Corendon Curaçao tambe ta parti durante Vakantiebeurs Utrecht

Di 11 te ku 14 di yanüari ta tuma luga na Jaarbeurs Utrecht na Hulanda e enkuentro i kongreso anual di Vakantiebeurs. Ta e enkuentro mas grandi na Hulanda di kompanianan aéreo, operadó di tur, organisashonnan di biahe i gigantenan di hotèl. Ta spera ku mas o menos 70.000 amante di biahe lo bishitá Vakantiebeurs e siman aki.

Entre e mas di 1.000 ekspositornan di tur parti di mundu, ta presente tambe Corendon Curaçao.

Atilay Uslu, Biray Ogut, Ashari Mendes-Neves i Caroline Hartel a biaha pa Utrecht pa partisipá na e gran evento na nomber di Corendon Kòrsou. Nan ta representá Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao, The Rif at Mangrove Beach Curaçao, Livingstone Resort Curaçao i Corendon/The Ritz.

Rib’e promé dia Corendon Curaçao a hasi bon negoshi. “E pronòstiko pa 2024 ta hopi bon,” asina Atilay Uslu a ekspresá. “Ta prometé pa bira un bon aña. E interés pa e hotèlnan di Corendon na Korsou ta enorma,” asina CEO di Corendon a bisa.

Corendon Curaçao ook tijdens Vakantiebeurs Utrecht van de partij

Van 11 tot en met 14 januari vindt in het Jaarbeurs Utrecht in Nederland de jaarlijkse Vakantiebeurs plaats. Het is de grootste samenkomst in Nederland van luchtvaartmaatschappijen, touroperators, reisorganisaties en hotelgiganten. De verwachting is dat circa 70.000 vakantieliefhebbers de Vakantiebeurs deze week zullen bezoeken.

Onder de ruim 1.000 exposanten uit alle werelddelen, ook Corendon Curaçao. Atilay Uslu, Biray Ogut, Ashari Mendes-Neves en Caroline Hartel zijn naar Utrecht afgereisd om daar aan het grote evenement namens Corendon Curaçao deel te nemen. Zij vertegenwoordigen Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao, The Rif at Mangrove Beach Curaçao, Livingstone Resort Curaçao en Corendon/The Ritz.

Op de eerste dag deed Corendon Curacao reeds goede zaken. “De prognose voor 2024 is zeer goed”, zo verklaarde Atilay Uslu. “Het belooft een goed jaar te worden. De interesse voor de Corendonhotels op het eiland is enorm”, aldus de CEO van Corendon.

