GOUVERNEUR KRIJGT BEZOEK VAN RIDE FOR THE ROSES EN KUKUDUSHI

WILLEMSTAD – Op dinsdag 23 januari 2024 heeft de stichting “Ride for the Roses” en “Kukudushi” een bezoek gebracht bij de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Bij het bezoek is onder meer gesproken over de activiteiten die door de leden van de stichting worden georganiseerd voor de komende editie van de “Ride for the Roses”.

De stichting “Ride for the Roses” en “Kukudushi” werken samen om fondsen te werven voor het Prinses Wilhelminafonds. In verband daarmee wordt een speciale hanger verkocht, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan het Prinses Wilhelmina Fonds. De Gouverneur heeft bij het bezoek zo’n hanger aangeschaft en aldus deze actie ondersteund.



Op de foto: Dhr. Frans Heiligers PR van de stichting “Ride fort he Roses”, mevr. Jemène Deonisia vertegenwoordiger van “Kukudushi” , de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout, en dhr. Robbin Martina president van de stichting “Ride for the Roses”.

