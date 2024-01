OM eist TBS met dwangverpleging wegens doodsteken vriend

De officier van justitie heeft vandaag TBS met dwangverpleging geëist tegen een inmiddels 26-jarige man die ervan verdacht wordt op 26 februari 2023 een 21-jarige man in een woning aan de Vegastraat in Amsterdam-Noord te hebben doodgestoken. De twee mannen waren met elkaar bevriend, maar de verdachte zou bang zijn geweest dat het slachtoffer een kannibaal was.

Het slachtoffer werd met doorgesneden keel in de woning aangetroffen. De verdachte kon de volgende dag in Lissabon worden aangehouden. Twee weken later werd hij aan Nederland overgeleverd en sinds 13 maart 2023 zit hij in Nederland in voorlopige hechtenis.

De uit Brazilië afkomstige man zou bevriend zijn geweest met het slachtoffer. Hij zou last hebben gehad van ‘wanen’ en één van die wanen was dat zijn vriend een kannibaal was. Dat was niet zo, maar dat geloofde de verdachte wel. Hij heeft het daarover achteraf tegenover de politie over verklaard.

Moord

Wat het OM betreft is er sprake is van moord omdat de verdachte een vooropgezet plan had om het slachtoffer te doden. Hij was ervan overtuigd dat hij die dag door het slachtoffer zou worden opgegeten. Hij ging die bewuste dag naar het slachtoffer toe ‘om het op te lossen’ en bedreigde die avond het slachtoffer nog met de dood. Zodra het slachtoffer alleen was, heeft hij hem opgezocht.

Die bewuste nacht zou het slachtoffer boven gaan slapen en de verdachte op de bank beneden. Op een gegeven moment ging de verdachte met een mes in zijn hand naar boven omdat hij bang zou zijn geweest dat het slachtoffer hem anders zou doden. De verdachte heeft geruime tijd het slapende slachtoffer bespied. Terwijl het slachtoffer lag, was de verdachte klaar voor de aanval. Toen het slachtoffer opstond ontstond er een vechtpartij waarbij het slachtoffer werd gedood.

De officier in het requisitoir: “De moeder, vader, zus en zusje blijven alleen achter. Zonder zoon en zonder broer. Het stille verdriet van het dagelijkse gemis is er en blijft. Daarnaast is er het onbegrip voor wat er is gebeurd. Hoe is het mogelijk dat zoon en broer op deze manier zo intens vaak is gestoken? Door juist iemand die bevriend was met hem?”

Paranoïde waan

De deskundigen hebben geconcludeerd dat de verdachte uiteindelijk een paranoïde waan jegens het slachtoffer heeft ontwikkeld: verdachte raakte er van overtuigd dat het slachtoffer een kannibaal was, die voornemens was hem te doden en daarna op te eten. Vanwege deze waan zag verdachte geen andere mogelijkheid meer dan het slachtoffer te doden. Volgens de deskundigen waren de paranoïde wanen en de angst van verdachte de belangrijkste bepalende factoren. De officier heeft deze conclusies overgenomen en is daarom tot haar eis TBS met dwangverpleging gekomen.

De rechtbank doet op 8 februari uitspraak.

