Notisia di polis di djabièrnè 12 di yanüari te ku djaluna 15 di yanüari 2024 / Politieberichten van vrijdag 12 januari tot en met maandag 15 januari 2024

Notisia di polis di djabièrnè 12 di yanüari te ku djaluna 15 di yanüari 2024

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 15 di yanüari, alrededor di 12.25 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial F.G.N. di 42 aña di edat riba Kaya Zink, pa violashon di su prohibishon pa manehá. A par’é riba Kaya Zink pa motibu ku el a haña un prohibishon pa manehá despues di un aksidente ku a tuma lugá na Kaminda La Union riba djadumingu anochi. Durante e kòntròl despues di e aksidente a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl, despues di kua el a haña un prohibishon pa manehá di 4 ora a konsekuensia di e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné.

Riba djadumingu 14 di yanüari, alrededor di 10.50 or di anochi, a detené un hòmber di inisial A.M. pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos vehíkulo na altura di e krusada riba Kaya Sonmontuno i Kaya Merengue. Ta trata di dos pikòp di kua unu tabatin hopi daño na e parti dilanti. Despues di investigashon, a hasi un tèst di supla ku e shofùr di e otro pikòp. A konsekuensia di e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. A hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado di esaki, a konfiská su reibeweis.

Detenshon pa ladronisia

Den oranan di mardugá riba djadumingu 14 di yanüari, alrededor di 4.40 or, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di ladronisia ku a tuma lugá na un kas na Kaya Gilberto (Betico) F. Croes. Na yegada di e patruya a topa ku e notifikadó ku a deklará ku el a gara e ladron. E sospechoso a hui despues na pia i a laga e artíkulonan hòrtá den kurá di e kas. E notifikadó a rekonosé e ladron pa motibu ku no ta promé biaha ku e sospechoso ta kibra drenta na kas e notifikadó. Alrededor di 5.15 or di mainta a spòt un hòmber riba Kaya Korona ku tabata kuadra ku e deskripshon. A detené e hòmber di inisial J.M.R.L di 40 aña di edat pa ladronisia. Ta investigando e kaso.

Aksidente Kaya Calixta

Riba djasabra 13 di yanüari, alrededor di 2 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaya Calixta. Na yegada di patruya a resultá ku un vehíkulo a bai dal den un kurá di sumpiña. E shofùr a deklará ku el a bai desviá pa un buriku ku tabata krusa kaminda i a pèrdè kòntròl despues di kua el a bai dal den un kurá di sumpiña. Pa e motibu aki e shofùr a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Vehíkulonan na kandela

Riba djabièrnè 12 di yanüari, alrededor di 10.30 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un vehíkulo na kandela. Na yegada di e patruya a topa ku un vèn di karga na kandela riba Kaya Industria Pariba. Mas o ménos 100 meter mas leu, na Kaya Industria Sùit tabatin un di dos vehíkulo na kandela, un trùk ‘flatback’. Ambos vehíkulo no tabatin un plachi di number. Polis a sera e kaya temporalmente pa brantwer por a hasi nan trabou. Brantwer a paga e kandela i no tabatin herido. Ta investigando kousa di e kandela.

Den oranan di mainta riba djasabra 13 di yanüari, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon un kandela ku a surgi den oranan di anochi di djabièrnè 12 di yanüari den un outo ku tabata stashoná pafó di un garashi situá na Kaya Monseigneur Nieuwindt. Un persona den serkania a logra paga e kandela. No tabatin herido. E kaso ta bou di investigashon.

Den oranan di mainta riba djaluna 15 di yanüari, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kandela ku a surgi den un otro vehíkulo patras di un garashi riba Kaya Industria. Probablemente e kandela den e vehíkulo a surgi e mesun anochi di djabièrnè 12 di yanüari. Ta investigando kousa di e kandelanan aki.

Polis ta supliká kualke persona ku por a mira, tende òf tin informashon tokante e kasonan ariba menshoná pa tuma kontakto ku polis via 715 8000 òf via di e number di tep anónimo 9310.

Kon e liña di tep anónimo ta traha?

Ora bo yama 9310, bo ta haña un aparato di kontesta na liña ku ta risibí bo i ta pidi bo pa graba bo mensahe. Seguidamente e sistema ta manda un meil pa un ‘inbox’ spesial ku den dje solamente e grabashon di bo mensahe. No tin niun number di telefòn aserka. Bo mensahe ta keda entregá kompletamente anónimo, pues bo no mester duna bo nòmber tampoko.

Aksidente entre dos vehíkulo

Riba djabièrnè 12 di yanüari, alrededor di 8 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre dos vehíkulo riba Kaya Industria. Ta trata di un outo di famia i un pikòp. Shofùr di e pikòp kier a lora na su man robes pa subi un sitio di stashoná outo i no a mira e outo ku tabata bini den direkshon kontrali ku konsekuensia ku e outo di famia a bai dal den e pikòp. Despues di un investigashon a resultá ku e shofùr di e pikòp no por a mustra un seguro bálido. Pa e motibu aki el a haña un but. Ambulans a transportá pasahero di e outo di famia pa hòspital pa tratamentu médiko. Polis a sera kaya un ratu pa e servisionan konserní por a hasi nan trabou.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djaluna 8 di yanüari i djaluna 15 di di yanüari a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

