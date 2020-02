Cft: “Tarea struktural mester tin finansiamentu struktural”  / Cft: “Structurele taken behoeven structurele financiering” 

Cft: “Tarea struktural mester tin finansiamentu struktural”

The Bottom – Kolegio di supervishon finansiero di Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Cft) ta konstatá ku e proseso presupuestario i di responsabilisashon, i e maneho finansiero na Saba ta sigui riba un nivel sufisiente. Tambe e Kolegio ta konstatá ku te ainda ta finansiá sierto tarea struktural den forma insidental.

For di aña 2014 Saba a risibí deklarashon aprobatorio di akountent pa tur kuenta anual, i e otro dokumentonan presupuestario i reportahenan di ehekushon ta kumpli ku e normanan rekerí. Sinembargo, Cft ta identifiká un kantidat di reto ku Saba lo mester atendé den e próksimo periodo, den kooperashon ku Hulanda. Ta trata prinsipalmente di desaroyo di kobertura struktural den e presupuesto anual pa e tareanan struktural i kreashon di sufisiente kapasidat di resistensia.

Finansiashon struktural pa tarea struktural

Na 2019 Estado Hulandes i Entidat Públiko Saba a akordá e asina yamá “Saba Package”, den kua ta indiká entre otro ku tur dos lo hasi nan esfuerso pa finansiá tarea struktural ku rekurso struktural. Pa kada ministerio lo determiná kon lo realisá esaki. Na òktober 2019 Gabinete Hulandes a indiká tambe den su reakshon riba e informashon di Konseho di Estado i e Investigashon di Maneho Interdepartamental ku lo aklará i strukturá di nobo e partishon di tarea, pa despues investigá si e ‘vrije uitkering’ (fondo ku por invertí libremente, i ku Hulanda ta pone disponibel, inkluso impuesto di Hulanda Karibense) ta kuadra den e pakete di tarea pa e entidatnan públiko. Cft a palabrá ku Kolegio Ehekutivo ku nan lo determiná konhuntamente kiko ta bai hasi.

E presupuestonan di 2019 i 2020

E di kuater reportahe di ehekushon di 2019, riba kual Cft a duna konseho resientemente, tin un saldo positivo di USD 0,1 mion. E proyekto di presupuesto di 2020, kual Cft a risibí 16 di òktober 2019 pa duna konseho riba dje, ta balansá. Esaki a logra ku hopi esfuerso. Saba a hañ’e obligá ta redusí e sumanan presupuestá riba sierto pòst, kompará ku e añanan anterior. Por ehèmpel, a baha e pòst ‘Imprevisto’ di un montante 100 mil dòler na 2019 te na e montante di 22 mil dòler na 2020. Cft a konsehá Saba pa añadí un eventual surplus na 2019 na e presupuesto di 2020. Cft ta di opinion ku e presupuesto di 2020 ta kumpli sufisientemente ku e kriterionan. Konseho Insular a aprobá e presupuesto di 2020 riba 13 di novèmber i Ministerio di Asuntonan Interno i Relashon den Reino (BZK) a ratifiká esaki riba 3 di desèmber, konforme konseho di Cft.

Durante e bishita na Saba djamars 18 i diárason 19 di febrüari 2020, Cft a hiba kòmbersashon konstruktivo ku Kolegio Ehekutivo i ku Konseho Insular.

Cft: “Structurele taken behoeven structurele financiering”

The Bottom – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) constateert dat het begroting- en verantwoordingsproces en het financieel beheer op Saba van voldoende niveau blijft, en stelt ook vast dat sommige structurele taken nog steeds incidenteel worden gefinancierd.

Sinds 2014 heeft Saba voor alle jaarrekeningen goedkeurende accountantsverklaringen ontvangen, de overige begrotingsstukken en uitvoeringsrapportages voldoen aan de vereiste normen. Het Cft stelt evenwel een aantal uitdagingen vast die de komende periode door Saba, in samenwerking met Nederland, dienen te worden opgepakt. Het betreft vooral het creëren van structurele dekking in de jaarlijkse begroting voor structurele taken en het opbouwen van voldoende weerstandsvermogen.

Structurele financiering voor structurele taken

De Staat der Nederlanden en het openbaar lichaam Saba zijn in 2019 het zogenaamde “Saba Package” overeengekomen waarin onder meer is opgenomen dat beiden zich zullen inspannen om structurele taken ook met structurele middelen te financieren. Per ministerie zal worden bezien hoe dit te realiseren is. Ook heeft het kabinet in oktober 2019 in haar reactie op de voorlichting van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek, aangegeven dat de taakverdeling wordt verduidelijkt en herijkt waarna wordt bezien of de vrije uitkering past bij het takenpakket voor de openbare lichamen. Het Cft heeft met het bestuurscollege afgesproken dit gezamenlijk nader in kaart te brengen.

Begrotingen 2019 en 2020

De vierde uitvoeringsrapportage over 2019, waarover het Cft onlangs adviseerde, toont een positief saldo van USD 0,1 miljoen. De ontwerpbegroting 2020, op 16 oktober 2019 door het Cft ontvangen voor advies, is sluitend. Dit is gepaard gegaan met veel inspanningen. Saba heeft bij bepaalde posten de begrote bedragen namelijk moeten verlagen ten opzichte van voorgaande jaren. De post onvoorzien is bijvoorbeeld verlaagd van 100 duizend dollar in 2019 naar 22 duizend dollar in 2020. Het Cft heeft Saba geadviseerd een eventueel overschot over 2019 toe te voegen aan de begroting 2020. Het Cft heeft geoordeeld dat de begroting 2020 in voldoende mate voldoet aan de criteria. De begroting 2020 is op 13 november vastgesteld door de eilandsraad en op 3 december goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), conform het advies van het Cft.

Tijdens het bezoek van het Cft aan Saba op dinsdag 18 en woensdag 19 februari 2020 zijn er constructieve gesprekken gevoerd met zowel het bestuurscollege als de eilandsraad.