Tot 8 jaar cel geëist voor explosies bij woningen in Tienhoven en Hoef en Haag

Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen tot acht jaar cel tegen twee verdachten die betrokken zouden zijn bij een reeks explosies in juli 2022. In die maand gingen er explosieven af bij vier woningen in Hoef en Haag, Tienhoven en Huizen, die volgens het OM allemaal met elkaar te maken hebben. Een 22-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van het veroorzaken van één van die explosies. Een 34-jarige vrouw uit Rotterdam wordt verdacht van het mogelijk maken van twee van deze explosies. Daarnaast wordt de vrouw ook vervolgd voor het werken in de gezondheidzorg met een vervalst diploma.

Het begon, volgens het OM, allemaal met de diefstal van een partij cocaïne binnen het criminele circuit. Vervolgens gingen er bij de gezinnen van degene die verantwoordelijk werden gehouden voor deze diefstal explosies af: op 2 juli in Hoef en Haag, op 3 juli in Tienhoven en op 10 juli in Huizen. De reeks eindigt met opnieuw een explosie in Hoef en Haag, dit keer bij een gezin dat geen enkele link heeft met het criminele circuit.

Meerdere verdachten

Na grootschalig politieonderzoek komen meerdere verdachten in beeld en worden verschillende aanhoudingen verricht. Met onder andere camerabeelden, afgeluisterde gesprekken, telefoongegevens en automatische kentekenplaatherkenningen valt, volgens het OM, aan te tonen dat de 34-jarige vrouw bij zowel de explosie op 3 juli, als de explosie op 29 juli een belangrijke rol speelde. “Ze arrangeert en regelt degenen die de explosies uitvoeren, doet met hen samen de voorverkenning, zorgt ervoor dat ze naar de plaats delict worden gebracht en dat ze van de plaats delict weg kunnen vluchten”, legt de officier van justitie uit. In het dossier zit voldoende bewijs om aan te tonen dat zij hier in beide gevallen een beloning voor kreeg.

De 22-jarige man wordt ervan verdacht één van de uitvoerders te zijn, die door de vrouwelijke verdachte geregeld werd om de explosies te veroorzaken. In de visie van het OM is hij verantwoordelijk voor de explosie op 29 juli. Zo wordt hij die nacht gefilmd terwijl hij in Amsterdam een tas krijgt overhandigd, hoogstwaarschijnlijk met het explosief. Op de beelden is te zien hoe hij vervolgens zijn telefoon uitschakelt en, samen met een nog voortvluchtige medeverdachte, instapt in de auto van de vrouwelijke verdachte. Na de explosie wordt hij, omgekleed en wel, op dezelfde plaats afgezet en zet hij zijn telefoon weer aan. Ook is zijn DNA aangetroffen in de auto van zijn medeverdachte. Hoewel dit wat het OM betreft schreeuwt om een uitleg, zweeg de verdachte meer dan een jaar. Op zitting vertelde hij dat hij daar die dag wel was, maar om een andere reden en dat hij niets met de explosie te maken had. Die verklaring acht het OM ongeloofwaardig en weerlegt niet al het bewijs in het dossier.

Gigantische ravage

De impact van de explosies in dit dossier is enorm. Vooral de explosie op 29 juli heeft diepe groeven getrokken in de levens van de slachtoffers en in die van buurtbewoners. Het was de tweede explosie in een maand tijd waardoor het dorp Hoef en Haag werd opgeschrikt. De schade aan de woning laat zien hoe krachtig de explosie is geweest. “De achterdeuren zijn er door de grote druk uitgeblazen”, beschrijft de officier van justitie. “Overal ligt glas en verwrongen metaal, complete kozijnen liggen eruit, een tussenmuur is weggeblazen, ook op de eerste verdieping zijn de deuren eruit geblazen en één van die deuren ligt tegen een kinderledikant.”

Toch had het nog veel ernstiger kunnen aflopen, concludeert de officier van justitie. “Want boven sliep een zwangere, jonge moeder, met haar 1-jarige zoontje.” De kracht van de explosie veroorzaakte volgens deskundigen levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. “Stel je voor dat het gevoel van veiligheid, dat je altijd zonder het te beseffen in je eigen woning had, waar je eigenlijk nooit over nadenkt, in één klap letterlijk wordt weggeblazen. En dat je anderhalf jaar later nog dagelijks denkt: misschien gebeurt dit vannacht wel weer.”

Zorgverlener zonder diploma

De 34-jarige vrouw wordt naast haar rol bij de explosies ook nog verdacht van het bezitten en gebruiken van een vervalst diploma. “Zij is zonder opleiding en geldig diploma zorg gerelateerde handelingen gaan verrichten bij patiënten die afhankelijk zijn van hun zorgprofessionals”, vertelt de officier van justitie. “Daarmee heeft zij zich niet alleen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, maar ook aan overtreding van artikel 96 lid 1 Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg.”

De verdachte was vier maanden lang werkzaam bij verschillende zorginstellingen in onder andere Haarlem en Amstelveen. In de visie van het OM draaide de verdachte haar hand niet om voor het verrichten van voorbehouden, risicovolle handelingen, zoals het injecteren van medicatie. Uit het dossier blijkt dat ze hierbij verschillende fouten heeft gemaakt, waaronder het toedienen van de verkeerde medicatie. Dit heeft geleid tot risicovolle situaties, onrust en gevoel van onveiligheid voor de patiënten.

Het Openbaar Ministerie vindt dit zeer ernstige strafbare feiten en neemt dit de verdachte zeer kwalijk. “Niet alleen patiënten, maar ook hun familie en andere naasten moeten erop kunnen vertrouwen dat hún kind, hún moeder, vader, familielid of welke geliefde dan ook, in goede en bekwame handen is”, legt de officier van justitie uit. “Verdachte heeft hiermee dus ook afbreuk gedaan aan het vertrouwen dat de maatschappij in zorgverleners stelt en moet kunnen stellen.” Tenslotte is de verdachte ook vervolgd voor het in bezit hebben van een vervalst rijbewijs.