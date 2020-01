Kaso di trafikashon di hende ‘Tres Belle’:

“Nos no por aseptá ningun forma di sklabitut moderno”

Korte den promé instansia na Kòrsou a trata djabièrnè 24 di yanüari 2020 un biaha mas un kaso di trafikashon di hende. Ta trata aki di e investigashon ku ta karga e nòmber Tres Belle. Meskos ku e kasonan di trafikashon di hende ‘Venus’ i ‘Freedom’, ku a keda tratá den korte na 2019, ta trata aki di un kaso enkuanto eksplotashon di e asina yamá ‘trago-meisjes’.

Den e kaso ‘Tres Belle’ un biaha mas a sigui kondena pa tráfikashon di hende. Djabièrnè último, mesora e hues a duna veredikto. E sospechoso prinsipal, doño di e bar/klup nokturno, a haña un kastigu di prizòn di 3 aña, di kua 1 ta kondishonal. Ministerio Públiko a eksihí un kastigu di 4 aña di kua 1 aña kondishonal. E señora ku ta traha den bar di e klup nokturno a haña un kastigu di prizòn di 24 luna di kua 12 luna kondishonal. Un otro sospechoso ku tabata hiba e damanan trabou tur dia i ku tambe tabata hasi algun otro trabou pa e klup nokturno, a haña un kastigu di 20 luna kondishonal. A persiguí tambe un trahadó di un agensia di biahe, pa kumpramentu di pasashi pa e damanan. El a haña un kastigu di trabou. Finalmente a laga un di sinku sospechoso liber. Ta trata aki di e pareha di e sospechoso prinspal ku de bes en kuando tabata yuda den klup nokturno. E tabata ilegal i tin sospecho ku e tabata un ‘trago-meisje’ promé ku e el a bira pareha di e sospechoso prinsipal. E i e sospechoso prinsipal, awor akí tin un yu di chikí di algun luna.

Benta di bebidanan ‘trago’

E eksplotashon di e ‘trago-meisjes’ – meskos ku den e kaso ‘Venus’ i ‘Freedom’ – tabata enserá ku for di yegada na Kòrsou ta imponé un debe, ku lo mester paga bèk pa medio di benta di bebidanan ‘trago’. Banda di esaki tabatin un sistema di but.

Máluso di vulnerabilidat

E sospechoso a keda para ariba durante di e kaso den Korte, ku e tabata simplemente yuda e damanan i e tabata duna nan trabou ya nan por a gana plaka. E ta bisa ku nunka e no a fòrsa niun hende. Ni Ministerio Públiko, ni – segun e sentensianan ta indiká – hues tampoko no ta di akuerdo ku esaki. E damanan ku tabata traha pa e sospechoso tabata ilegal i tabata bini for di Venezuela, un pais den pèrtá finansiero. Bou di e sirkunstansianan ei no por papia di boluntat propio serka e damanan. Debí na nan situashon di ta ilegal i den pèrtá, nan ta hopi vulnerabel i e sospechoso prinsipal a hasi mal uso di esaki. El a pone e damanan bai di akuerdo ku e trabou di ‘trago’ inkluso e but i debenan. Ademas e no tabata paga e damanan nada mientrastantu nan no a kaba di kanselá e debe serka dje. Mirando tur e sirkunstansianan, esta e situashon di trabou i e benefisio ku e sospechoso prinsipal a saka for di dje, por konkluí ku ta trata aki di un kaso di eksplotashon.

No por papia di boluntat

Durante di e kaso, djabièrnè último, defensa a presentá mas ku un grabashon di damanan ku ta konta ku e sospechoso tabata trata nan bon i ku nan tabata hasi tur kos di boluntat propio. Ministerio Públiko a reakshoná riba esaki dor di plantia ku lo por tin sigur mil dama dispuesto pa bisa esaki riba kamara, pasobra apesar di e eksplotashon, i spesialmente despues di a kanselá nan debe, pa medio di trabou di ‘trago’, tòg ta gana poko plaka pa manda kas.

