Banco di Caribe su filialnan ta abrí na orario di kustumber / Filialen van Banco di Caribe weer open volgens gebruikelijke tijden 

Banco di Caribe su filialnan ta abrí na orario di kustumber

WILLEMSTAD: Banco di Caribe ta kontentu di por anunsiá ku su filialnan ta abrí na orarionan di kustumber. Pa purba mantené tur filial ‘Covid-Proof’, ta pidi koperashon di klientenan pa tuma nota di algun adaptashon den servisio. Tur servisio, ku eksepshon di servisio na kaha, ta rekerí un sita. Tuma nota ku únikamente e branch na Saliña i Sta. Maria lo por asistí pa sitanan di fiansa, tarheta di débito òf krédito i otro servisionan ya kustumbrá. Banco di Caribe ta enfatisá ku e medidanan relashoná ku COVID-19 ta keda vigente den tur filial. Pa motibu di esaki, nos lo mantene reglanan di higiene i distansia sosial vigente.

Aplikashon fásil i lihé Online

Ta kòrda tur kliente ku ta perfektamente posibel pa regla asuntunan bankario ‘online’. Banco di Caribe ta enkurashá su klientenan pa hasi uso di http://www.bancodicaribe.com si mester apliká pa un fiansa, tarheta di débito òf krédito, MultiCard, servisio di SMS Alert òf BdC Online. Tur esnan ku lo mester di asistensia personal por hasi un sita; manda un email na info@bancodicaribe.com. Banco di Caribe semper a para pa digitalisashon ku un toke personal, esei mes ta hasi ku BdC Online ta fásil pa usa. Balelapena pa eksplorá e wèpsait awor ku Kòrsou ta kustumbrando ku e ‘normal nobo’ i ku distansia sosial ta di sumo importansia.

Tuma nota di orarionan di Banco di Caribe

Banco di Caribe su filial na Saliña, Sta. Maria i Otrobanda ta abrí di 8’or di mainta pa 4’or di atardi, di djaluna pa djabièrnè. Filial na Sambil ta abrí di 10’or di mainta pa 5’or di atardi i riba djasabra di 10’or di mainta pa 2’or di mèrdia. Ta anunsiá tambe ku departamento di invershon i seguro ta abrí di 8’or di mainta pa 4’or di atardi, di djaluna pa djabièrnè. Banco di Caribe ta pidi indulgensia di su klientenan si na momento di apliká e distansia sosial por kousa tardansa ya ku lo permití únikamente un sierto kantidat di hende simultaniamente den e filial. Pa mas informashon por bishitá nos wèpsait.

Filialen van Banco di Caribe weer open volgens gebruikelijke tijden

WILLEMSTAD: Banco di Caribe kondigt met trots aan dat haar filialen weer volgens de gebruikelijke tijden worden geopend. Om alle filialen ‘Covid-Proof’ te houden, wordt de medewerking van de klanten gevraagd in verband met enkele wijzigingen die in de dienstverlening zijn doorgevoerd. Bij elk filiaal wordt weer de kassa-service verleend. Voor alle andere diensten is een afspraak vereist. Houd er rekening mee dat klanten voor afspraken over leningen, voor een betaalpas, krediet kaart en andere diensten alleen terecht kunnen bij de filialen in Saliña en Sta. Maria. De maatregelen die verband houden met COVID-19, met name sociale afstand en de hygiëne regels, blijven in elk filiaal van kracht.

Makkelijk en snel online aanvragen indienen

Het is voor alle klanten mogelijk om hun bancaire zaken online te regelen. Banco di Caribe moedigt haar klanten aan om gebruik te maken van http://www.bancodicaribe.com om een lening aan te vragen of om een verzoek in te dienen voor een debet- of krediet kaart, de Multicard, de SMS Alert service of BdC Online. Wie persoonlijke begeleiding nodig heeft, kan een afspraak maken door een e-mail te sturen naar info@bancodicaribe.com. Banco di Caribe streeft altijd naar digitalisering met een persoonlijke ‘touch’, en dát maakt BdC Online nou juist zo makkelijk. Het is de moeite waard om de website te verkennen nu Curaçao aan het wennen is aan het ‘nieuwe normaal’ waarbij sociale afstand van groot belang is.

Aangepaste uren en diensten

De filialen van Banco di Caribe in Saliña, Sta. Maria en Otrobanda zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur geopend. Het filiaal in Sambil is doordeweeks van 10.00 tot 17.00 uur geopend en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. De beleggings- en verzekeringsafdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur geopend. Banco di Caribe vraagt haar klanten om geduld omdat het toepassen van de sociale afstand mogelijk voor vertraging in de dienstverlening kan zorgen; er wordt namelijk maar een beperkt aantal personen tegelijk in het filiaal toegelaten. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen.