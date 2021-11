Aktividatnan di e di tres kuartal di aña 2021 di Frakshon Coffie:

Bishita di trabou di konsehal Daisy Coffie serka empresario Edson Frans a resaltá

Kralendijk, 23 di novèmber 2021 – Naturalmente tur e trabounan ku Daisy Coffie di Frakshon Coffie ta desplegá komo miembro di Konseho Insular di Boneiru ta di gran importansia. Tòg por bisa ku e bishita di trabou ku Daisy Coffie a hasi den e di tres kuartal di aña 2021 serka empresario Edson Frans, un asina yamá ‘starter’, tabata resaltante. Edson Frans ku su kompania My Tea Bonaire ta un ehèmpel grandi pa tur hende ku ke drenta mundu empresarial pa bai hasi negoshi. Algun aña pasá Edson a pensa ku lo tabata bon pa e bai hasi algu mas ku su hòbi di kultivo di mata i yerba. Pokopoko, riba su mes, el a kuminsá kumpra e ekiponan ku e tabatin mester pa esaki i mesora su produkshon di prinsipalmente diferente tipo di yerba a oumentá. Edson a kuminsá ku benta di yerba fresku. E siguiente paso tabata pa produsí te di yerba entre otro yerb’i hole, orégano i lamungras. Tur esaki ta tuma lugá na su mes kas den su propio greenhouse. Entre tantu Edson ta kla pa bai ‘den grandi’ i kuminsá produsí no solamente pa konsumo lokal, pero tambe pa eksportashon. Ku su kompania My Tea Bonaire, Edson ta kumpli 100% ku maneho di gobièrnu di Boneiru pa enkurashá agrikultura i hortikultura, kaminda bonerianonan ta produsí nan propio kuminda i manera den e kaso akí, nan propio kos di bebe i alabes remedi natural. Edson Frans ta un berdadero ‘role model’!

Nesesidat sosial

Den e di tres kuartal di e aña akí e trabounan diario di Frakshon Coffie a kontinuá normalmente, manera trabou atministrativo i preparashon pa reunion. Remarkabel ta e kantidat grandi di kontakto ku konsehal Daisy Coffie tabatin den e kuartal akí ku personanan ku tin un òf otro nesesidat sosial i ku mester di yudansa pa esaki. No ménos ku 57 biaha Daisy Coffie mester a atendé ku e tipo di asuntunan akí. Ta un señal fuerte ku nos komunidat konosé hopi nesesidat sosial. Dia 6 di sèptèmber nos a selebrá Dia di Boneiru i den su disertashon durante e reunion solèm di Konseho Insular konsehal Daisy Coffie a enfoká riba futuro di nos bonerianonan bisando entre otro: ‘Ròl di e Boneriano, mester ta pa pone prioridat i énfasis, riba loke nos ke pa un mihó futuro. Tempu di krísis mundial manera aworakí, a saka nos forsa i motibu dikon nos mester kombibí mihó ku otro, ta solidario pa otro i traha mihó riba e union pa saka nos lugá pa dilanti. Shen porshento ‘100%’ amor pa nos patria.’ Preguntanan por eskrito ku Daisy Coffie a hasi den e kuartal aki tabata tokante remodelashon di Playa Fòrn’i Kalki i un biaha mas e konsehal mester a hala atenshon di Kolegio Ehekutivo riba e tantísimo kartanan ku no a haña kontesta.

Reunion

Durante e di tres kuartal di aña 2021 Daisy Coffie a asistí na 48 reunion repartí den reunion di presidio (3x), reunion di Komishon Fiho (12x), reunion di Konseho Insular di forma opinion (1x) i reunion di Konseho Insular di tuma desishon (3x). Ku gruponan informal konsehal Daisy Coffie a reuní 26 biaha. Dia 6 di sèptèmber tabatin e reunion solèm di Konseho Insular relashoná ku Dia di Boneiru. Ku e Komishon di Supervishon Finansiero (Cft) Daisy Coffie a reuní 1 biaha i tambe 1 biaha ku mr Frits Goedgedrag, miembro di Raad van State den servisio ekstraordinario.

Kontakto ku prensa

Den e periodo akí Frakshon Coffie a emití dos komunikado i a publiká tambe dos karta den prensa. Kuater biaha konsehal Daisy Coffie a duna entrevista na medionan di komunikashon i 27 biaha a sali publikashon riba medionan sosial.

