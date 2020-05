Último desaroyo relatá na NOW

Willemstad – 19 di Mei 2020- Mientras tantu ta kasi 4 siman pasá ku por a entregá e promé petishonnan pa por bini na remarke pa e areglo di NOW. Mayoria empresa ku por bini na remarke a risibí pago kaba, i probablemente pa fin di siman por kuminsa entregá e petishonnan pa luna di Mei. Pa medio di e komunikado aki Gobièrnu i e tim di NOW ta ofresé informashon tokante e último desaroyonan.

Entre 18 i 22 di Aprel e dunadó di trabou por a inskribí nan kompania pa bini na remarke pa e Medida di Urgensia Sosten Transitorio pa Empleo (NOW- noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid), kual SVB ta ehekutá. Despues ku a añadí sektor na e lista ku por a bini na remarke pa e sosten, un kantidat mas por a apliká pa esaki entre 25 pa 30 di Aprel. E intenshon ta pa e lunanan binidero sigui ofresé e posibilidat pa apliká pa sosten. E dunadó di trabou ku a eksperensiá un bahada di entrada di 25% of mas (kaminda ta kompará e entrada di Aprel 2020 ku e entrada di Aprel 2019), por a risibí sosten pa medio di SVB. Ta trata di un montante ku ta igual na 22-89,5% di e sumo di suèldu ZV/OV segun e registro di SVB riba 28 di Febrüari 2020 (esaki ta inkluí e kontribushon di e dunadó di trabou na e gastunan AOV/AWW). Tambe e direktornan registrá den e statüt di e kompania, i registrá na SVB, ta inkluí den e kalkulashon. Pa kada empleado ta kalkulá e montante di sosten, pero ta tene kuenta ku e suèldu máksimo (e suèldu máksimo segun SVB ta ANG 5781,- pa luna).

Pa por a realisá tur e trabounan relatá na e areglo, a krea un team ku ta konsistí di representante di ministerionan konserní i representante di sektor privá. E representantenan aki i tur otro persona ku a yuda ku e implementashon, a partisipá pro bono, pues sin risibí pago pa e trabou aki. Pues e kosto relatá na realisashon di e areglo aki ta sero. Ora a implementá e areglo, e miembronan di e tim a mantené nan mes na tur e proseduranan gubernamental ku ta evaluá i usuál segun SOAB; akseso na informashon konfidenshal ta limitá na SVB; i SVB ta tuma e desishonnan pa asigná, ku konseho di sektor pa medio di Kámara di Komèrsio, i ku kontròl di kada kompania dor di SBAB.

Tin ku ta pensa ku no tin un base hurídiko pa ehekutá e areglo aki. Esaki no ta kuadra ku berdat.

Nos país ta den un situashon di krisis, i tabata di sumo importansia pa bini ku un solushon a korto plaso.

Finalmente tabatin solamente 8 dia pa implementá e areglo pa medio di un portal ku a kreá for di nada. Esaki ta nifiká ku a kolaborá mes ora ku e departamentu di gobièrnu ‘Wetgeving en Juridische Zaken’ pa inkorprá un prosedura aselerá, pa por bini ku un Landsbesluit speshal pa e areglo aki, i pa hasi posibel ku ta implementá a areglo ku forsa retroaktivo for di e fecha 1 di Aprel. Den e Landsbesluit aki a pone tur disposishon legal, i despues di aprobashon di Konseho di Minister, a manda e Landsbesluit aworaki pa SER i Konseho di Konsulta (Raad van Advies). Lo publiká e vershon final pronto.