3x pa manehá sin hèlm bistí;

3x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

3x pa manehá sin seguro bálido;

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

2x pa manehá sin plachi di number;

2x pa stashoná robes;

1x pa kore den direkshon prohibí;

1x pa kore ku lus di patras dañá;

3x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 12 januari tot en met maandag 15 januari 2024

Aanhoudingen rijden onder invloed

Op maandag 15 januari, rond 00:35 uur, werd een 42-jarige man met initialen F.G.N. op de Kaya Zink aangehouden, voor het overtreden van zijn rijverbod. Hij werd op de Kaya Zink gestopt doordat hij een rijverbod had gekregen na een aanrijding die op zondagavond plaats had gevonden op de Kaminda La Union. Tijdens de controle na deze aanrijding bleek dat hij onder invloed van alcohol was, waarna hij als gevolg van het resultaat van een blaastest een rijverbod van 4 uur kreeg.

Op zondag 14 januari, rond 22:50 uur, werd een 52-jarige man met initialen A.M. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee voertuigen ter hoogte van de kruising op de Kaya Sonmontuno en de Kaya Merengue. Het betrof twee pick-ups waarvan één behoorlijk schade aan de voorzijde had opgelopen. Bij nader onderzoek, werd een blaastest bij de bestuurder van de andere pick-up afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Aanhouding diefstal

In de nachtelijke uren op zondag 14 januari rond 04:40 uur kreeg de centrale meldkamer melding over een diefstal bij een woning aan de Kaya Gilberto (Betico) F. Croes. Bij aankomst van de patrouille trof men de melder aan die verklaarde dat hij de inbreker op heterdaad had betrapt. De verdachte vluchtte vervolgens te voet weg en had de gestolen goederen in de tuin achtergelaten. De melder kende de inbreker want dit zou niet de eerste keer zijn dat deze verdachte bij de melder had ingebroken. Rond 05:15 uur werd een man die aan het signalement voldeed op de Kaya Korona gespot. De 40-jarige man met initialen J.M.R.L werd aangehouden voor diefstal. De zaak is in onderzoek.

Aanrijding Kaya Calixta

Op zaterdag 13 januari, rond 14:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding op de Kaya Calixta. Bij aankomst van de patrouille bleek dat een voertuig tegen een cactus omheining is aangereden. De bestuurder verklaarde dat zij voor een ezel die aan het oversteken was ging uitwijken en de macht over het stuur verloor, waardoor ze vervolgens tegen een cactus omheining reed. De bestuurder is hierdoor gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Voertuigen in brand

Op vrijdag 12 januari, rond 22:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een voertuig in brand. Bij aankomst van de patrouille aan de Kaya Industria Pariba troffen ze een bestelbus in brand. Ongeveer 100 meter verderop, aan Kaya Industria Zuid, stond een tweede voertuig, een flatback truck, ook in brand. Beide voertuigen waren niet voorzien van een kentekenplaat. De weg was door de politie tijdelijk afgesloten zodat de brandweer hun werkzaamheden konden verrichten. De brandweer bluste de brand en er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

In de ochtenduren op zaterdag 13 januari kreeg de centrale meldkamer melding over brand in een auto, die in de avonduren had plaatsgevonden buiten een garage op de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Iemand die op dat moment in de omgeving was, had de brand geblust. Er raakte niemand gewond.

In de ochtenduren op maandag 15 januari kreeg de centrale meldkamer melding over brand in een andere voertuig die achter een garage op de Kaya Industria geparkeerd stond. Vermoedelijk vond de brand in dit voertuig in dezelfde avonduren van vrijdag 12 januari plaats. De oorzaak van deze branden wordt onderzocht.

De politie verzoekt een ieder die iets heeft gezien, gehoord of meer informatie heeft over bovengenoemde zaak om contact op te nemen met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.

Hoe werkt de anonieme tip lijn?

Wanneer je 9310 belt, krijg je een antwoordapparaat die jou verwelkomt en vraagt om je anonieme boodschap in te speken. Vervolgens stuurt het systeem een mail naar een speciale ‘inbox’ met daarin alleen de opname van je anonieme boodschap. Er zit geen telefoon nummer bij.

Je boodschap wordt geheel anoniem aangeleverd, dus je hoeft je naam niet te geven.

Aanrijding tussen twee voertuigen

Op vrijdag 12 januari, rond 20:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen twee voertuigen op de Kaya Industria. Het betrof een personenauto en een pick-up. Bestuurder van de pick-up die links op een parkeerplaats wilde afslaan had de personenauto die in de tegenovergestelde richting aankwam niet gezien met de gevolg dat de personenauto tegen de pick-up botste. Na nader onderzoek bleek dat de bestuurder van de pick-up geen geldige verzekering kon tonen. Hij werd hiervoor bekeurd. De bijrijder van de personenauto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De weg werd door de politie tijdelijk afgesloten zodat de diensten hun werkzaamheden konden verrichten.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen maandag 8 januari en maandag 15 januari zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

3x voor het rijden zonder helm;

3x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

3x voor het rijden zonder geldige verzekering;

3x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

2x voor het rijden zonder kentekenplaat;

2x voor het fout parkeren;

1x voor het rijden in verboden richting;

1x voor het rijden met defecte achterlicht;

3x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

