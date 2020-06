Temporada di Orkan 2020 / Orkaanseizoen 2020

Temporada di Orkan 2020

Tur aña Servisio Meteorológiko Kòrsou ta para ketu na komienso di un temporada di orkan pa nos región, pa informá i konsientisá públiko relashoná ku e impaktonan di orkan. E temporada di orkan ta kuminsá 1mé di yüni i lo terminá 30 di novèmber. Den e lunanan aki por spera formashon di siklon tropikal den region di Osean Atlántiko, Laman Karibe i Golfo di México. Naturalmente, mirando ku ta fenómenonan di naturalesa, e sistemanan aki tambe por generá sea promé òf despues di e lunanan menshoná. E aña aki ya kaba den luna di mei a desaroyá dos tormenta tropikal, Arthur i Bertha, serka di kosta di estado Florida na Merka.

Den e temporada aki, ku un laman ku lo ta relativamente kalor den Osean Atlántiko, Laman Karibe òf den Golfo di México, si un ola tropikal òf un otro disturbio den atmósfera sigui desaroyá, un depreshon tropikal por wòrdu generá i lo risibí un number. Segun e sistema aki sigui desaroyá, e bientunan ta oumentá (mas ku 34 nudo) i lo wòrdu klasifiká komo un tormenta tropikal i lo risibí un nòmber. Ora e tormenta tropikal su forsa di bientu sigui oumentá (mas ku 64 nudo) e lo wòrdu kategorisá komo un orkan.

E tres efektonan di un siklon tropikal ta bientu duru durante di vários ora, áwaseru torensial i laman hopi brutu. (1) Bientu duru por ranka dak di kas, basha palu abou, ophetonan por wòrdu lansá i bentá riba kas i outonan. (2) Áwaseru torensial por kousa inundashon ku ta pone ku kasnan i kamindanan por inundá. (3) Laman brutu por kibra pirnan i botonan ku ta mará, pero tambe laman por subi tera i kousa inundashon na hotèlnan òf kasnan pegá ku kosta. Ta bon pa indiká ku no nesesariamente tur tres efekto lo afektá nos isla na mes momentu. Tormenta Tropikal Joan (1988) su efektonan prinsipal tabata bientu fuerte, Orkan Lenny (1999), Tormenta Tropikal Omar (2008) i Orkan Matthew (2016) a impaktá Kòrsou ku laman brutu, Orkan Ivan (2004) i Tormenta Tropikal Tomás (2010) ku áwaseru torensial na respektivamente Aruba i Kòrsou.

E aña aki Servisio Meteorológiko ke enfoká riba e tema di preparashon trempan i ku lo fasilitá e akshon den kaso di un menasa. Esakinan ta algun punto di preparashon:

Medida preventivo pa ku bientu:

Sea konsiente di e kondishon di bo kas; inspektá bo dak i, si ta nesesario, refors’é; kòrta brasa di palu i mata pegá ku dak, rònt di kas i limpia bo kurá, ya ku ophetonan lòs por kousa daño na bo kas òf esun di bo bisiña. Kumpra palu multiplèks i otro material pa protehá (parti di) bo kas.

Áwaseru:

Sea konsiente di e lokalidat di bo kas i chèk si esaki ta den un área ku sa inundá dor di áwaseru fuerte òf laman haltu; limpia kurá pa e awa di áwaseru kore bai den un forma natural i sali for di bo kurá. Pone santu pa prepará pa yena na saku pa prevení awa drenta kas; si riba kaminda bo topa ku un área ku ta inundá, bira bèk i no pasa dor di esaki, ya ku bo por hoga. Buska un saku di plèstik pa warda tur bo dokumentonan importante aden, pa nan no daña dor di awa.

Laman:

Sea konsiente di e lokalidat di bo kas i si esaki ta den un área ku sa inundá dor di laman haltu i/òf brutu. No subi laman, si a deskonsehá esaki!

Ademas yuda bo bisiñanan, espesialmente esnan di edat avansá, ku nan preparashon.

Sòru pa bo tin un plan di akshon pa famia, pa den kaso di un menasa;

Durante di e evento, sigui skucha radio i televishon, pa asina por sigui e boletinnan emití dor di outoridatnan.

Servisio Meteorológiko, komo e outoridat pa dil ku menasa di sistemanan di naturalesa, ta monitoreá e wer den nos region i ta saka atvertensia ora ku esaki bira nesesario, pa informá i konsehá outoridatnan i tim di kalamidat riba e posibel peligernan i tambe e pasonan ku pais lo mester tuma.

Por sigui nos boletinnan a traves di nos website (http://www.meteo.cw), nos página di Facebook (http://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao/.), nos app Curacao Weather i tambe via di WhatsApp (+5999-560-1089).