Activiteiten in het derde kwartaal van 2021 van Frakshon Coffie:

In het oog springend werkbezoek van raadslid Daisy Coffie bij ondernemer Edson Frans

Kralendijk, 23 november 2021 – Natuurlijk zijn alle werkzaamheden die Daisy Coffie van Fractie Coffie als lid van de eilandsraad van Bonaire verricht van groot belang. Toch kan gezegd worden dat het werkbezoek dat Daisy Coffie in het derde kwartaal van 2021 bij Edson Frans, een zogenoemde ‘starter’, heeft afgelegd, in het oog springend is. Edson Frans is met zijn bedrijf My Tea Bonaire een duidelijk voorbeeld voor iedereen die de ondernemerswereld wil ingaan om zaken te doen. Enkele jaren geleden kwam Edson op het idee dat het wel goed zou zijn om iets meer te doen met zijn hobby, het kweken van planten en kruiden. Langzaamaan, op eigen krachten, begon hij de apparaten die hij hiervoor nodig had aan te schaffen en zijn productie van verschillende soorten kruiden schoot meteen omhoog. Edson kon toen beginnen met de verkoop van verse kruiden. De volgende stap was om kruidenthee te gaan produceren, onder andere basilicum, oregano en citroenkruid. Dit alles vond thuis plaats in zijn eigen kas. Ondertussen is Edson klaar om het grootser aan te pakken en niet alleen te produceren voor lokale consumptie, maar ook voor de export. Met zijn bedrijf My Tea Bonaire voldoet Edson voor de voor de volle 100% aan het beleid van het Bonairiaanse eilandbestuur om land- en tuinbouw aan te moedigen, waarbij Bonairianen hun eigen eten en zoals in dit geval, hun eigen drinken en tevens natuurlijke medicijnen te produceren. Edson is een echte ‘role model’!

Sociale nood

In het derde kwartaal van dit jaar zijn de dagelijkse werkzaamheden van Fractie Coffie normaal doorgegaan, zoals administratief werk en voorbereiding voor vergaderingen. Opmerkelijk is het grote aantal contacten dat raadslid Daisy Coffie dit kwartaal heeft gehad met personen die een of andere sociale nood hadden en daarmee geholpen moesten worden. Niet minder dan 57 keer heeft Daisy Coffie dit soort zaken moeten aanpakken. Het geeft een sterk signaal af dat onze gemeenschap veel sociale nood kent. Op 6 september hebben wij Bonairedag gevierd en in haar toespraak tijdens de plechtige eilandsraadvergadering heeft raadslid Daisy Coffie de focus gelegd op de toekomst van onze Bonairianen en daarbij onder andere gezegd: ‘De rol van de Bonairiaan moet zijn om prioriteit en nadruk te leggen op datgene wat wij willen voor een betere toekomst. Wereldwijde crisistijden zoals nu hebben onze krachten blootgelegd en de reden waarom wij beter met elkaar moeten samenleven, solidair met elkaar moeten zijn en beter werken aan de eenheid die nodig is om vooruit te komen. Honderd procent ‘100%’ liefde voor ons vaderland.’ De schriftelijke vragen die Daisy Coffie dit kwartaal heeft gesteld gingen over de herinrichting van de Playa Fòrn’i Kalki (Bachelor’s Beach) en wederom heeft het raadslid het Bestuurscollege moeten aanspreken over de vele onbeantwoorde brieven.

Vergaderingen

In het derde kwartaal van 2021 heeft Daisy Coffie 48 vergaderingen bijgewoond, onderverdeeld in Presidiumvergaderingen (3x), Vaste Commissie-vergaderingen (12x), meningsvormende eilandsraadvergaderingen (1x) en besluitvormende eilandsraadvergaderingen (3x). Met informele groepen heeft raadslid Daisy Coffie 26 keer vergaderd. Op 6 september was de plechtige eilandsraadvergadering ter gelegenheid van Bonairedag. Met de Cft heeft Daisy Coffie 1 keer vergaderd en ook 1 keer met mr. Frits Goedgedrag, lid van de Raad van State in buitengewone dienst.

Contacten met de pers

In deze periode heeft Fractie Coffie twee persberichten doen uitkomen en ook twee brieven gepubliceerd in de pers. Vier keer heeft raadslid Daisy Coffie een interview gegeven aan de media en 27 keer verschenen publicaties in de sociale media.

