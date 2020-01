KU INISIO DI UN PROYEKTO DI PRUEBA PARKE DI ALGA TA HAÑA FORMA KONKRETO

Kralendijk – E plan pa establesé un sitio kaminda ta kultivá alga mas i mas ta kuminsá haña forma mas konkreto. Entretantu e investigashon preliminar a avansá dje leu ei ku na luna di mart por kuminsá ku un proyekto di prueba riba nos isla. E aparatura pa hasi esei ya kaba ta na kaminda for di Hulanda.

Parke di Alga Boneiru – AlgaePARC Bonaire – ta un inisiativa di prof.dr.ir. René Wijffels di Wageningen University & Research i Entidat Públiko Boneiru. Pa hinka e proyekto di prueba i e trayekto di kontinuashon den otro a haña nos kompania di awa i elektrisidat WEB NV komo partner di koperashon.

Laboratorio

‘Na nos tereno na Barcadera nos a konstruí un fasilidat ku nos ta bai ekipá komo laboratorio. Pafó tin un baki di awa pa e reaktor den kua e alganan ta krese. Mas aleu nos tin un studiante boneriano den servisio ku di nos banda lo guia e proyekto di prueba’, asina e mènedjer di e unidat empresarial awa di bebe Hans Staring ta splika e ròl di WEB.

‘Un di motibunan ku nos ta partisipá den e proyekto aki ta ku por produsí ‘bio-fuel’ for di alga ku den futuro posibelmente nos por usa pa e proseso di produkshon di awa di bebe i elektrisidat. Un di dos motibu ta ku nos ke forma parti di e desaroyonan teknológiko den sektor di energia. E nivel di formashon ku nan ta eksigí di e hendenan ku ta traha ku e instalashonnan na WEB ta bira kada biaha mas haltu. Esaki ta ofresé oportunidatnan pa studiantenan ku ke regresá Boneiru despues di nan estudio. Tin kuponan di trabou interesante ta bira disponibel’, segun Staring.

Wageningen

E último dos aña bou di guia di prof. Wijffels a hasi investigashon den laboratorio di universidat na Wageningen pa determiná kua tipo di alga ta adekuá pa kultivá na Boneiru. ‘Pa hasi esei nos a bai ku muestra di e tiponan di alga ku tin na Boneiru. Seguidamente nos a investigá kua ta e alganan ku ta krese rápido bou di temperaturanan haltu. Awor aki nos ta na 45 grado, pero nos tin gana di bai na temperaturanan mas haltu, pasobra e ora ei por hasi ménos gastu pa friamentu. Nos ke hasi henter e proseso mas sostenibel posibel’, segun Wijffels.

E resultadonan ku nan a logra na Wageningen ta asina positivo ku nan a disidí pa trasladá e investigashon pa Boneiru, di manera ku por sigui hasi tèst bou di sirkumstansianan realístiko. Un trahadó di Wageningen University & Research a bini Boneiru promé pa prepará yegada di e aparatura.

Pa e siguiente fase di investigashon aki mester di mas òf ménos un aña. Despues di esei por ampliá e proyekto di manera ku riba un eskala un tiki mas grandi por produsí i kosechá alga. Seguidamente Wageningen University & Research lo dirigí e investigashon riba e pregunta pa kua aplikashonnan por usa e alganan ku ta bai kultivá na Boneiru mas mihó, por ehèmpel komo materia prima pa kuminda pa bestia, kosmétiko i òf kombustibel.

Blue destination

Establesimentu di un sitio pa kultivá alga no solamente ta pas den e ambishon di Boneiru pa bira e promé Blue Destination na mundu, pero tambe ta konektá perfektamente ku e meta di Kolegio Ehekutivo pa stimulá aktividatnan komersial ku ta enfoká riba desaroyo sostenibel, kaminda nos isla ta sirbi komo kamber di parto pa inovashonnan teknológiko. Posibelmente Stinapa tambe ta bai usa e laboratorio ku WEB a konstruí i ku Wageningen University & Research ta bai ekipá pa investigashon biológiko marino.

ALGAEPARC-PROJECT KRIJGT MET START VAN PILOT CONCREET VORM

Kralendijk – Het plan een algenfarm op Bonaire te vestigen begint steeds concretere vormen aan te nemen. Het vooronderzoek is inmiddels zo ver gevorderd dat in maart met een pilot op het eiland kan worden begonnen. De apparatuur daarvoor is al onderweg vanuit Nederland.

AlgaePARC Bonaire is een initiatief van hoogleraar prof.dr.ir. René Wijffels van de Wageningen University & Research en het openbaar lichaam Bonaire. Voor het opzetten van de pilot en het vervolgtraject is in het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB NV) een samenwerkingspartner gevonden.

Laboratorium

,,Wij hebben op ons terrein bij Barcadera een faciliteit gebouwd dat als laboratorium wordt ingericht. Buiten is een bassin voor de reactor waarin de algen groeien. Verder hebben wij een Bonairiaanse student in dienst die de pilot van onze kant zal begeleiden”, licht manager van de businessunit drinkwater Hans Staring de rol van WEB toe.

,,Reden waarom wij in dit project participeren is dat uit algen bio-fuel kan worden geproduceerd die wij in de toekomst mogelijk voor het productieproces van drinkwater en elektriciteit kunnen gebruiken. Een tweede motief is dat we deel willen uitmaken van de technologische ontwikkelingen in de energiesector. Het vereiste opleidingsniveau van mensen die de installaties bij WEB bedienen wordt steeds hoger. Dat biedt kansen voor studenten die na hun studie willen terugkeren; er komen interessante banen beschikbaar”, aldus Staring.

Wageningen

De afgelopen twee jaar is onder leiding van prof. Wijffels in het universiteitslaboratorium in Wageningen onderzoek gedaan om te bepalen welke algen geschikt zijn om op Bonaire te kweken. ,,We hebben daarvoor monsters meegenomen van op Bonaire voorkomende algen. Vervolgens hebben we onderzocht welke algen onder hoge temperaturen snel groeien. We zijn nu bij 45 graden, maar willen graag nog wat hoger, want dan hoeven er minder kosten te worden gemaakt voor koeling. Wij willen het gehele proces zo duurzaam mogelijk maken”, aldus Wijffels.

De in Wageningen bereikte resultaten zijn zo positief dat besloten is het onderzoek naar Bonaire te verplaatsen zodat er onder realistische omstandigheden verder kan worden getest. Een medewerker van de WUR is vooruit gereisd om de komst van de apparatuur voor te bereiden.

Voor deze volgende onderzoeksfase is ongeveer een jaar nodig. Daarna kan het project worden uitgebreid zodat er op wat grotere schaal algen kunnen worden geproduceerd en geoogst. Vervolgens zal de WUR het onderzoek richten op de vraag voor welke toepassingen de op Bonaire te kweken algen zich het best lenen, bijvoorbeeld als grondstof voor diervoeding, cosmetica en/of brandstof.

Blue Destination

De komst van een algenfarm past niet alleen in de ambitie van Bonaire de eerste Blue Destination in de wereld te worden, maar sluit ook naadloos aan bij het streven van het Bestuurscollege op duurzame ontwikkeling gerichte bedrijvigheid te stimuleren waarbij het eiland als kraamkamer dient voor technologische innovaties.

Het door WEB gebouwde en door de WUR in te richten laboratorium zal mogelijk ook gebruikt gaan worden door Stinapa ten behoeve van marine biologisch onderzoek.