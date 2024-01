OM eist 15 jaar cel voor poging vergismoord Maastricht

Dinsdag 14 juni 2022 wordt de Maastrichtse wijk Nazareth opgeschrikt door kogelschoten. Rond elf uur ’s avonds worden met een vuurwapen meerdere schoten gelost. Een 54-jarige man uit Maastricht wordt slachtoffer van een schietpartij waarbij zijn zoon het beoogde doelwit was. Het slachtoffer wordt in zijn hoofd geraakt op korte afstand van weke delen, waarbij het letsel dodelijk was geweest. Hij overleeft. Tegen een 38-jarige man uit Maastricht, eiste het Openbaar Ministerie Limburg (OM) vandaag 15 jaar cel wegens het plegen van poging tot moord.

Op beelden is te zien dat de bewuste avond drie mannen doelgericht naar een voordeur lopen. Het betreft de woning waar het slachtoffer en zijn zoon wonen. Het slachtoffer maakt de voordeur open. Hij ziet een man staan met een wapen op hem gericht en nog een tweede man. Vervolgens wordt er op hem geschoten. Hij voelt bij een van de eerste schoten dat hij in zijn hoofd geraakt wordt. In totaal is er zes keer geschoten.

Onderzoek

Vlak daarna onderzoekt een politieteam de zaak onder leiding van de officier van justitie. Dit onderzoek wijst uit dat de zoon van het slachtoffer een conflict had met twee van de drie mannen aan de deur. De avond van de schietpartij is vanuit de telefoon van de verdachte vele malen contact gezocht met de zoon en zijn vriend. Daarbij zijn ook bedreigingen geuit. Het is een avond vol alcohol en drugs. Op enig moment gaan de drie mannen, waaronder de verdachte, met een taxi naar de woning van de vader en zoon. Onaangekondigd schiet de verdachte op de voordeur die, naar later blijkt, door de vader is geopend.

Gerichte schoten

“Gezien de uiterlijke verschijningvorm van zijn handelen, vastgelegd op beeld, kan vastgesteld worden dat de verdachte er alles aan was gelegen om degene die in de deuropening stond te doden”, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “De eerste schoten vinden in stilstand plaats. Zelfs bij het wegrennen schiet de verdachte nog gericht op het slachtoffer. Dat de schoten gericht zijn blijkt uit de beelden die, in samenhang met de verklaring van het slachtoffer en het sporenbeeld, worden aangetroffen.” In de weken voor 14 juni zijn met de telefoon van de verdachte al bedreigende berichten gestuurd naar de zoon.

Schutter

Op basis van de belastende getuigenverklaringen van de twee andere aanwezige mannen en het telefoonverkeer richting de zoon met de telefoon van de verdachte, het verplaatsen van die telefoon op basis van de mastgegevens van zijn huis naar de plaats delict en weer terug, het onderliggend conflict tussen de verdachte en de zoon van het slachtoffer en zijn DNA ter plaatse, kan bewezen worden dat de verdachte de schutter is geweest.

Angst en onveiligheid

De officier van justitie: “Welke straf is passend als je zomaar meent het leven van een onschuldig slachtoffer te kunnen nemen dat met het conflict niets te maken had. Als je je na een conflict bewapent en er doelgericht zes maal op los schiet en daarmee een slachtoffer maakt. En dat op een gewone doordeweekse avond op straat, waarbij omwonenden getuige zijn. Dat is voor iedereen schokkend en brengt gevoelens van angst en onveiligheid met zich mee. Dat alleen al rechtvaardigt een lange gevangenisstraf. Het valt de verdachte verder ook aan te rekenen dat hij geen enkel inzicht heeft gegeven en tegen beter weten in de schuld van zich af heeft willen schuiven ten koste van anderen. Daar bovenop is de verdachte bij zijn aanhouding een dag later in het bezit van een geladen vuurwapen.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.

