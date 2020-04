Partido Alternativa Real (PAR) ta lansa un plataforma informativo ku informashon tokante Covid-19 pa tur suidadano di Kòrsou.  / Partido Alternativa Real (PAR) lanceert per heden een informatief platform met informatie over COVID-19 voor alle inwoners van Curaçao

Partido Alternativa Real (PAR) ta lansa un plataforma informativo ku informashon tokante Covid-19 pa tur suidadano di Kòrsou.

Willemstad – Teniendo na kuenta ku Gobièrnu di Kòrsou, riba un base diario, ta kompartí informashon nobo i tambe tuma desishonnan pa evitá ku e vírùs di corona ta sigui plama na Kòrsou, PAR lo hasi uzo di un app informativo entrante 1 aprel 2020. E meta di esaki ta pa reforsá efektividat di e informashon ku Gobièrnu ta suministrá. Repport App a pone e instrumento pa komunikashon aki gratuitamente disponibel.

Den tempu di krísis i insertidumbre ta di suma importansia pa komunidat ta bon informá tokante loke por wòrdu spera. Pa e motibu aki PAR a tuma e desishon pa pone tur informashon disponibel tokante corona vírùs den e Repport App aki.

E app ta disponibel for di djarason 1 di aprel. Tur ku ta interesá por manda un mail na covid@report-app.com kaminda nan lo risibí un kódigo personifiká pa por hasi uzo di e app. Por download e app via Google Play of App Store.

Den e plataforma aki tin 5 página informativo, aksesibel na 3 idioma: Papiamentu, Hulandes i Ingles.

PAR & COVID-19: informashon ku keda suministrá dor di Gobièrnu ofer di COVID-19 lo keda kolekshoná i dokumentá dor di PAR di un forma komprendibel i kuidadosamente. Tambe lo suministrá links i videonan di instrukshon. Tokante Notifikashon: isolashon i e medida di Keda Kas por okashoná problemanan sosial, e página aki ta duna informashon unda e persona lo por dirigí su mes pa e ayudo nesesario. Tokante PAR: riba e página aki por haña mas informashon tokante e organisashon polítiko Partido Alternativa Real. Registro: hasiendo uso di e página aki, lo por mantené un registro di eksperenshanan personal den kuadro di COVID-19, durante e periodo aki, pero tambe despues. E página aki ta individual i privá. Konta bo Historia: E vírus di corona por okashoná sentimentu di inseguridat i strès, pero tambe historianan relevante ku por yuda i inspirá otro. Por medio di Konta bo Historia, PAR lo sòru pa e historianan aki yega na un i tur ku ta hasi uso di e app. E historianan aki por keda mandá na email storytelling@report-app.com

Ku e página informativo COVID-19 di Report App ta posibel pa kordiná suministro di informashon. Garantisándo kolaborashon i komunikashon efektivo

Partido Alternativa Real (PAR) lanceert per heden een informatief platform met informatie over COVID-19 voor alle inwoners van Curaçao

Gezien er dagelijks updates worden gegeven en besluiten worden genomen om de verspreiding van de Coronavirus onder de Curaçaose bevolking te mitigeren, zal de PAR vanaf woensdag 1 april gebruik maken van een informatief platform. Dit met als doel de effectiviteit van de huidige informatiestroom vanuit de overheid te versterken. Report App heeft de omgeving van de tool waar specifiek wordt in geïnformeerd en geadviseerd over het Coronavirus in Curaçao en de rest van de wereld kosteloos beschikbaar gesteld.

In tijden van crisis en onzekerheid is het van cruciaal belang dat de bevolking goed geïnformeerd wordt over wat er van elkaar verwacht wordt of mag worden. Om die reden heeft de PAR besloten om alle informatie over het Coronavirus voor alle inwoners van Curaçao beschikbaar te stellen in de Report App.

De app zal vanaf woensdag 1 april voor alle inwoners beschikbaar zijn. Via covid@report-app.com kan elke inwoner een persoonlijke toegangscode aanvragen, de app is te downloaden in Google Play en de App Store.

Er zijn binnen dit platform vijf informatieve velden beschikbaar in drie talen; Papiaments, Nederlands en Engels.

PAR & COVID-19: Informatie over COVID-19 vanuit de overheid verzameld in een overzichtelijk document door de PAR. Deze content wordt nauwkeurig bijgehouden en voorzien van belangrijke links en instructievideo’s. Over Melding: Waar mensen direct digitaal terecht kunnen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een ongewenste thuissituatie door thuisisolatie of thuiswerken. Over PAR: Men kan hier terecht voor meer informatie over PAR als politieke organisatie. Logboek: Mogelijkheid om een eigen logboek bij te houden over persoonlijke ervaringen tijdens, maar ook na de COVID-19 periode. Storytelling: Het Coronavirus zorgt voor stress en onzekerheden, maar ook voor goede en krachtige ervaringen die gedeeld mogen worden ter ondersteuning en inspiratie van anderen. Via Storytelling zorgt de PAR dat deze verhalen bij de mensen terechtkomen. Deze verhalen kunnen mensen insturen naar storytelling@report-app.com

Met het COVID-19 informatieveld van Report App is het mogelijk om informatievoorziening te coördineren. Te zorgen voor een effectieve communicatie en samenwerking.