Ta importante pa kompanianan kompronde e struktura di e areglo. Ta trata sosten pa un parti di e entrada di e kompania ku a kai afó, pasobra pa e parti kaminda tin entrada ainda, e kompania no tin mester di sosten. Pa e parti kaminda no tin entrada, e kompania ta risibí kompensashon pa un di e gastunan di operashon mas grandi, kual ta e salarionan. Alabes hopi kompania a risibí sosten pa medio di suspenshon di pago di amortisashon i interes di banko, i a baha nan gastunan di suèldu, por ehèmpel pasobra kontratista no ta den servisio mas. Kompanianan ku un entrada di apróksimadamente 5 mion florin por apliká pa un krédito di Empresa Chiki i Mediano pa medio di http://www.fondodisosten.org.



Den e kaso ku un empleado ta konfrontá ku adaptashonnan den e akuerdo laboral ku no ta aprobá segun e areglo, nan mester tuma kontakto ku e Heldesk di SOAW dediká na esaki, pa medio di e-mail sostenemi@fondodisosten.org). Si resultá ku un dunadó di trabou no a tene su mes na e akuerdonan stipulá, lo informá SVB, ku lo investigá esaki i posiblemente lo eksihí pa e dunadó di trabou debolbé e supsidio pa suèldu ku a risibí.

Ya pa algun siman Gobièrnu ta trahando riba realisashon i implementashon di e areglo aki, i alabes ta hasiendo su esfuerso pa sigurá e fondo; prinsipalmente pa medio di finansiamentu for di Hulanda. A logra esaki. Ophetivo den esaki tabata pa krea un prosedura pa por hasi aplikashon pa medio di un plataforma digital, fásil i lihé, p’asina por a paga e kompanianan di un forma rápido i promé ku fin di luna. Ta parse ku a logra e ophetivo aki. Kompanianan por a entregá nan petishon for di Djasabra 18 di Aprel (e portal pa e Fondo di Sosten tabata aksesibel for di djabièrne 12’or di anochi), te ku Djarason 22 di Aprel 12’or anochi (i pa e sektornan ku a añadí despues, esaki tabata posibel te ku 30 di Aprel). E promé pagonan via SVB a tuma lugá riba Djarason 29 di Aprel.

No opstante ku resientemente ainda tabatin petishonnan den proseso, ta evidente ku masalmente a apliká pa e areglo di NOW. Mas ku 1250 petishon pa supsidio a risibí aprobashon di kua mayoría a risibí pago kaba i di kua un parti lo risibí pago e siman aki. A referí algun kompania pa SVB pa trato di nan kaso, sinembargo nan no a bini na remarke pa motibu ku nan no a registrá nan suèldu total na SVB, òf pasobra nan no a anotá nan informashon bankario, òf pa motibu di problemanan ku impuesto. E petishonan aprobá ta representá mas ku 17.000 empleado ku danki na e areglo di NOW por a mantené nan trabou. Esaki ta mas ku 45% di e empleadonan ku ta registrá na SVB. Durante e periodo di aplikashon a surgi e impreshon ku a desaprobá e petishon di un gran kantidat di empresa, i ku un kantidat no por a bini na remarke. Pero esaki no tabata e kaso. Mas ku 2000 e-mail a drenta na e Helpdesk. Aki tabata trata di sigur 250 kaso kaminda kompanianan no tabata posishoná den e sektor korekto, pa motibu ku nan no tabata registrá korektamente na Kámara di Komèrsio. A logra koregí kasi tur kaso a base di e informashon ku nan a suministrá. En total a rechasá no mas ku 40 petishon definitivamente, a base di e kontròl di sektor, pues algu mas ku 3%.

Mientras tantu e tim di NOW ta trahando duru atrobe riba inventarisashon di tur e puntonan di mehorashon pa loke ta trata e proseso pa sigurá ku e siguiente tanda den luna di Mei por kana aun mas mihó. Lo amplia i mehora e formulario; kompanianan ku ya a risibí aprobashon den e promé tanda lo risibí un URL-link e siman aki ku un invitashon pa entregá nan petishon pa luna di Mei; e kontròl di SVB i e kontròl di impuesto lo tuma lugá simultaniamente pa asina spar tempu; lo amplia e kapasidat di e Helpdesk; i lo mehorá e komunikashon ku e personanan ku ta apliká. Tambe ta pensando kon pa solushoná e problema pa kompanianan ku no a tene nan informashon den registro di SVB up-to-date, i si por bin ku un akuerdo ku empleadonan pa baha salario. Na momentu ku habri e portal atrobe, lo anunsiá kon lo inkorporá e detayenan relatá na e kondishonnan di Hulanda.

