Verkeer &Vervoer opent op woensdag 13 mei a.s. in aangepaste vorm

Willemstad – De Directie Verkeer & Vervoer (VV) maakt bekend dat ze op 13 mei aanstaande de deuren opent voor het publiek, maar dan wel in een aangepaste vorm. Het publiek wordt verzocht rekening te houden met de aanpassingen, die noodzakelijk zijn om de werkplekken gereed te maken volgens de regels omtrent COVID-19.

Ook de wijze waarop klienten gebruik kunnen maken van de diensten die geboden worden door VV, zoals registratie/overschrijving van voertuigen, aanvraag van vergunningen voor betaald openbaar vervoer, uitzonderingsaanvragen voor donkere ruiten en meer, wordt in deze dagen gewijzigd. De verschillende aanvragen zullen binnenkort digitaal mogelijk zijn. Meer hierover wordt in de komende dagen bekendgemaakt.

Ook is er een telefoonnummer beschikbaar, waar mensen terecht kunnen voor aanvragen betreffende openbaar vervoer. Via deze nummers, 839-2143 en 839-2147, kan ook telefonisch de ʹintakeʹ worden gedaan voor openbaar vervoer. De klienten worden slechts toegelaten voor het overhandigen van de vergunning, volgens een daarvoor gemaakte afspraak. VV is bereikbaar via de telefoon tussen 8 en 11 uur in de ochtend en tussen 2 en 4 uur in de middag.

Voor wat betreft het keuren van voertuigen maakt VV bekend dat er een uitzondering wordt gemaakt voor diegenen wiens keuringskaart is vervallen tussen 29 maart en 29 mei 2020. Deze personen hoeven de boete van 30 gulden niet te betalen, maar slechts het normale bedrag dat vereist is voor keuring. Met ingang van woensdag 13 mei zijn de tijdstippen voor het keuren van auto’s ‘s morgens tussen half 8 en half 12 en ‘s middags tussen half 2 en 4 uur.

Alle bezoeken aan VV gaan volgens afspraak. De organisatie benadrukt dat de klienten zich strict aan de tijdstippen dienen te houden. Indien de klient langer dan 15 minuten te laat is, komt de afspraak te vervallen. Om een afspraak te maken voor keuring kan een mail worden verstuurd naar sita@gobiernu.cw. Met ingang van 13 mei 2020 kan ook weer worden gebeld met Bentana di Informashon via 0800-1515 of via het nummer 839-2073.