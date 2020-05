BANCHI ELEKTRÓNIKO / ELECTRONISCH ENKELBAND

BANCHI ELEKTRÓNIKO

Djabièrnè 15 di mei 2020

Basa riba sierto publikashonnan den medio di komunikashon i preguntanan ku a surgi,

for di kual por konkluí ku tin falta di klaridat tokante e proseso di banchi elektróniko,

Ministerio Públiko ke informá lo siguiente.

Banchi elektróniko no ta un obligashon legal. Personanan ku ta detené den Sentro di

Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) i tin un kastigu di prisòn di 15 luna òf mas por

bini na remarke pa bai kas ku un banchi elektróniko basta nan komportá nan mes i

kumpli ku reglanan di prisòn. E proseso ta wòrdu enkaminá dor di e instansia ‘Centraal

College voor de Reclassering’ (CCR). Nan ta evaluá tur kaso i konsehá Minister di

Hustisia riba esaki. Esta kua detenido ta bini na remarke pa un banchi basa riba nan

komportashon. Si bo no a komportá bo mes i a violá e reglanan di prisòn bo por wòrdu

ninga un banchi elektróniko.

No ta kuadra ku Gobièrnu ke kanselá e ‘Ministriële Beschikking Elektronisch Toezicht’.

Di parti di Hustisia ta kere ku mester duna personanan kondená oportunidat pa

resosialisá dor di bai kas mas tempran pa asina kana drenta den nan periodo di libertat

kondishonal (‘VI’).

E motibu pa kual a surgi retraso den e proseso di baimentu kas ku banchi elektróniko ta

ku dor di COVID-19 e instansianan enbolbí ku e proseso manera CCR, Reclassering i

SDKK, komo resultado di e medidanan tuma dor di nos Gobièrnu di Kòrsou, a sera

obligatoriamente. Dor di e “lockdown” aki for di dia 17 di mart 2020 ningun persona

no por a bai kas ku banchi elektróniko. Awor ta bai start bek kaminda a keda ku e

personanan ku for di mart 2020 lo mester a haña banchi. Dor di esaki lo keda un

tardansa temporal den e otorgamentu di banchi. Ta spera di por resolvé e retraso aki

mas lihé posibel.

ELECTRONISCH ENKELBAND

Vrijdag, 15 mei 2020

Naar aanleiding van berichten uit de media en vragen die zijn gekomen, waaruit

geconcludeerd kan worden dat er onduidelijkheid bestaat over het proces van

elektronisch toezicht, heeft het Openbaar Ministerie gemeend een korte uitleg te moeten

geven.

Veroordeelden in de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) die een

gevangenisstraf moeten uitzitten van 15 maanden of meer, kunnen in aanmerking

komen voor een elektronisch enkelband, indien zij zich tijdens hun detentie niet hebben

misdragen binnen de SDKK. Het proces wordt geleid door het Centraal College voor de

Reclassering (CCR). Zij evalueren alle gevallen en brengen advies uit aan de Minister

van Justitie inzake welke veroordeelden al dan niet in aanmerking komen voor een

elektronisch enkelband. Indien een veroordeelde zich heeft misdragen en de regels van

de SDKK niet heb nageleefd kan een elektronisch enkelband worden geweigerd.

Het klopt niet dat de regering de Ministeriële Beschikking Elektronisch Toezicht wil

intrekken. Vanuit Justitie zijn we van mening dat veroordeelden de kans moeten krijgen

om te resocialiseren, door eerder naar huis te gaan vooruitlopend op hun

voorwaardelijke invrijheidstelling (VI).

De vertraging in de procedure om veroordeelden met een elektronisch enkelband naar

huis te sturen, houdt verband met COVID-19. Vanwege COVID-19 waren alle

instellingen belast met het proces zoals CCR, Reclassering en SDKK gesloten als gevolg

van de maatregelen die de regering van Curaçao heeft genomen. Vanwege de

“lockdown” kon vanaf 17 maart 2020 geen enkele veroordeelde naar huis met een

elektronisch enkelband. Nu wordt het proces weer opgestart vanaf waar men is

gebleven in maart 2020. Er zal voorlopig een vertraging zijn in het verstrekken van

elektronische enkelbanden. Er wordt getracht deze vertraging zo snel mogelijk in te

lopen.