgende speerpunten: 1. Level playing field: Het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor alle verhuurders, duikscholen, autoverhuur en attracties op Curaçao. 2. CASHA-keurmerk: Implementatie kwaliteitseisen. CASHA betrekt haar leden zoveel mogelijk bij de activiteiten van CASHA.

Prestatie CHATA leden

Voor wat betreft de grotere hotels is er tevens een mooie stijging te zien voor de maand oktober, vergeleken met de maand daarvoor en ook vergeleken met 2019.

In de maand oktober 2021 had Curaçao een hotelbezetting van 70.2%. Vergeleken met vorig jaar (47.0%) is dit een stijging van 49.2%. Als we de hotelbezetting van 2019 in kaart brengen, is dit tevens een lichte stijging van 5.4%. De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in oktober 2021 $185.66. Vergeleken met dezelfde maand van 2020 is dit een toename van 48.3% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 31%.

Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook een flinke stijging te zien van 121.3% vergeleken met vorig jaar. Van $58.86 in 2020 naar $130.27 dit jaar. Ook vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit een stijging van 38%. De stijging ten opzichte van 2019 lijkt daarmee sinds juli dit jaar structureel door te zetten.

In onderstaand tabel zijn de cijfers van STR vergeleken met de afgelopen twee jaren te zien:

October 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 70.2% 47.0% +49.2% 66.60% +5.4% ADR $185.66 $125.19 +48.3% $141.69 +31.0% RevPAR $130.27 $58.86 +121.3% $94.40 +38%

*Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

CHATA is voorzichtig optimistisch voor het komende hoogseizoen en verwacht voor de rest van het jaar, dat de hotelbezetting minimaal vergelijkbaar is met die van 2019. “Hiermee verwachten wij een gemiddelde bezetting van rond de 70%, ervan uitgaande dat er geen drastische verandering en/of maatregelen worden ingevoerd vanwege COVID”, aldus CHATA.

Door de pandemie en de beperkingen die de afgelopen anderhalf jaar van kracht zijn, is de reiziger huiveriger om ruim van tevoren hun vakantie te boeken. Aan de andere kant zien we dat toeristen die ons eiland bezoeken duidelijk langer verblijven en ook meer besteden. Dit is te zien aan de stijgende dagtarieven en de omzet per beschikbare kamer. “Dit is een positieve trend”, aldus CHATA. CHATA volgt de ontwikkelingen van de sector op de voet en op structurele basis en desgevraagd voorziet CHATA de overheid van ondersteuning en advies, met als doel het herstel en de ontwikkeling van de sector zo veel mogelijk te bevorderen.

Wat opvalt is dat Curaçao in de maand oktober qua hotelbezetting van de grotere hotels voor het eerste zelfs op nummer 1 staat, ten opzichte van alle andere eilanden in het Caribisch gebied.

Amerikaanse toeristen

Beide belangenverenigingen zijn tevreden met de recente oplossing voor gevaccineerde Amerikaanse toeristen, die nu ook high risk evenementen mogen bezoeken met hun QR-code van CDC (Amerikaanse RIVM). De overheid heeft tevens aangekondigd dat zij hard werken aan een oplossing voor andere niet-Europese QR landen, zodat deze toeristen ook ons eiland kunnen bezoeken en hun vaccinatie erkent wordt bij bijvoorbeeld high-risk evenementen.

CHATA en CASHA blijven ervoor instaan dat al haar leden zich aan de geldende maatregelen houden, waarmee de situatie onder controle blijft en de herstart van de toerismesector op een veilige manier door kan zetten.

Tourism numbers for the month of October

Optimism continues

Willemstad, November 24, 2021 – The associations CHATA and CASHA publish monthly the hotel performance figures, as well as for smaller organizations, car rentals and dive schools. This way they aim to provide a balanced overview of the industry performance and the recovery of the tourism and hospitality sector on Curaçao.

Performance CASHA Members

The month of October has been a good month for many CASHA-members, as the average occupancy was 65,4%. Compared to the month of September (57,1%) this is a slight increase of 8,3%. Three accommodations even scored occupancies of over 90%. The occupancy was nicely spread throughout the island with 99% in Jan Thiel, 91% in Banda Abou and 90% in Pietermaai.

