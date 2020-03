Uni forsa pa grandinan / Samen sterk staan voor de ouderen

Uni forsa pa grandinan

Willemstad – Un luna pasá e hóben Ian van der Wurff a kuminisá rekoudá fondo pa grandinan di Kòrsou i Boneiru. Dor di su partisipashon na ‘triatlon’ Ironman, ku sigun plan lo tuma lugá riba 21 di yüni na Hulanda, e hòben aki di 20 aña tin komo meta pa rekoudá por lo ménos €5000. Te ku ainda a generá €2000 i Ian ta hasi un petishon na komunidat pa hasi mas donashon online òf den e tiendanan di Multimart.

Ian a haña inspirashon di un amigu di su primu ku kier a desaroyá mas konsientisashon di problemanan mental bou di hóben. E amigu aki a partisipá na ‘triatlon’ Ironman pa rekoudá fondo pa e bon kousa aki. Esaki a inspirá Ian pa e tambe trein pa e ‘triatlon’ aki i rekoudá fondo pa un bon kousa: kual ta Fundashon Birgen di Rosario na Kòrsou i e proyekto ‘Maatjes voor ouderen’ na Boneiru. “Fo’i chikí m’a gusta hende grandi i mi ke duna algu na e generashon ku a kontribuí na e desaroyo di e islanan. Mi ta yòn i mi ta sinti mi vital, pesei mi ta skohe pa hasi deporte pa un bon kousa. Ban uni forsa pa grandinan!”, Ian ta splika. Komunidat por duna un aporte ku un donashon finansiero via e wèpsait Whydonate.nl (https://bit.ly/2Thz4ie) òf e kaha di donashon den e tiendanan di Multimart na Kòrsou i Boneiru. Kompanianan tambe por aserká Multimart pa bira sponsor i haña e oportunidat pa pone nan logo riba e ünifòrm di deporte ku Ian lo bisti durante Ironman. Por duna un kontribushon te ku 22 di yüni.

Ian van der Wurff a nase na Kòrsou i e ta biba na Hulanda fo’i su 5 aña di edat. Aunke e ta biba kasi henter su bida na Hulanda, ainda Ian tin Kòrsou den su kurason. E la kore stazje den e Departamentu di Merkadeo serka Multimart Curaçao i pa un par di siman el a traha kom stazjère na Building Depot tambe. Ocho luna pasá e hóben aki a kuminsá trein duru pa Ironman, kual ta konsistí di 3,8 km landamentu, 180 km korementu di baiskel i 42 km ‘hardlopen’ dentro 17 ora. Tur dia e ta trein 5’or di mainta i anochi despues di trabou. En total e ta hasi deporte pa mas o ménos 20 ora pa siman. Ta posibel pa wak partisipashon di Ian na Ironman ‘live’ via e wèpsait di Ironman. Su number di partispashon e lo anunsiá riba 20 di yüni riba e página di Facebook di Multimart.

Samen sterk staan voor de ouderen

Willemstad – Een maand geleden heeft Ian van der Wurff het initiatief genomen om een fundraising te starten voor ouderen op Curaçao en Bonaire. Door zijn deelname aan de triatlon Ironman, die naar planning op 21 juni in Nederland plaatsvindt, hoopt deze 20-jarige sportieve jongeman minstens €5000 in te zamelen. Inmiddels is er al ongeveer €2000 in kas en roept Ian de gemeenschap op om online of bij Multimart meer geld te doneren.

Ian raakte geïnspireerd door een vriend van zijn neef die de bewustwording over mentale problemen onder jongeren wilde vergroten. Deze vriend nam deel aan de triatlon Ironman om geld in te zamelen voor dit goede doel. Ian kwam hierdoor op het idee om ook te trainen voor deze triatlon en tegelijkertijd een fundraising te starten voor een goed doel, namelijk Stichting Birgen di Rosario op Curaçao en het project ‘Maatjes voor ouderen’ op Bonaire. “Ik heb altijd een zwak gehad voor ouderen en wil graag iets terug doen voor de generatie die een bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van het eiland. Ik ben nog jong en vitaal en ik kies ervoor om te sporten voor een goed doel. Laten we samen sterk staan voor de ouderen!”, volgens Ian. De gemeenschap kan dit initiatief steunen door online geld te doneren via de website Whydonate.nl (https://bit.ly/2Thz4ie) of via de donatiebox in de winkels van Multimart op Curaçao en Bonaire. Bedrijven kunnen Multimart ook benaderen om sponsor te worden en in de ruil daarvoor wordt hun logo op het sporttenue geplaatst dat Ian zal aantrekken tijdens Ironman. Donaties kunnen uiterlijk op 22 juni gegeven worden.

Ian van der Wurff is geboren op Curaçao en woont sinds zijn 5de jaar in Nederland. Ondanks hij zo lang in Nederland woont, voelt Ian nog steeds een binding met het eiland. Hij heeft ongeveer 5 maanden stage gelopen op de Marketing afdeling van Multimart Curaçao en hij mocht ook een aantal weken bij Building Depot ervaring opdoen. Ian is de afgelopen 8 maanden keihard aan het trainen om deel te nemen aan Ironman. Deze triatlon bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km hardlopen binnen 17 uur. Om zich voor te bereiden op deze zware uitdaging traint hij twee keren per dag om 5 uur s’ morgens vroeg en ‘s avonds na het werk. Gemiddeld sport hij 20 uren per week. Op 21 juni kan Ian’s deelname aan Ironman op de voet gevolgd worden via de livestream op de website van Ironman. Zijn startnummer zal hij op 20 juni bekendmaken op de Facebookpagina van Multimart.