Orkaanseizoen 2020

Elk jaar staat de Meteorologische Dienst Curaçao stil bij de aanvang van een nieuw orkaanseizoen in ons gebied, door het publiek in te lichten en bewust te maken van de impact van orkanen. Het orkaanseizoen begint op 1 juni en eindigt op 30 november. Gedurende deze maanden kan men rekenen op de ontwikkeling van tropische cyclonen boven het gebied van de Noord-Atlantische Oceaan, de Caraïbische Zee en de Golf van Mexico. Gezien het feit dat dit natuurverschijnselen zijn, kunnen deze systemen zich ook zowel voor als na de vermelde maanden ontwikkelen. Dit jaar ontwikkelden zich reeds twee tropische stormen, Arthur en Bertha, nabij de kust van de Verenigde Staten.

Gedurende dit seizoen, met relatief warm zeewater in de Atlantische Oceaan, de Caraïbische Zee of de Golf van Mexico zal, indien een tropical wave of een andere storing in de dampkring zich verder ontwikkelt, een tropische depressie zich kunnen ontwikkelen. Dit systeem krijgt dan een nummer. Naarmate dit system zich verder blijft ontwikkelen, zal de wind toenemen (tot meer dan 34 knopen) en zal het dan geclassificeerd worden tot een tropische storm en krijgt het een naam. Wanneer de windkracht van de tropische storm blijft toenemen (tot meer dan 64 knopen), dan zal het systeem tot orkaan geclassificeerd worden.

De drie effecten van een tropische cycloon zijn harde wind gedurende diverse uren, zware regenval en zeer ruwe zee. (1) De harde wind kan daken van huizen losrukken, bomen doen omwaaien, voorwerpen kunnen opwaaien en op huizen of auto’s neergeworpen worden. (2) Zware regenval kan overstromingen veroorzaken, die voor ondergelopen huizen en straten kan zorgen. (3) Ruwe zee kan pieren en vastgebonden boten vernielen, maar kan verder ook het land opkomen en overstromingen in hotels of huizen vlak bij de kust veroorzaken. Er moet hierbij vermeld worden dat deze effecten ons eiland niet in alle gevallen tegelijkertijd zullen beïnvloeden. De invloed van Tropische Storm Joan (1988) was voornamelijk harde wind. Orkaan Lenny (1999), Tropische Stoem Omar (2008) en Orkaan Matthew (2016) beïnvloedden Curaçao met ruwe zee. Orkaan Ivan (2004) en Tropische Storm Tomás (2010) zorgden voor zware regenval op respectievelijk Aruba en Curaçao.

Dit jaar zal de Meteorologische Dienst zijn aandacht richten op het thema van het treffen van tijdige voorbereidingen, die het nemen van acties bij een dreiging zullen vergemakkelijken. Hier volgen enkele voorbereidingspunten:

Preventieve maatregelen v.w.b. de wind:

Wees bewust van de toestand van uw huis, inspecteer uw dak en, als dit noodzakelijk is, versterk deze; zaag de takken van bomen en planten nabij het dak van uw huis af en maak uw erf schoon, aangezien losliggende voorwerpen schade aan uw huis of die van de buren kunnen veroorzaken. Schaf multiplex of ander materiaal aan om (delen van) uw huis te beschermen.

Regenval:

Wees bewust van de locatie van uw huis en ga na of deze zich bevindt in een gebied dat door zware regenval of hoge zee overstroomd kan worden; maak uw erf schoon, zodat het regenwater op een natuurlijke manier uit uw tuin kan wegstromen. Zorg ervoor dat u zand heeft, die u in zakken kan stoppen om het regenwater buiten uw huis te houden; indien u zich op weg bevindt en een overstroomd gebied nadert, keer dan om en rij niet in dat water, aangezien u kunt verdrinken. Gebruik een plastic zak om uw belangrijke documenten in te bewaren, zodat ze niet door het water beschadigd worden.

De zee:

Wees bewust van de locatie van uw huis en ga na of dit zich bevindt in een gebied dat door hoge waterstand of ruwe zee overstroomd kan worden. Ga de zee niet op, als dit afgeraden wordt!

Bovendien kunt u uw buren met de voorbereidingen helpen, vooral wanneer deze van hoge leeftijd zijn.

Zorg voor een gezinsactieplan voor in het geval van een dreiging.

Blijf gedurende dit evenement naar de radio luisteren en naar de televisie kijken, om op die manier de berichten van de autoriteiten te blijven volgen.

De Meteorologische Dienst, als de autoriteit op het gebied van de dreiging van natuurverschijnselen, houdt het weer in ons gebied in de gaten en geeft waarschuwingen uit, wanneer dit noodzakelijk is. Op die manier worden de autoriteiten en het rampenteam ingelicht en van raad voorzien over de mogelijke gevaren en ook over de stappen die het land moet nemen.

Onze berichten kunnen via onze website (http://www.meteo.cw), onze Facebookpagina (http://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao/.), onze app, Curacao Weather en ook via onze WhatsApp service (+5999-560-1089) gevolgd worden.