The bookings for November are going well. November will be the best month yet for many. The prospects are even better than before COVID. December is also going well. There is still a clear tendency for last-minute bookings. January and February are looking good too and most of the bookings are being arranged 2-4 weeks in advance.

Also, the car rental companies are doing well, despite the shortage in cars. There is a high demand for rental cars, however, many companies were forced to sell their cars to minimize costs during COVID.

Excursion companies are also doing very well. Most of them are fully booked. Furthermore, dive schools profit from the high occupancies of the accommodations.

Travelling is not without risk anymore

Cancelations are still a reality, however, less frequent than at the beginning of the year. The most important reasons for cancelations are: a positive test result and not being able to arrange a test in time. The last one is mostly applicable for American tourists. However, due to the rising COVID cases, the mandatory test is now also applicable for some European countries.

Many guests request a guarantee to cover the costs in case they are not able to travel anymore. Usually this requires an additional travel insurance, however, guests find this too expensive and expect that the accommodation is flexible in this regard. Some accommodations are more flexible than others, as some think the traveler must be prepared before traveling. Travelling is no longer carefree and without risks and nobody can predict how the world will look like in the near future.

Some accommodations offer their guests, who were unable to travel due to COVID, the possibility to change their booking till the end of 2021. People are still making use of this opportunity, which is the reason why many apartments are fully booked. However, unfortunately, these existent bookings don’t generate new revenue. It is clear that travelers are in need of a vacation. They spend more money on tours and trips and are eating out at restaurants and a lot more is possible, as the 12 o’clock curfew is not an obstacle anymore.

About CASHA

CASHA, the association for entrepreneurs with small businesses in the tourism sector is active again since 2020 and has 80 members including accommodations, car rental companies, dive schools, taxi and excursion companies and attractions. CASHA is active within different working groups e.g.: 1. Level playing field: creating a fair competition for all rentals, dive schools, car rental companies and attractions on Curaçao. 2. CASHA quality mark: the implementation of quality requirements. CASHA involves its members as much as possible in their activities.

Performance CHATA members

Looking at the larger hotels, the month of October also experienced an increase in numbers, compared to the month before and compared to 2019.

Curaçao had a hotel occupancy of 70,2% in the month October. Compared to last year (47,0%) this is an increase of 49,2%. Looking at the hotel occupancy of 2019, this is also a slight increase of 5,4%. The average daily rate was $185.66 in October 2021. Compared to the same month in 2020, this is an increase of 48,3% and compared to 2019 this is an increase of 31%. As for the revenue per available room, numbers indicate a significant increase of 121,3% in comparison with the year before. From $58.86 in 2020 to $130.27 this year. Also compared to 2019 (before COVID) this is an increase of 38%. The increase compared to 2019 appears to be a continued and structural trend since July of this year.

The table below is an overview of the STR numbers of the last two years:

October 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 70.2% 47.0% +49.2% 66.60% +5.4% ADR $185.66 $125.19 +48.3% $141.69 +31.0% RevPAR $130.27 $58.86 +121.3% $94.40 +38%

*Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

CHATA is carefully optimistic for the coming high season and expects that for the remainder of the year the hotel occupancy is minimally similar to the 2019 numbers. “We expect an average occupancy of 70%, considering there are no drastic changes/measurements due to COVID”, according to CHATA.

Due to the pandemic and limitations in the last year and a half, the traveler has become more hesitant to book a holiday too far in advance. However, it is remarkable that tourist who visit our island are staying longer and spending more. The increasing daily rate and revenue per available room numbers are a clear reflection of this. “This is a positive trend”, according to CHATA. CHATA follows the developments closely and on a structural basis and provides support and advice when necessary to the government with the goal to recover and develop the sector as much as possible.

Additionally, it is remarkable how Curaçao has scored number one on the list in the month of October, as the island in the Caribbean with the highest occupancy rate.

American Tourists

Both associations are happy with the recent solution for vaccinated American tourists, who are now able to visit high risk events with their CDC (American RIVM) QR-code. Furthermore, the government announced that they are working on a solution for other non-European QR countries, making it possible for also these tourists to visit our island and eventually high-risk events with their vaccination proof.

CHATA and CASHA continue to encourage their members to abide to the current measurements in order to keep the situation under control and keep growing the tourism sector in a safe way.

