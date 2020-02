Sita online pa traha Karchi digital di Hospital / Online afspraak voor een digitale pas van CMC

Sita online pa traha Karchi digital di Hospital

Entrante 26 di Febrüari te ku 30 di Aprel bo por traha un sita online pa laga traha bo karchi digital di Curaçao Medical Center (CMC). E karchi digital lo remplasá e ponsplaat di SEHOS. CMC ta invitá’bo pa subi e wèpsait http://www.cmc.cw, klek riba e lenk di ‘Karchi di Pashènt’ i traha bo sita. Si bo tin un sita ku bo speshalista kaba, no tin nodi di traha un sita adishonal pa bo karchi digital. Esaki lo tuma lugá na momentu ku bo registrá pa bo sita ku dòkter.

Esnan ku no tin akseso digital, por pasa na ofisina di ADC na Barber kaya Irene Schoop 1 òf na ADC na Santa Rosa sta Rosaweg 330 entre 26 di Febrüari pa 6 di Mart entre 8 or am i 10.30 or am pa asistensia serka un boluntario di CMC.

CMC ke kòrda tur pashènt ku no tin urgensia pa traha karchi digital. Si bo no tin un sita of otro motibu pa bai hospital, no tin mester di bai CMC spesial pa traha karchi digital. Na momentu ku bo mester bin hospital, por laga traha e karchi den menos ku 5 minut.

CMC ta sigi traha duru pa keda mehorá nos servisio na pueblo di Kòrsou.

Online afspraak voor een digitale pas van CMC

Met ingang van 26 februari tot en met 30 april kunt u online een afspraak maken om uw digitale pas van het Curaçao Medical Center (CMC) te laten maken. Deze pas vervangt de zogeheten ponsplaat van het Sehos. CMC nodigt u uit om de website http://www.cmc.cw te bezoeken, daar op de link voor ‘Patiëntenpas’ te klikken en een afspraak te maken. Als u al een afspraak met uw specialist heeft, is het niet nodig nog een afspraak te maken om een digitale pas te laten maken.

Dit gebeurt automatisch op het moment dat u zich aanmeldt voor de afspraak met uw arts.

Wie geen toegang heeft tot de website, kan zich tussen 26 februari en 6 maart tussen 08.00 en 10.30 uur wenden tot het kantoor van ADC te Barber kaya Irene Schoop 1 of te Santa Rosa sta Rosaweg 330. Daar wordt u geholpen door een vrijwilliger van het CMC.

CMC wil alle patiënten eraan herinneren dat er geen urgentie is bij het maken van een digitale pas. Wie geen afspraak binnen het ziekenhuis heeft of een andere reden om het CMC te bezoeken, hoeft er niet heen enkel om een digitale pas te laten maken. Bij een toekomstig bezoek aan het ziekenhuis kan de pas binnen vijf minuten worden gemaakt.

CMC blijft hard werken aan de verbetering van de dienstverlening aan de gemeenschap van Curaçao.