SENTENSIA DEN “COLD CASE” / UITSPRAAK EN ‘COLD CASE’

SENTENSIA DEN “COLD CASE”

Un ‘cold case’ ta un delito hopi serio ku a wòrdu kometé pero ku apesar di tur e investigashon i esfuerso

di polis no por a wòrdu solushoná pa basta tempu. Un di e kasonan ei ta un kaso di 2015 kaminda e

hòmber Frenscio Sambre konosí komo ‘Pachi di Rio Magdalena’ a wòrdu hañá morto den su kas despues

di un atrako dia 2 di aprel 2015. E víktima tabatin 90 aña di edat na momentu di su fayesimentu trágiko.

Resientemente a logra solushoná e ‘cold case’ aki i a sentensiá e hòmber R. Basilia pa e asesinato

enkuestion.

Riba un kluis den e kamber di e víktima investigadónan di e Tim Forénsiko di Kuerpo Polisial Kòrsou a haña e

imprenta di dede (‘vingerafdruk’) di un persona ku no por a identifiká na e momentunan ei, komo e imprenta

di dede no tabata aparesé den de sistema di polis. Algun aña despues e hòmber R. Basilia di 34 aña di edat a

keda detené pa totalmente otro echo kastigabel. Na e okashon ei a tuma imprenta di dede di e sospechoso

R. Basilia.

Ora a hasi un komparashon, a resultá ku e imprenta di dede di e sospechoso R. Basilia ta idéntiko na e

imprenta di dede hañá riba e kluis den e kaso di 2015 i pa motibu ku tur hende tin su propio imprenta di dede

i palma di man, e imprenta hañá riba e kluis ku tur siguransa no por ta di niun otro hende mas ku no ta di e

sospechoso R. Basilia. Basá riba esaki, Ministerio Públiko a persiguí e hòmber R. Basilia pa e kaso di 2015.

Korte di Promé instansia resientemente a duna un sentensia di 16 aña di kastigu di prisòn na e hòmber R.

Basilia. Hues a konsiderá ku Basilia a kometé un atrako riba e víktima Sambre, kaminda a mara e víktima, tapa

su boka i lag’e den un sirkunstansia sin yudansa atras ku a impedí e víktima pa e por hala rosea ku e resultado

ku e persona a bin fayesé. E derechi mas fundamental ku un persona tin ku ta e derechi riba bida a wòrdu kitá

for di dje. Pa e motibu ei korte a yega na e kastigu ariba menshoná.

Ministerio Públiko ta satisfecho ku solushon di e ‘cold case’ i ta konfia ku hopi kaso ku no a wòrdu solushoná

lo por wòrdu solushoná den futuro.

UITSPRAAK EN ‘COLD CASE’

Een ‘cold case’ is een zeer ernstig misdrijf maar die ondanks onderzoek en inzet van de politie niet is

opgelost. Een voorbeeld van een ‘cold case’ is de zaak van 2015 waarbij de man Frenscio Sambre, beter

bekend als ‘Pachi di Rio Magdalena’ dood is aangetroffen in zijn woning na een diefstal met geweld op 2

april 2015. De slachtoffer was 90 jaar oud op het moment van zijn tragische overlijden. Onlangs is deze

‘cold case’ opgelost en de man R. Basilia is veroordeeld voor de moord in deze zaak.

Op een kluis in de slaapkamer van het slachtoffer hebben de rechercheurs van het Team Forensische

Opsporing van de Korps Politie Curaçao een vingerafdruk aangetroffen van een persoon die op dat moment

niet geidentificeerd kon worden omdat de vingerafdruk niet in het systeem van de politie voorkwam. Enkele

jaren later werd de man R. Basilia van 34 jaar oud aangehouden voor een totaal ander strafbaar feit. Op dat

moment is de vingerafdruk van de verdachte R. Basilia afgenomen.

Bij het vergelijken, bleek dat de vingerafdruk van de verdachte R. Basilia, identiek was met de vingerafdruk

die in de zaak van 2015 op de kluis was gevonden. En omdat ieder mens een unieke vinger- en handpalmafruk

heeft, kan het spoor afkomstig van de kluis, met alle zekerheid van niemand anders afkomstig kunnen zijn

dan van de verdachte R. Basilia. Gebaseerd hierop heeft het Openbaar Ministerie R. Basilia vervolgd voor de

zaak uit 2015.

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft onlangs vonnis gewezen in deze zaak en R. Basilia veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 16 jaar. De rechter is van oordeel dat Basilia een diefstal met geweld heeft gepleegd op

Sambre, hem heeft gekneveld en in een hulpeloze toestand heeft achtergelaten, waarbij de luchttoevoer van

het slachtoffer zodanig werd belemmerd, dat hij ten gevolge daarvan is overleden. Het meest fundamentele

recht dat een mens toekomt, het recht op leven is hem ontnomen. Om die reden is Gerecht gekomen tot

bovengenoemde straf.

Het Openbaar Ministerie is tevreden met oplossing van deze ‘cold case’ en hoopt dat onderzoeken die

onopgelost zijn in de toekomst alsnog zullen kunnen worden opgelost.