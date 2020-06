COLD CASE (2012) betreffende de dood van Raiza Scoop

Eerder dit jaar, in de maand maart, lieten de politie en het Openbaar Ministerie weten dat zij een

zogenaamde ‘cold case’ hebben heropend. Hierbij werd de hulp van de Curaçaose bevolking ingeroepen

en een beloning van Naf. 10.000,- gulden uitgeloofd voor de gouden tip of tips die leiden tot de

oplossing van de zaak. Helaas heeft deze oproep tot op heden weinig opgeleverd. Mogelijk werd dit

nieuwsbericht ondergesneeuwd door corona-nieuws. De politie en het OM vragen de Curaçaose

bevolking nu dringend opnieuw om informatie over de zaak met hen te delen. De beloning van 10.000

gulden voor de gouden tip of tips, blijft staan.

De zaak waar het om gaat betreft de dood van een 19-jarige meisje, genaamd Rayziënne (Raiza) Scoop. In

de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012 verliet zij de woning van haar vriend. Zij was daarna

lange tijd vermist. Op 19 maart 2012 werd een levenloos lichaam aangetroffen in de struiken bij Playa

Canoa. Door middel van DNA-onderzoek werd uiteindelijk vastgesteld dat dit het lichaam van de 19-jarige

Raiza Scoop betrof. Destijds, in 2012, heeft de politie na onderzoek meerdere aanhoudingen verricht en

getuigen verhoord. Op enig moment liep het politieonderzoek vast en kon men niet aan voldoende bewijs

komen om iemand voor de rechter te brengen. De zaak is op het moment heropend vanwege de ernst

van de zaak, de jonge leeftijd van het slachtoffer en de vermoedelijk gruwelijke wijze waarop zij om het

leven is gebracht.

Mensen die informatie hebben over de verdwijning en/of de dood van Raiza Scoop, waarbij elk detail

welkom is, worden gevraagd zo spoedig mogelijk contact op nemen met de politie op telefoonnummer:

108. Alle tips die op dit nummer binnenkomen worden anoniem en vertrouwelijk behandeld