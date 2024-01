OM eist lange celstraf en TBS tegen 20-jarige verdachte vanwege betrokkenheid bij dodelijke roofoverval bij jeugdzorginstelling in Emmen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van tien jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een nu 20-jarige man uit Emmen. Hij wordt verdacht van het op 14 januari 2023 op gruwelijke wijze om het leven brengen van een 26-jarige medewerkster van een jeugdzorginstelling aan de Stationsstraat in Emmen.

Samen met een 17-jarige verdachte, die maandag terechtstond, is de verdachte volgens het OM naar de jeugdzorginstelling gegaan om geld te stelen. Dit nadat meerdere geplande overvallen op een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen niets hadden opgeleverd. Om bij het geld in de instelling te komen hadden zij de begeleidster van de jongen nodig, het 26-jarige slachtoffer. Zij beschikte over de sleutels van de kamer en de kast waar geld lag.

De 17-jarige medeverdachte heeft het slachtoffer meerdere keren gestoken. Daarna heeft die medeverdachte aan de verdachte gevraagd om het slachtoffer tegen het hoofd te schoppen. Hoewel de verdachte dat ontkent, zijn de officieren van justitie ervan overtuigd dat hij dat wel heeft gedaan. Daarvoor is in hun ogen voldoende bewijs.

Gekwalificeerde doodslag

De verdachte wordt het – samen met anderen – plegen van een zwaardere vorm van doodslag aangerekend, namelijk gekwalificeerde doodslag. Dat houdt in dat iemand om het leven wordt gebracht om – in dit geval – een diefstal mogelijk te maken. De buit van de diefstal bedroeg slechts enkele honderden euro’s. Geld dat onderling werd verdeeld.

Gruwelijke nachtmerrie

De verdachte wordt ook verdacht van de wederrechtelijke vrijheidsberoving van een toen 14-jarige bewoonster van de jeugdzorginstelling. Zij werd door de medeverdachte en de verdachte vastgehouden, waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de gruwelijke nachtmerrie die zich voor haar ogen afspeelde. Uiteindelijk wist ze te ontsnappen, waarna ze op zoek ging naar hulp.

Straatroof in Emmen

Ook wordt de 20-jarige Emmenaar verdacht van een straatroof op 12 januari 2023 aan de Statenlaan in Emmen. Hij heeft daar samen met een ander iemand bij een bushalte bedreigd met een mes en daarbij een mes van het slachtoffer gestolen.

Ontuchtige handelingen

Daarnaast verdenkt het OM de verdachte ook nog van het in september 2022 in Emmen plegen van ontuchtige handelingen met een 14-jarig meisje. De officieren van justitie stellen vast dat het seks betrof tussen twee mensen met een – op die leeftijd – groot leeftijdsverschil, waarbij de verdachte gebruik heeft gemaakt van de ontstane omstandigheden.

TBS

De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen concluderen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is . Er is sprake van een ernstige, complexe problematiek en er is een hoog recidiverisico. Daarom eisen de officieren naast een gevangenisstraf TBS met dwangverpleging.

Hoogte strafeis

De strafeis die het OM vordert ligt fors hoger dan de afgelopen maandag geëiste gevangenisstraf van twee jaar (en TBS met dwangverpleging) in de zaak van de medeverdachte. Het OM benadrukt dat twee jaar de maximaal aan minderjarigen op te leggen gevangenisstraf is, waardoor met deze eis op het punt van de gevangenisstraf aansluiting is gevonden bij het jeugdstrafrecht. Dit is wat de wetgever voor ogen heeft gezien de ontwikkeling van minderjarigen. De verdachte die vandaag terecht staat is meerderjarig en ook niet gelijk te stellen aan een minderjarige.

Schadevergoeding

Het OM vindt dat de verdachte naast een celstraf en TBS met dwangverpleging ook een schadevergoeding moet betalen. De verdachte dient volgens de officieren van justitie zo’n 100.000 euro te betalen aan nabestaanden en slachtoffers voor onder meer het leed dat hen is aangedaan.

Leegte

Op 14 januari 2023 heeft de verdachte het leven afgenomen van een jonge vrouw. Door onder meer zijn handelen moeten haar naasten verder zonder haar. Uit de indrukwekkende slachtofferverklaringen die zijn voorgelezen blijkt hoe groot de leegte is die zij achterlaat en hoe groot het verdriet en het gemis is.

Betrokkenheid

Maandag 29 januari staat een derde verdachte voor de rechters in Assen. Deze eveneens 20-jarige man uit Emmen wordt betrokkenheid bij het levensdelict en andere geweldsincidenten in Zuidoost-Drenthe verweten. De rechtbank beslist op 1 februari 2024 wanneer er in deze zaak uitspraak wordt gedaan.

