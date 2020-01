INSKRIPSHON PA ‘RIDE FOR THE ROSES’ A HABRI

Ride, sail, swim, walk for the roses

Kralendijk,– Inskripshon ònlain pa e evento di Ride, sail, swim, walk for the Roses entre tantu ta bayendo den ful spit. Riba djárason 16 di yanüari 2020 gezaghebber manera ya kaba ta tradishon a kumpra e promé karchi di partisipashon na e di sinku edishon di Ride for the Roses. Djárason anochi tabatin un konferensia di prensa na Eden Beach Resort. E evento ta tuma lugá riba djadumingu 2 di febrüari 2020 i pa 6.50 ‘or di mainta e ta ranka sali na Eden Beach Resort Bonaire. Partisipantenan por inskribí nan mes ònlain e kumpra i/òf pasa buska na karchi adelantá. Karchi ta optenibel for di US$ 15,00 pa un aktividat i US$ 20,00 pa un kombinashon di aktividat. E gastunan pa partisipá na e ‘Sail’ ta US$ 75,–.

Banda di esei tin aktividat di yoga i aktividat pa mucha. Tur hende ku partisipá na Ride, sail, swim, walk for the Roses ta haña un tishùrt, un tas, un bandana i un sorpresa chikitu na final di e evento. Durante e evento e partisipantenan ta haña awa, kos di bebe pa energia i fruta. Karchi ta na benta na: Restorant di èrpòrt (Tecnobar), The Freewieler Multipost, Bon Bida Gym, Dushi Yoga by Dragana, Lisa Convenience Store, Yoga Center na Eden Beach Resort, Yogarriba by Lolymar Special Ocassions, Prinses Wilheminafonds na Kaminda La Union i e miembronan di direktiva di Fundashon Ride For The Roses Boneiru. Por pasa buska e tas ku kontenido i e tishùrt dia 31 di yanüari di 15:00 te 19:00 ‘or i dia 1 di febrüari di 10:00 te 19:00 ‘or na Orco Bank i dia 2 di febrüari di 06:00 te 06:50 ‘or na Eden Beach Resort.

E programa pa dia 2 di febrüari 2020 ta lo siguiente:

06:00 – Final di benta di karchi, registrashon i pasa buska tishùrt

06:50 – ‘Warming up’

07:00 – Komienso di Walk • 07:05 – Komienso di Ride

08:00 – Yegada di e promé partisipantenan di kanamentu

08:00 – Komienso di e programa pa mucha ku pintamentu di kara i diferente wega

08:00 – Registrashon evento di landamentu na Spice Beach

08:30 – Promé bùs ta sali for di Eden Beach pa Kas di Regata

08:50 – E di dos bùs ta sali pa Kas di Regata

09:00 – Yoga ku Dragana (Dushi Yoga) i Elisabetta (Sensibile) na Kas Di Regata

09:15 – Yoga na enkargo di Lolymar (Yogarriba) pa partisipantenan ku yega

09:30 – Komienso di evento di landamentu na Kas di Regata

10:00 – Programa pa mucha ta terminá ku músika i entrega di sertifikado na Spice Beach

10:00 – Músika ‘live’ na enkargo di Farley’s band

10.00 – E promé partisipantenan di landamentu ta yega Spice Beach

11.00 – Komienso di evento di ‘Kite Surfing’

11.00 – Yoga na Spice Beach

11:30 – Yegada di e promé sùrfernan

13:00 – Final di e evento

INSCHRIJVING VOOR DE ‘RIDE FOR THE ROSES’ IS OPEN

Ride, sail, swim, walk for the roses

Kralendijk, – De online – inschrijving voor het evenement Ride, sail, swim, walk for the Roses is inmiddels in volle gang. Op woensdag 16 januari 2020 heeft de gezaghebber traditiegetrouw het eerste kaartje voor deelname aan alweer de vijfde editie van Ride for the Roses gekocht. De persconferentie vond woensdagavond plaats bij het Eden Beach Resort. Het evenement zal zondag 2 februari 2020 plaatsvinden en gaat om 06.50 uur van start bij het Eden Beach Resort Bonaire. Deelnemers kunnen zich online inschrijven en van tevoren hun kaartjes kopen en/ of in ontvangst nemen. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf US$ 15,00 voor een activiteit en US$ 20,00 voor een combinatie van activiteiten. De kosten voor de Sail deelname zijn US$ 75,00. Daarnaast zijn er yoga activiteiten en kinderactiviteiten. Iedereen die deelneemt aan Ride, sail, swim, walk for the Roses krijgt een t-shirt, een tas, een bandana en een kleine verrassing aan het einde van het evenement. Tijdens het evenement zullen er water, energiedrankjes en fruit worden verstrekt aan de deelnemers. Kaarten zijn te koop bij: Airport Restaurant (Tecnobar), The Freewieler Multipost, Bon Bida Gym, Dushi Yoga by Dragana, Lisa Convenience Store, Yoga Center at Eden Beach Resort, Yogarriba by Lolymar Special Ocassions, Prinses Wilhelminafonds Kaminda La Union en de bestuursleden van Stichting Ride For The Roses Bonaire. De tassen met inhoud en de t-shirts kunnen op 31 januari 2020 van 15:00-19:00 en op 1 februari 2020 van 10:00-19:00 bij de Orco Bank en op 2 februari 2020 van 06:00-6.50 bij het Eden Beach Resort opgehaald worden.

Het programma op 2 februari 2020 is als volgt: