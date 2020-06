Promé implantashon di Pacemaker den Cath lab na CMC / De eerste pacemaker implantatie in CMC Cath lab

Promé implantashon di Pacemaker den Cath lab na CMC

Willemstad, 1 Yüni 2020 –Curaçao Medical Center ke kompartí e grato notisia ku e promé implantashon di

Pacemaker den e Cath lab nobo di CMC a keda ehekutá éksitosamente. CMC ta sumamente orguyoso ku e

logro aki realisá dor di nan spesialistanan den e Cath lab nobo, kual ta e area den hospital ku spesialista i

ekipo sofistiká dediká spesífikamente na tratamentu médiko relatá na e kurason. Un Pacemaker ta un

aparato ku ta regulá e ritmo di e kurason na momento ku e frekuensia di e kurason no ta optimal. CMC a

realisá un total di 32 implantashon éksitoso di Pacemaker for di e momentu ku CMC a habri su portanan te

ku awor. E diferensia entre e implantashonnan anterior ku esun aki ta ku e ta e promé implantashon ku a

realisá den e Cath lab di CMC. Un implantashon di un Pacemaker ta un sirugia ku ta dura mas o menos 1

ora i mei. Despues di e implantashon e pashènt ta pasa un anochi den hòspital pa risibí e atenshonnan i

kòntròl nesesario promé ku e bai kas.

CMC tin 4 spesialista dediká spesífikamente na e tipo di implanstashonnan aki. Ku e 4 spesialistanan aki

kada pashènt ku ta bini CMC pa implantashon di un Pacemaker por sinti nan mes sigurá den e noshon ku

nan ta den man di profeshonalnan ku amplio konosementu i eksperensia den nan profeshon. Di e forma

aki CMC komo e pilar den kuido ta sigui traha duru pa duna kada un pashènt e atenshon i servisio ku nan

meresé.

De eerste pacemaker implantatie in CMC Cath lab

Willemstad, 1 juni 2020 – Curaçao Medical Center deelt met trots het bijzondere nieuws dat het eerste

pacemaker implantatie succesvol uitgevoerd is in het nieuwe Cath lab van het CMC. CMC is heel erg trots op

deze prestatie verricht door haar specialisten in het nieuwe Cath lab, een nieuwe ziekenhuis afdeling

ziekenhuis die beschikt over specialisten en geavanceerd apparatuur gewijd aan medische behandelingen

voor hartaandoeningen. Een Pacemaker is een apparaat dat het ritme van de hartslag reguleert, op het

moment dat de frequentie daarvan door een hartritmestoornis niet optimaal is. In het CMC zijn tot op heden

al 32 succesvolle pacemaker implantaties verricht. Het verschil tussen de vorige implantaties en deze

implantatie, is dat het de eerste keer is dat de implantatie binnen het Cath lab uitgevoerd werd. Een

pacemaker implantatie is een chirurgische ingreep dat ongeveer anderhalf uur duurt. Hierna kan de patiënt

in het ziekenhuis overnachten voor de noodzakelijke medische controle en aandacht. De volgende dag kan

de patiënt naar huis bij welbevinden van alles.

CMC heeft 4 specifieke specialisten voor deze implantatie methode. Met deze 4 specialisten aan hun zijde,

kunnen patiënten verzekerd zijn dat ze behandeld worden door professionelen in het bezit van de juiste

deskundigheid en ervaring. Op deze manier wil CMC als pilaar in de Zorg, zich maximaal blijven inzetten

om haar patiënten de hoge zorg- en dienstverlening te bieden die zij verdienen.