Update NOW

Willemstad 19 mei 2020- Inmiddels is het bijna vier weken geleden sinds de eerste NOW-aanvragen konden worden gedaan. De meeste bedrijven die in aanmerking komen zijn inmiddels uitbetaald, en de aanvragen voor de maand mei kunnen waarschijnlijk eind deze week gedaan worden. Tijd voor een update van de overheid en de werkgroep NOW dus.

Van 18 tot 22 april konden werkgevers inschrijven voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die wordt uitgevoerd door de SVB. Voor enkele toegevoegde sectoren kon dit tussen 25 en 30 april. De komende maanden is de bedoeling dat ook aanvragen kunnen worden gedaan. Werkgevers die getroffen waren door een daling van hun omzet met 25% of meer (waarbij de verwachte omzet in april 2020 werd vergeleken met de omzet in april 2019), konden een tegemoetkoming ontvangen van de SVB. Het gaat om een bedrag dat gelijk is aan 22-89,5% van hun loonsom ZV/OV die per 28 februari 2020 was geregistreerd bij de SVB (inclusief de bijdrage werkgeverslasten AOV/AWW). Ook de statutair directeuren, werkzaam bij het bedrijf en voorheen geregistreerd bij de SVB, worden meegenomen in de berekening. De tegemoetkoming wordt per werknemer berekend, en daarbij geldt er een maximumloon (het SVB maximum dagloon van Naf 5781,- per maand).

Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van een werkgroep waarin vertegenwoordigers uit de betrokken ministeries en mensen uit het bedrijfsleven zaten. Deze mensen en ook alle andere mensen die hebben geholpen bij de implementatie hebben dit geheel pro bono gedaan. De uitvoeringskosten van de maatregel zijn dan ook nihil. Bij het implementeren van de regeling zijn alle gebruikelijke en door SOAB getoetste overheidsprocedures gehanteerd; toegang tot vertrouwelijke informatie is beperkt tot de SVB, en toewijzingsbeslissingen zijn genomen door de SVB, met sectoradvies van de Kamer van Koophandel, en met controle per bedrijf van SBAB.

De indruk die bij sommige mensen bestaat dat er geen wettelijke basis is voor de maatregel, klopt niet. Het land zit in een crisissituatie en het was dus van groot belang dat er snel een oplossing kwam. Er waren uiteindelijk maar 8 dagen de tijd voor het implementeren van de regeling via een nieuw gebouwde portal. Dat betekent dat er samen met de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken direct gewerkt is aan het inzetten van een versnelde procedure voor het nemen van een Landsbesluit speciaal voor deze maatregel, en voor invoering met terugwerkende kracht vanaf 1 april. In dit Landsbesluit staan alle relevante bepalingen opgenomen, en na goedkeuring door de Raad van Ministers is het nu voor advies naar de SER en de Raad van Advies gestuurd. De definitieve versie zal zeer binnenkort gepubliceerd worden.

Het is belangrijk dat bedrijven de logica van de regeling begrijpen. Het gaat om steun voor het gedeelte van de omzet van een bedrijf dat wegvalt, want voor het gedeelte omzet dat er nog is, heeft het bedrijf geen steun nodig. Voor het gedeelte van de omzet dat er niet meer is, krijgt het bedrijf een groot deel van één van de belangrijkste kostenposten, de loonsom, vergoed. Daarnaast hebben veel bedrijven nog ondersteuning door uitstel van betaling van aflossing en rente bij de bank, en zijn hun loonkosten al verlaagd, bijvoorbeeld omdat tijdelijke werknemers niet meer in dienst zijn. Bedrijven met een omzet tot ANG 5 miljoen kunnen ook MKB-krediet aanvragen via het http://www.fondodisosten.org.

