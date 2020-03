URGENTE: na tur doño di boto, piscado y boat community na Aruba.

E toque de queda ku gobierno di Aruba a anunsia ta valido entrante 21 maart pa 31 maart 2020 entre 9PM – 6AM.

E toque de queda ta conta pa tur usuario di lama tambe. Por fabor tene kuenta ku esaki paso por haña un multa di maximo 10.000 AWG. #besafe #kedacas

URGENT: to all boat owners, fishermen and the boat community in Aruba.

The Aruban government has announced a curfew on the island, starting March 21 to March 31, 2020 from 9PM – 6AM. During the curfew no one is allowed to go out or go out to the sea. Please take this into account as you risk being fined up to 10,000 AWG. #besafe #stayhome

URGENT: aan alle booteigenaren, vissers en de boat community op Aruba.

De Arubaanse overheid heeft medegedeeld dat vanaf 21 maart t/m 31 maart 2020 tussen 21:00uur en 06:00uur een avondklok geldt.

De avondklok geldt ook voor alle booteigenaren, vissers en de boat community. Ga niet op zee! Houdt u alstublieft hiermee rekening omdat u het risico loopt een boete van maximaal 10.000 AWG te krijgen. #besafe #stayhome