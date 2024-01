Notisia di polis di djaluna 8 di yanüari te ku djárason 10 di yanüari 2024 / Politieberichten van maandag 8 januari tot en met woensdag 10 januari 2024

Polis ta pidi yudansa den kaso di ‘hit & run’

Relashoná ku e aksidente di tráfiko ‘hit & run’ ku a tuma lugá riba djasabra 30 di desèmber 2023, alrededor di 10.45 or di anochi riba Kaya Amsterdam, polis ta pidi yudansa di komunidat.

Riba e dia aki un vehíkulo a alkansá un siklista i a siguí kore. Polis a kuminsá un investigashon inmediatamente i ta hasi yamada na e shofùr pa bin mèldu su mes na warda di polis.

E investigashon a demostrá ku durante di e aksidente posiblemente un pikòp koló shinishi di marka Mitsubishi tabata enbolbí. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi shofùr di e vehíkulo aki ku urgensia pa mèldu su mes na warda di polis di Boneiru, na Kaya Libertador Simon Bolivar #4.

Ademas polis ta supliká kualke persona ku por a mira, tende òf tin informashon tokante e kaso ariba menshoná pa tuma kontakto ku polis via 715 8000 òf via di e number di tep anónimo 9310.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 8 di yanüari, alrededor di 8:15 di anochi, a spòt dos skuter riba Kaya Maria di kua un di e shofùrnan no tabatin un hèlm bistí. Pa e motibu aki a duna ámbos shofùr señal pa para. E shofùr sin hèlm a haña un but i e otro shofùr no por a mustra un reibeweis bálido. A hasi un tèst di supla ku e di dos shofùr pa motibu ku a sinti un holó di alkohòl serka dje. A konsekuensia di e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial L.T.V.B. di 21 aña di edat. A transport’é pa warda di polis pa un análisis di rosea. E sospechoso a haña un prohibishon di manehá di 3 ora.

Kòntròlnan di tráfiko planiá

Den oranan trempan di anochi riba djaluna 8 di yanüari, a tene kòntròlnan di tráfiko planiá na Kaya Grandi i Kaya Korona en konekshon ku seguridat den tráfiko. Durante e kòntròlnan aki a kontrolá un total di 120 vehíkulo di kua a duna 10 shofùr but. A hasi un tèst di supla ku dos shofùr. Ambos shofùr tabatin un bon resultado.

Durante e kòntròl na Kaya Korona a listra profundo den un outo en konekshon ku Lei di Opio BES. Esaki pa motibu ku e agentenan presente a sinti un holó paresido na supstansianan narkótiko. Na momentu ku e agentenan a aserká e shofùr, el a deklará ku el a kaba huma un ‘joint’. Durante e listramentu den e vehíkulo i den un tas di lomba di e shofùr, no a topa ku nada partikular. A dun’é un atvertensia pa manehá bou di influensia di droga i tambe komo ku e no tabatin un stul pa mucha pa su yu.

E butnan tabata pa lo siguiente:

4x pa manehá sin seguro bálido;

2x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 8 januari tot en met woensdag 10 januari 2024

De politie vraagt om hulp in ‘hit & run’ zaak

In verband met een ‘hit & run’ aanrijding die rond 22:45 uur plaats heeft gevonden op zaterdag 30 december 2023, op de Kaya Amsterdam, verzoekt de politie hulp van de bevolking.

Op deze dag heeft een voertuig een fietser aangereden en reed daarna door. De politie heeft onmiddellijk een onderzoek gestart en had de bestuurder opgeroepen om zich te melden bij het politiebureau.

Nader onderzoek wees uit dat een grijskleurige pick-up van het merk Mitsubishi mogelijk betrokken was bij de aanrijding. Het Korps Politie Caribisch Nederland verzoekt deze bestuurder dringend om zich te komen melden bij het politiebureau op Bonaire, aan de Kaya Libertador Simon Bolivar #4.

Bovendien verzoekt de politie een ieder die iets heeft gezien, gehoord of meer informatie heeft over bovengenoemde zaak om contact op te nemen met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.

Aanhouding rijden onder invloed

Op maandag 8 januari, rond 20:15 uur, werden twee scooters op de Kaya Maria gespot waarvan één bestuurder zonder helm op reed. Hierdoor werden beide bestuurders gevorderd om te stoppen. De bestuurder zonder helm kreeg een bekeuring en de andere bestuurder kon geen geldig rijbewijs tonen. Er werd een blaastest bij de tweede bestuurder afgenomen omdat bij hem een alcoholgeur waargenomen kon worden. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Het betreft een 21-jarige man met initialen L.T.V.B. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De verdachte kreeg een rijverbod van 3 uren.

Geplande verkeerscontroles

In de vroege avonduren op maandag 8 januari, werd aan de Kaya Grandi en de Kaya Korona geplande verkeerscontroles gehouden in verband met de verkeersveiligheid. Tijdens deze controles werden in totaal 120 voertuigen gecontroleerd waarvan 10 bekeuringen werden uitgeschreven. Er werd een blaastest bij twee bestuurders afgenomen. Beide bestuurders hadden een goede resultaat.

Tijdens de controle aan de Kaya Korona werd een auto grondig doorzocht in verband met de Opiumwet BES. Dit doordat een op verdovende middelen lijkende geur door een aantal agenten die ter plekke waren, werd waargenomen. Op het moment dat de bestuurder door de agenten werd benaderd, verklaarde zij dat ze net klaar was met het roken van een jointje. Tijdens het doorzoeken van de voertuig en de schoudertas van de bestuurder werd niks bijzonders aangetroffen. Zij werd gewaarschuwd voor het rijden onder de invloed van drugs en ook zonder een kinderzitje voor haar kind.

De bekeuringen waren voor de volgende:

4x voor het rijden zonder geldige verzekering;

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

4x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

