Na Minister Presidente i Minister di Hustisia

Señor Eugenne Rhuggenaath i Señor Girigorie

PRESENTE

Willemstad, 14 di aprel 2020

Tópiko: Proposishon pa Gobièrnu di Kòrsou atendé korekto ku prezunan

den SDKK pa evitá brote di COVID-19, hopi pais na mundu

a dal e stap kaba. Kòrsou ta warda e promé kaso di COVID-19

den SDKK pa aktua?

Honorabel Minister Rhuggenaath i Girigorie,

Frakshon di MFK a alertá gobièrnu di Kòrsou for di tempran riba e desaroyo di Covid-19 riba plano mundial. Nos tabata e promé Frakshon den Parlamento ku a pidi pa yama reunion riba e tema aki. Tambe nos tabata promé pa indiká na gobièrnu ku mester “Lockdown” nos pais lihé pa evitá plamamentu di e vírus aki.

Nos ta kontentu ku gobièrnu a tuma nos plegarianan riba e tema aki na serio i tuma e pasonan nesesario dor di a “Lockdown” nos pais.

Tin dos tema ku nos ta keda pendiente pa gobièrnu di Kòrsou tuma desishon lihé riba nan, lihé nos kier men dentro di algun dia. No por basilá i filosofia riba e dos temanan aki, hopi pais na mundu ya kaba a tuma e pasonan korekto riba e dos gruponan aki di nos komunidat. Frakshon di MFK ke mira gobièrnu di Kòrsou aktua lihé riba esakinan tambe.

Ta trata aki di e grupo di in-dokumentá nan den nos komunidat, gobièrnu tin e deber pa habri e posibilidat pa e personanan aki wordu registra i asina nos ta por tin un bista di kuantu hende ta trata i nos por evitá mas brote di Covid-19 i otro malesanan. Aki no ta trata di legalisá e personanan aki, pero ta trata di registrá nan i hasi e kontrolnan médiko riba nan, pa bo sa di kuantu persona ta trata i na unda nan ta ubiká, tambe pa sa pa ken nan ta traha i kon mester yuda nan.

E di dos grupo ku MFK ta preokupá p’e ta e grupo di detenidonan den nos prisòn SDKK. Kual ta enserá entre otro nos lider polítiko, esaki nos ta bisé promé ku otro bisé, debí ku nos no tin nada di skonde.

Si nos sigui akontesimentunan mundial, nos ta mira ku barkunan krusero a stòp di nabegá, pasobra no por garantisá “social distancing” di 1,5 pa 2 meter di distansia entre personanan riba e kruseronan, bo ta un “sitting duck” riba un barku asina. Mesun kos ta konta pa barkunan di guera, aki tambe nos por a tuma nota p.e. ku riba un barku di guera merikano mas ku 137 persona a ser infektá ku e vírus di Covid-19, esaki den un tempu hopi kòrtiku. I mesora a tuma e medidanan apropiá, dor di minimalisá e personal riba e barkunan aki drástikamente.

Un prisòn ta paresido na un barku, pero ku e chèns ta hopi mas grandi pa ser infektá. Un di e motibunan ta ku den un prisòn bo tin e wardadó di prezu ku ta bai kas tur dia i bini trabou bek. Anto fásilmente e vírus di Covid-19 por drenta prisòn kaminda no por garantisá e “social distancing” di 2 meter stipulá pa Gobièrnu di Kòrsou.

Frakshon di MFK a hasi un análisis kon otro paisnan na mundu ta dil ku e situashon den nan prisònnan. Aki algun link di literatura ku ta ilustrá ki medidanan a tuma den prizònnan;



https://www.theverge.com/2020/3/7/21167807/coronavirus-prison-jail-health-outbreak-covid-19-flu-soap

Un parti di e artíkulo aki mi ta pone den mi karta i asentuá algun parti ku ta interesante:

It’s only a matter of time before the novel coronavirus enters a US jail or prisons, says Tyler Winkelman, co-director of the Health, Homelessness, and Criminal Justice Lab at the Hennepin Healthcare Research Institute in Minneapolis. “All prisons and jails should anticipate that the coronavirus will enter their facility, and they need to have plans for monitoring and treating anyone who has symptoms,” he says.

People regularly cycle in and out of jails and prisons, people who work in them leave and return daily, and visitors regularly stream through. Viruses of all kinds have multiple entry points, and those that enter tend to spread fast. Outbreaks of the flu regularly occur in these facilities, and during the H1N1 epidemic in 2009, many jails and prisons dealt with high numbers of cases .

“We know the coronavirus spreads quickly in closed spaces, like cruise ships, nursing homes — and jails and prisons,” Winkelman says. Many people who are incarcerated also have chronic conditions , like diabetes or HIV, which makes them vulnerable to severe forms of COVID-19.

One way to reduce the impact of the vírus on jails and prisons, Winkelman says, is to avoid holding people for low-level offenses. In Iran, officials temporarily released tens of thousands of people determined to not be a risk to the public from prisons in an effort to stop the spread of the vírus. People who aren’t a risk to public safety shouldn’t be held in a jail just because they’re not able to pay a bond, he says. “We are increasing their health risk by keeping them,” he says. “This is a time to make sure we have as few people at risk as possible.”

https://www.aa.com.tr/en/africa/covid-19-kenya-frees-nearly-4-000-prisoners/1789969



https://nationalpost.com/news/canada/lawyers-advocate-call-for-inmate-release-before-covid-19-spreads-2

https://www.hrw.org/news/2020/04/03/myanmar-reduce-prison-populations-limit-covid-19

https://news.sky.com/story/coronavirus-some-low-risk-prisoners-to-be-released-early-to-deal-with-covid-19-outbreak-11968446

https://www.wired.com/story/coronavirus-covid-19-jails-prisons/

Mirando ku frakshon di MFK ta ta sumamente preokupá pa e posibel desaroyonan aki den nos prisòn lokal SDKK i hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di Orden di Parlamento, nos kier hasi e siguiente preguntanan na Ministernan Rhuggenaath i Girigorie.

Minister Rhuggenaath i Girigorie ta rekonosé ku prisòn ta un area di hopi preokupashon i ku posibilidat grandi pa ku brote di e Covid-19?

Ministernan ta dispuesto pa kopia lokual ku mundu ta hasiendo pa minimalisá e kontaminashon di Covid-19 den prisòn SDKK, dor di manda e klientenan “Low Risk” kas promé ku nan fecha di sali for di prisòn?

Por pensa riba hendenan ku NO a kometé un krímen asina pisá manera violashon seksual, matamentu, sekuestro, etc. Esakinan lo no bini na remarke pa sali awor aki.

Pero tur kliente di SDKK ku tin p.e. 6-12 luna òf ménos di tempu ku ainda nan mester sinta, por bini na remarke pa sali bou di kondishon, manera banchi òf aresto na kas ku kontrol dor di reklasering.

Frakshon di MFK ta spera ku Ministernan Rhuggenaath i Girigorie lo tuma bon nota di e preguntanan aki i ku Ministernan lo aktua lihé i positivamente riba e rekomendashon Mundial aki pa loke ta trata minimisá posibel kontaminashon den prisòn SDKK.

Atentamente,

______________

Charles F. Cooper

Parlamentario pa

Frakshon di MFK