Notisia di polis di djabièrnè 10 te ku djaluna 13 di yanüari 2020 / Politieberichten van vrijdag 10 tot en met maandag 13 januari 2020

Riba djabièrnè 10 di yanüari entre 8.45or i 10.30or di anochi a bai ku un skuter shinishi skur di e marka Kymco.

Riba djasabra 11 di yanüari alrededor di 10.10or di anochi a detené un hòmber di 25 aña di edat di inisialnan C.S.A.S durante di un mediashon ku a sali for di man. Durante di e detenshon e hòmber a destruí e bentana di un di e vehíkulonan di polis i a arest’é pa resistensia aktivo i destrukshon.

Riba djasabra 11 di yanüari alrededor di 11.17 or di anochi a drenta notifikashon di un aksidente entre un outo i un betònmolen den kura di un kas situá na Kaya Monsigneur Nieuwindt. A transportá e shofùr ku a keda heridá, ku ambulans pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues di un ‘blaastest’ a resultá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl, lo traha un prosès ferbal pa korementu bou di influensia.

Entre 5or di atardi riba djasabra 11 di yanüari i 4.15or di mainta riba djadumingu 12 di yanüari a kibra i drenta den un kas situá na Bulevar Julio A. Abraham. A bai ku entre otro un aparato di zonido di e marka SONNOS. E malechor(nan) probablemente a drenta via di un bentana di un kamber pa drumi.

Polis ta hala atenshon di tur hende ku kompra di artíkulo hòrta tambe ta kastigabel! Si akaso bo tin duda tokante di orígen di artíkulonan, e ora ei no kumpra nan i tuma kontakto mesora ku polis.

Den e mardugá di 12 di yanüari a hasi notifikashon di un aksidente ku herido riba Kaya Korona. Den e aksidente aki dos outo a bòltu kabes abou. A transportá un di e shofùrnan ku ambulans pa hòspital pa mas tratamentu.

Despues di e ‘blaastest’ a resultá ku un di e shofùrnan involukrá tabata bou di influensia di alkohòl. Lo traha un prosès ferbal pa korementu bou di influensia.

Investigashon den kousa di e aksidente ta sigui.

Den mardugá di 12 pa 13 di yanüari, mayornan atento a bai entregá un skuter ku nan yunan a bai kuné, bèk na warda di polis. E hóbennan a bai ku e skuter e anochi ei. A konfiská e skuter pa mas investigashon.

Riba djaluna 13 di yanüari a hasi denunsia di un boto di piskadó ku lo a bai kuné. No ta kla ainda si a bai ku e boto di piskadó òf ku esaki a lòs bai dor di bientu fuerte.



Politieberichten van vrijdag 10 tot en met maandag 13 januari 2020



Op vrijdag 10 januari is tussen 20.45uur en 22.30uur een donkergrijze scooter van het merk Kymco weggenomen.

Op zaterdag 11 januari is omstreeks 22.10 uur een man met de initialen C.S.A.S van 25 jarige leeftijd aangehouden bij een uit de hand gelopen bemiddeling. De man heeft tijdens de aanhouding de ruit van een van de politieauto’s vernield en is aangehouden voor actief verzet en vernieling.

Op zaterdag 11 januari is omstreeks 23.17 uur een aanrijding gemeld tussen een auto en een betonmolen in de tuin van een huis gelegen aan de Kaya Monsigneur Nieuwindt. De bestuurder had letsel opgelopen en is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor medische hulp. Na de blaastest is gebleken dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Er zal een proces-verbaal voor het rijden onder invloed worden opgemaakt.

Er is tussen 17.00 uur op zaterdag 11 januari en 4.15 uur op zondag 12 januari ingebroken in een huis gelegen aan de Bulevar Julio A. Abraham. Er is onder andere een geluidsapparaat van het merk SONNOS weggenomen. De inbreker(s) zijn vermoedelijk via een slaapkamerraam binnengekomen.

De politie attendeert eenieder erop dat het kopen van gestolen goederen ook strafbaar is! Mocht u twijfels hebben over de herkomst van de goederen koop het dan niet en neem direct contact op met de politie.

In de nacht van 12 januari is een melding binnengekomen van een ongeluk met letsel aan de Kaya Korona. Bij dit ongeluk zijn twee auto’s over de kop geslagen. De bestuurder van een van de auto’s is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Na de blaastest is gebleken dat een van de betrokken bestuurders onder invloed van alcohol was. Er zal een proces-verbaal voor het rijden onder invloed worden opgemaakt. De oorzaak van het ongeluk wordt verder onderzocht.

In de nacht van 12 op 13 januari, is door attente ouders, een door hun zonen weggenomen scooter teruggebracht naar het politiebureau. Deze jongeren zouden de scooter die avond hebben weggenomen. De scooter is in beslaggenomen voor verder onderzoek.

Op maandag 13 januari is aangifte gedaan van een vissersboot die vermoedelijk weggenomen zou zijn. Het is nog niet duidelijk of de vissersboot weggenomen is of dat deze door de harde windstoten losgeraakt is.