In het geval dat werknemers geconfronteerd worden met aanpassingen in hun arbeidsvoorwaarden die niet zijn toegestaan onder de regeling, dan kunnen zij zich wenden tot de speciale SOAW helpdesk (sostenemi@fondodisosten.org). Als wordt vastgesteld dat een werkgever zich niet heeft gehouden aan zijn verplichting, dan wordt dit doorgegeven aan SVB voor verdere opvolging en mogelijk zelfs terugvordering van de ontvangen loonsubsidie.

De overheid is al weken bezig om deze regeling uit te werken, te implementeren en om de benodigde fondsen zeker te stellen; met name door financiering vanuit Nederland. Dat is gelukt. Doelstelling daarbij was om de aanvraagprocedure digitaal, gemakkelijk en snel te houden en om bedrijven snel uit te betalen, voor het einde van de maand. Deze doelstelling lijkt gehaald. Bedrijven konden vanaf zaterdag 18 april (het Noodfonds-portaal was open vanaf vrijdagavond middernacht) hun aanvraag indienen, tot en met woensdagavond 22 april om 24.00 uur (en voor de nagekomen sectoren tot 30 april). De eerste betalingen van SVB zijn gedaan op woensdag 29 april.

Hoewel er recent nog aanvragen in behandeling waren, is duidelijk dat er massaal is ingeschreven op de NOW-maatregel. Er zijn meer dan 1250 subsidieaanvragen goedgekeurd die grotendeels zijn betaald en deels begin deze week worden betaald. Sommige bedrijven die voor behandeling naar de SVB zijn doorgestuurd, zijn alsnog afgevallen omdat ze geen loonsom geregistreerd hebben bij SVB, omdat ze geen bankrekeningnummer hebben doorgegeven aan SVB of omdat er belastingproblemen zijn. De aanvragen die zullen worden goedgekeurd vertegenwoordigen meer dan 17.000 werknemers die dankzij de NOW-regeling hun baan kunnen behouden. Dit is bijna 45% van het aantal werknemers dat bij de SVB is ingeschreven. Tijdens de aanvraagperiode bestond bij sommige mensen de indruk dat er veel bedrijven zijn afgewezen, en buiten de regeling vallen. Maar dat is uiteindelijk niet het geval. Er zijn meer dan 2.000 e-mails binnengekomen bij de helpdesk. Daarvan betroffen er zo’n 250 gevallen van bedrijven die, meestal door verkeerde KvK-registratie, in de verkeerde sector waren ingedeeld. Bijna al deze gevallen zijn alsnog gecorrigeerd op basis van aangeleverde informatie. In totaal zijn er niet meer dan 40 aanvragen definitief afgewezen op basis van de sectorcheck; iets meer dan 3% dus.

Inmiddels is de NOW-werkgroep alweer druk bezig geweest met het inventariseren van alle punten die verbeterd kunnen worden in het proces; zodat de mei-aanvraagronde nog beter kan verlopen. Het formulier zal iets worden uitgebreid maar ook worden verbeterd; goedgekeurde aanvragers zullen een uitnodiging (met URL-link) ontvangen voor de mei-aanvraag; de SVB- en belastingcontroles zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd om tijd te besparen; de helpdeskcapaciteit wordt uitgebreid, en de communicatie met aanvragers wordt verbeterd. Verder wordt op dit moment nagedacht over of er een oplossing gevonden kan worden voor bedrijven die hun SVB-bestand niet up-to-date hebben gehouden en of er tot op zekere hoogte loonsverlaging kan worden afgesproken met werknemers. Hoe er invulling wordt gegeven aan de door Nederland gestelde eisen, zal bekend worden gemaakt op de dag dat het portaal weer open gaat.