KASONAN DI TRÁFIKO DEN KORTE UN INDIKASHON DI KOMPORTASHON IRESPONSABEL DEN TRÁFIKO / VERKEERSZITTING WEERGAVE ONVERANTWOORDELIJK RIJGEDRAG

KASONAN DI TRÁFIKO DEN KORTE UN INDIKASHON DI KOMPORTASHON

IRESPONSABEL DEN TRÁFIKO

Djárason 11 di dezèmber último, e último kasonan di tráfiko pa e aña aki a tuma lugá. E diferente

desishonnan di wes, ta duna un indikashon di e infrakshonnan mas komun den tráfiko na Kòrsou. Hues

a dikta sentensia riba korementu di auto sin faha di seguridat, kore outo riba velosidat haltu, kore ku

mucha den outo sin ku e tin faha bistí, ponementu di ‘fever’ i kore outo sin dokumentunan (bálido).

Maneho pa residivista

Durante di e kaso entre otro a kondená e sospechoso M.M.J.R. na 6 siman di kastigu kondishonal pa

korementu pa di tantisimo bes sin seguro den outo. E sentensia di korte ta basá riba e maneho pa atendé

ku residivista, kaminda personanan ku repetidamente ta kore outo sin reibeweis, ta wòrdu yamá pa

presentá den korte. Durante di e kaso den korte ta demandá un kastigu mas haltu. Esaki den mayoria kaso

ta un kastigu kondishonal di algun siman. E maneho aki ta konta di awor pa dilanti tambe pa korementu

di outo ku no ta sigurá. E manera di atende aki, a mustra di ta hopi efektivo i Ministerio Públiko ta spera

ku e ta kontribuí na kambio di komportashon iresponsabel den tráfiko.

Transportá mucha sin faha di seguridat

Durante di e kaso den korte, hues a but tambe un mayor ku tabata kore ku su yu chikí den auto sin e faha

di seguridat bistí manera lei ta preskribí. Manera ya a anunsiá, polis lo duna un verbal na personanan ku

ta kore ku mucha den auto sin ku e mucha tin su faha di seguridat bistí. Esaki ta konta pues pa tur mucha

ku ta sintá patras den auto. Hende ta tuma rísiko intolerabel dor di kore ku un mucha den outo sin ku

esaki tin su faha bistí. E but ku e shòfur/mayor a haña tabata den e kaso aki 300 florin.

‘Fever’

Banda di esaki, señor R.V.d.V. a paresé dilanti hues pa dos kaso di ponementu di ‘fever’, den kua na un di

e okashonnan el a hui pa polis. Pa e promé kaso e akusado a keda apsolbé, pa motibu ku probablemente

e tabatin pèrmit pa pone ‘fever’ na e sitio kaminda esaki a tuma lugá. Pa loke ta trata e di dos kaso di

ponementu di ‘fever’, e akusado a haña un but di 1500 florin i un prohibishon kondishonal pa kore outo i

un periodo di prueba di tres aña. A duna e akusado su outo – ku tabata den beslag for di mei – bèk.

Faha di seguridat i velosidat haltu

Tambe e sospechoso A.M.F. a keda kondená pa komportashon peligroso den tráfiko (un infrakshon). Riba

8 di òktober 2018 el a kita ku su outo for di kaminda na altura di Aqualectra, riba Helmin Magno Wiels

Boulevard. E mes a keda gravemente heridá, un di e pasaheronan tambe a keda heridá i otro pasahero a

bin fayesé. Niun di e tres personanan tabatin un faha di seguridat bistí. Si nan tabatin un faha di seguridat

bistí, esaki lo por a evitá e final tan lamentabel aki, apesar ku e outo tabata move riba velosidat hopi haltu.

E hues a duna 100 ora di kastigu di trabou di kua 50 ta kondishonal (ku un tempu di prueba di 2 aña) i un

prohibishon kondishonal pa kore outo pa 12 luna i un tempu di prueba di tres aña.

VERKEERSZITTING WEERGAVE ONVERANTWOORDELIJK RIJGEDRAG

Afgelopen woensdag 11 december 2019, vond de laatste verkeerszitting van het jaar plaats. De

verschillende uitspraken, geven een indicatie van de meest voorkomende verkeersovertredingen op de

Curaçaose wegen. Zo heeft de rechter uitspraken gedaan over het rijden zonder gordel, rijden met een

hoge snelheid, het vervoeren van een minderjarige zonder gordel, feeveren en rijden zonder de

(geldige) documenten.

Recidive beleid

Tijdens de zitting werd onder andere de verdachte M.M.J.R. veroordeeld tot 6 weken voorwaardelijke

hechtenis voor het telkens weer rijden zonder verzekering in zijn auto. De uitspraak is onder andere

gebaseerd op het recidive beleid waarbij mensen die herhaaldelijk rijden zonder rijbewijs, uit de

anonimiteit worden gehaald en uitgenodigd worden voor een zitting. Tijdens de zitting wordt een hogere

strafeis aangekondigd. Dit is in de meeste gevallen een voorwaardelijke hechtenis van enkele weken. Dit

beleid geldt voortaan ook voor het onverzekerd rijden in de auto. Deze aanpak blijkt zeer effectief te zijn

en het Openbaar Ministerie hoopt dat het bijdraagt aan het veranderen van onverantwoordelijk gedrag

in het verkeer.

Kind vervoeren zonder gordel

Tijdens de zitting legde de rechter ook bij verstek een boete op aan een ouder die zijn kleine kind zonder

de juiste gordelbeveiliging in de auto had zitten. De politie zal – zoals ook eerder is aangekondigd – meer

gaan verbaliseren voor het vervoeren van kinderen zonder gordel. Dit geldt dus voor alle kinderen die op

de achterbank zitten. Men neemt als ouder of verantwoordelijke voor het kind een onaanvaardbaar risico

bij het vervoeren van een kind zonder gordel. De boete die er aan de bestuurder/ouder is opgelegd is in

dit geval 300 gulden.

‘Fever’

Verder stond de heer R.V.d.V twee keer terecht voor plegen ‘fever’, waarbij hij 1 keer vluchtte voor de

politie. Voor het eerste feit volgde vrijspraak omdat er op de plek waar de ‘fever’ plaatsvond mogelijk

toestemming was gegeven. Voor de tweede keer ‘fever’ plegen volgde een geldboete van 1500 gulden en

een voorwaardelijk ontzegging van de rijbevoegdheid van 12 maanden met een proeftijd van drie jaar. De

auto van de verdachte – die vanaf mei in beslag is genomen – is teruggeven aan de verdachte.

Gordel en hoge snelheid

Ook de verdachte A.M.F. werd veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag (een overtreding). Op 8 oktober 2018

is hij met zijn auto van de weg geraakt ten hoogte van Aqualectra, op de Helmin Magno Wiels Boulevard.

Hijzelf raakte zwaargewond, één van de medebestuurders raakte gewond en een ander medebestuurder

kwam daarbij te overlijden. Geen van drieën droeg toen de gordel. Hadden ze een gordel om dan hadden

de feiten mogelijk minder desastreus afgelopen, ondanks de wel te hoge gereden snelheid. De rechter

legde een straf op van 100 uren werkstraf, waarvan 50 uren voorwaardelijk (proeftijd 2 jaar) en een

voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 12 maanden en een proeftijd drie jaren.