Trafikashon di hende no ta aseptabel

Si e nesesidat finansiero ta haltu, manera na e momentu aki ta e kaso na Venezuela, ta lógiko ku hende ta hasi uso di kalke oportunidat pa yega na un tiki entrada. I den e kaso ei, no ta semper hende ta kontentu ora Ministerio Públiko hiba e trafikadónan di hende aki, dilanti di hues. Nan ta mira e trafikadó di hende, apesar di tur kos, komo un chèns pa yega na un tiki entrada. Teniendo kuenta ku esaki, kasonan di trafikashon i negoshi di hende ta basta fèrfelu. Víktimanan lo no mèldu nan mes asina fásil. Naturalmente Ministerio Públiko huntu ku polis i otro partnernan, lo sigui hasi esfuersonan pa kombatí e negoshi di hende ku ta tuma lugá na Kòrsou. Esaki ta un obligashon nashonal i internashonal. Nos no por aseptá formanan modèrno di sklabitut.

Mensenhandelzaak ‘Tres Belle’:

“Wij mogen geen enkel vorm van moderne slavernij accepteren”

Het gerecht in eerste aanleg op Curaçao behandelde op vrijdag 24 januari 2020 wederom een mensenhandelzaak op zitting. Het betrof het onderzoek met de naam ‘Tres Belle’. Evenals de mensenhandelzaken ‘Venus’ en ‘Freedom’, die in 2019 op zitting werden behandeld, betrof dit een zaak waarbij het ging om de uitbuiting van ‘trago’-dames.

Ook in de zaak Tres Belle zijn wederom veroordelingen voor mensenhandel gevolgd. De rechter deed afgelopen vrijdag direct uitspraak. De hoofdverdachte, eigenaar van een bar/nachtclub, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen hem 4 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk geëist. De barvrouw van de nachtclub kreeg een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een andere verdachte, die de dames dagelijks naar hun werk bracht en ook andere klusjes voor de nachtclub deed, kreeg een gevangenisstraf van 20 maanden voorwaardelijk. Ook werd een medewerker van een reisbureau vervolgd voor het kopen van tickets voor de dames, werd veroordeeld tot een taakstraf. Tot slot werd een vijfde verdachte vrijgesproken. Dit betrof de vriendin van de hoofdverdachte die af en toe meehielp in de bar.

Verkoop van ‘trago-drankjes’

De uitbuiting van de ‘trago’-dames bestond – evenals in de zaken ‘Venus’ en ‘Freedom’ – onder andere uit het opleggen van een schuld bij aankomst op Curaçao die moest worden afgelost middels de verkoop van zoveel mogelijk ‘trago’-drankjes. Daarbij gold ook een boetesysteem.

Misbruik kwetsbaarheid

De hoofdverdachte bleef op zitting volhouden dat hij de dames alleen maar hielp en hen werk gaf zodat ze geld konden verdienen. Hij zegt nooit iemand gedwongen te hebben. Het OM – en blijkens de veroordelingen – ook de rechter, zijn het hier niet mee eens. De vrouwen die voor verdachte werkten waren hier illegaal en kwamen uit Venezuela, een land in ernstige financiële nood. Onder die omstandigheden kan niet gesproken worden van vrije wil van de vrouwen. Door hun illegale en noodlijdende situatie zijn zij zeer kwetsbaar, en daar heeft de verdachte misbruik van gemaakt. Hij heeft de vrouwen akkoord laten gaan met het ‘trago’-werk inclusief de boetes en schulden. Bovendien betaalde hij de vrouwen niet, zolang ze niet eerst hun schuld bij hem hadden afgelost. Gelet op alle omstandigheden, waaronder de werkomstandigheden en het voordeel dat de verdachte genoot, kon worden geconcludeerd dat er sprake was van uitbuiting.

Geen sprake van vrije wil

Op de zitting van vrijdag jongstleden, heeft de verdediging meerdere filmpjes laten zien van vrouwen die vertellen dat verdachte hen goed had behandeld en dat ze alles uit vrije wil deden. Het OM heeft hierop gereageerd door te stellen dat er wel duizend vrouwen bereid zullen zijn om dit op camera te zeggen, omdat zij ondanks de uitbuiting, en met name na het aflossen van hun schuld, middels het ‘trago’-werk toch wat geld konden verdienen.

Mensenhandel onacceptabel

Als de financiële nood zo hoog is, zoals op dit moment in Venezuela, dan grijpt men allerlei kansen op enig inkomen aan. Potentiële slachtoffers zien de mensenhandelaren toch als hun kans op enig inkomen. Wat dat betreft is de aanpak van mensenhandel complex, slachtoffers zullen zich niet snel komen melden. Uiteraard zal het OM zich samen met de politie en andere ketenpartners blijven inspannen om de mensenhandel die plaats vindt op Curaçao te bestrijden. Dit is zowel een nationale als een internationale verplichting. Moderne vormen van slavernij mogen we niet accepteren.