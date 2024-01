Prome Minister Evelyn Wever-Croes

PARLAMENTO UNANIMAMENTE A SOSTENE E PRESUPUESTO PA 2024 DI RAAD VAN ADVIES

Diamars 10 di januari, Parlamento unanimamente a sostene e presupuesto pa 2024 di Raad van Advies. Raad Van Advies ta e conseho halto di Estado cu ta duna consehonan na Gobierno y Parlamento riba tur ley cu Gobierno kier pasa.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu ya desde 1 di Jan 2023 a cuminsa cu e proceso di independisacion di Raad van Advies. Esaki ta un di e metanan cu Prome Minister a propone pa Gobierno desde aña 2017. Pa realisa esaki, Prome Minister a instutui un Comision; Commissie versterking Democratische Bestel. Esaki ta un Comision pa fortifica nos fundeshi democratico y pa mira con nos por independisa e colegionan halto di estado asina evita cu e colegionan aki wordo strobe di traha dado caso un gobierno cu no kier coopera nan.

Prome Minister a duna un ehempel di esaki refiriendo na e instituto halto Algemene Rekenkamer (ARA), na unda cu durante e gobierno anterior tawata tin un miembro so den ARA y e gobierno di e tempo ey no tawata kier a nombra mas miembro sabiendo cu un miembro so no por saca niun rapport.

Una vez Gabinete Wever Croes 1 a sinta a nombra tur e miembronan y asina a cuminsa saca tur rapport un tras di otro. Asina aki tambe e rapport di ‘Bo Aruba’ a sali na cla den cua a indica cu 1.6 Milliard Florin a wordo gasta sin a wordo administra debidamente. Esaki ta un ehempel cla cu ora cu un gobierno, esun di Mike Eman, no kier pa cosnan asina sali na cla durante su gobernacion of prome cu eleccion, e ta zorg pa no tin nombra miembronan den Algemene Reken Kamer pa asina e rapport aki no sali.

“Nos a compromete nos mes cu pueblo di Aruba cu nos ta bay tin un bon gobernacion y den un bon gobernacion tin bon ‘checks and balances’, dus bon control. P’esey Algemene Rekenkamer, Parlamento y Raad Van Advies mester independisa. Esey ta e tarea di e comision menciona. Nos a cuminsa cu Raad Van Advies y aña pasa tawata nan prome aña di nan independisacion”, Prome Minister a remarca.

Durante e reunion di Parlamento, Prome Minister a duna un update indicando cu Raad van Advies ta completamente independiente. E nombracion di miembronan den Raad Van Advies no ta algo cu e Gobierno por influencia. E ta un proposicion cu ta bin di Raad van Advies mes. Solamente si Gobierno tin motibonan hopi pisa y valido y por pone esaki por escrito, e ora por desvia di e proposishon di Raad van Advies. Pa locual ta trata e presidente di Raad van Advies, Gobierno no tin niun forma ni posibilidad pa desvia di e proposicion di Raad van Advies. Pa loke ta trata e Secretaris di Raad van Advies, tampoco Gobierno ta esun cu ta nombre mas sino e Presidente di Raad Van Advies ta haci esaki. Tambe tur loke ta trata personal, ta bay na un forma independiente y no mas door di Gobierno. Asina garantisando cu Raad Van Advies por funciona como un instituto independiente y semper cla pa duna e consehonan sin influencianan di Gobierno of politica.

Prome Minister a termina bisando: “Esey tawata nos compromiso y nos a logre. Awe Parlamento a aproba e Prespuesto 2024 pa Raad Van Advies pa nan continua. Nos ta spera cu pronto tambe Algemene Rekenkamer y Parlamento di Aruba ta wordo independisa. Asina nan ta haya fondo di Gobierno pero Gobierno no ta esun cu ta dicidi ken ta traha na unda, ken ta bira miembro di cua Raad etc. y asina ta garantisa un obhetividad cu mester den tur e consehonan aki.”

