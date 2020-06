Tur sala di Operashon na CMC ta den funshon / Alle operatiekamers bij het CMC zijn weer volledig in gebruik

Tur sala di Operashon na CMC ta den funshon

Willemstad, 7 di Yüni 2020 – E siman aki Curaçao Medical Center a pone tur 6 sala di operashon den

funshon atrobe. Awor ku tur sala ta operashonal, lo por akapará mas pashènt. Ku e paso aki CMC ta

premirá ku e lista di espera di pashènt den nesesidat di un operashon lo redusí riba un manera aselerá.

Algun Sala di Operashon tabata for di servisio temporalmente pa motibu di skarsedat di material kousá pa

e efektonan di e pandemia COVID-19. E skarsedat di material ta algu ku hòspitalnan i instansianan médiko

rònt mundu a eksperensiá òf sinti su efekto. Ademas, ta konosí ku for di e komienso di e pandemia, CMC a

limitá operashon pa solamente esnan agudo i esensial. Esaki inevitablemente a kousa un subida di pashènt

riba e lista di espera pa operashon.

Departamentu di OK (Operatie Kamer-Sala di Operashon) a hasi nan gran esfuerso pa resolvé esaki i tuma

paso pa logra trese tur 6 sala di operashon den 100% funshon. Ku tur sala bèk operashonal, CMC ta di

opinion ku esaki lo bai yuda aselerá e proseso pa redusí e lista di espera di pashènt.

Alle operatiekamers bij het CMC zijn weer volledig in gebruik

Willemstad, 7 juni 2020 – Deze week zijn alle 6 operatiekamers in het Curaçao Medical Center wederom

volledig in gebruik genomen. Nu dat alle operatiekamers weer in gebruik zijn kan het CMC veel meer

patiënten ontvangen die een operatie moeten ondergaan. CMC voorziet dat hiermee de wachtlijst versneld

zal dalen.

Als gevolg van de effecten veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, werden tijdelijk enkele operatiekamers

buiten gebruik gesteld. Ook het wereldwijd tekort aan medisch materiaal had haar effect op de operationele

processen in ziekenhuizen en medische instellingen. Daarnaast is in de beginfase van de pandemie ook

gekozen om het aantal operaties te beperken tot enkel de meest urgente of essentiële situaties. Door het

buiten gebruik stellen van de operatiekamers was het onvermijdelijk dat de wachtlijst voor operaties opliep.

De OK afdeling heeft zich enorm ingezet om deze situatie te verhelpen met als resultaat dat alle 6

operatiekamers wederom volledig in gebruik zijn. Met alle zalen wederom in gebruik zal, volgens het CMC,

de wachtlijst voor patiënten die een operatie moeten ondergaan veel sneller verlagen.